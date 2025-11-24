Трамп і Сі в телефонній розмові обговорили війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп 24 листопада говорив телефоном із головою КНР Сі Цзіньпіном, серед тем діалогу була, зокрема, і війна Росії проти України. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. Він назвав розмову «дуже доброю» і відзначив «надзвичайно міцні» відносини між США та Китаєм.

Трамп зазначив, що дзвінок став продовженням зустрічі із Сі Цзіньпіном у Південній Кореї три тижні тому, яку президент США назвав надзвичайно успішною – йдеться про домовленості у сфері торгівлі. Як повідомив Трамп, Сі Цзіньпін запросив його у квітні наступного року з відвідати Китай, а сам Трамп надіслав китайському лідеру запрошення відвідати США з державним візитом також протягом 2026 року.

Подробиць про те, що саме обговорили лідери у зв’язку з війною Росії проти України, Трамп не навів.

Ще до повідомлення Трампа про розмову інформувала китайська державна агенція «Сіньхуа». Згідно з цим повідомленням, Сі Цзіньпін під час розмови підтвердив підтримку Китаєм усіх ініціатив, спрямованих на досягнення миру, і закликав сторони конфлікту подолати свої розбіжності. Неясно, чи предметно обговорювалася мирна ініціатива США, про яку стало відомо в останні дні і яка стала предметом дискусій між США, Україною та країнами Європи.

Результатом зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна 30 жовтня стала відмова Китаю від запроваджених раніше обмежень на експорт рідкісноземельних металів, натомість США знизили до базової ставки 10% мита на китайські товари. Сі Цзіньпін наголосив на поліпшенні двосторонніх відносин після зустрічі.