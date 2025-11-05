Вибір редакції: світ
Рідкісноземельні перегони. Трамп розширює співпрацю з Центральною Азією
Президент США Дональд Трамп 6 листопада прийме у Вашингтоні лідерів Центральної Азії на високопрофільному саміті, де в центрі уваги – великі запаси критично важливих та рідкісноземельних мінералів регіону.
Держави Центральної Азії відомі своїми великими запасами нафти й газу, однак регіон також має значні, але переважно нерозроблені поклади критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів – ресурсів, що вважаються життєво важливими для національної безпеки США.
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан сподіваються перетворити своє мінеральне багатство на тісніші зв’язки зі Сполученими Штатами, оскільки Білий дім прагне зміцнити партнерства у цій сфері.
«Центральна Азія добре позиціонується завдяки своїм великим покладам і зростаючим інвестиціям у мережа доріг довжиною приблизно шість з половиною тисяч кілометрів: залізниць і портів, що простягаються через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію, Туреччину та Європу», – сказав директор вашингтонського Центру досліджень Туран при Інституті Йорктаун Джозеф Епштейн, маючи на увазі новий 6,5-тисячокілометровий торговельний маршрут, який з’єднує Китай і Європу через Центральну Азію та Кавказ, оминаючи Росію.
Саміт 6 листопада відбудеться слідом за азійсько-тихоокеанським туром Трампа, присвяченим мінеральній дипломатії, та його зустріччю з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, на тлі торговельної війни, яку частково підживлюють обмеження експорту рідкісноземельних елементів із боку Пекіна.
Китай зберігає домінування у світових ланцюгах постачання цих елементів – понад 70% видобутку, 90% переробки та 93% виробництва магнітів.
Після того, як Сі Цзіньпін погодився на річну паузу щодо деяких обмежень після зустрічі з Трампом, Вашингтон прагне скоротити залежність від китайського майже монопольного становища.
Експерти зазначають, що Центральна Азія є природним партнером у цьому процесі – її уряди шукають американські інвестиції, щоб урівноважити вплив Китаю та Росії й уникнути надмірної залежності від них.
«І Пекін, і Вашингтон прагнуть використати цю паузу, щоб посилити свої позиції перед наступним раундом торговельних напружень», – пояснив Епштейн. – «Це робить США ще більш вагомим противаговим фактором, тоді як країни Центральної Азії намагаються зберегти багатовекторність своєї зовнішньої політики».
Що буде на порядку денному у Вашингтоні?
Мало яке питання настільки вплинуло на політику Білого дому з моменту повернення Трампа до влади в січні, як критичні мінерали – приблизно 50 видів сировини, які Геологічна служба США вважає ключовими для національної та економічної безпеки країни.
Це може стати новим шляхом для лідерів Центральної Азії покращити економічну ситуацію у своїх країнах
Серед них і рідкісноземельні елементи – 17 металів, що використовуються у виробництві всього – від вітряків і смартфонів до двигунів винищувачів.
«Це може стати новим шляхом для лідерів Центральної Азії покращити економічну ситуацію у своїх країнах і залучити значні обсяги прямих іноземних інвестицій», – сказав голова досліджень компанії Nightingale Intelligence Елданіз Гусейнов.
Окрім мінерального потенціалу, саміт охопить питання енергетичної логістики, інфраструктурних інвестицій, передачі технологій зі США, освітніх обмінів і управління водними ресурсами.
Хоча держави регіону регулярно звинувачують у масштабних порушеннях прав людини, ця тема, як очікується, не стане центральною, що вже викликало занепокоєння серед правозахисників.
«Саміт США – Центральна Азія має приділити належну увагу правам людини, особливо в умовах зростання репресій у регіоні», – заявив Г’ю Вільямсон, директор Human Rights Watch у справах Європи та Центральної Азії.
Формат C5+1, який об’єднує США та п’ять центральноазійських країн, існує з 2015 року і є основним майданчиком для діалогу на високому рівні.
Цьогорічна зустріч стане лише другою у форматі президентського рівня, і регіон прагне максимально використати цю можливість.
Казахстан очікує, що адміністрація Трампа пообіцяє домогтися скасування торговельних обмежень У 1974 році конгресмени США запропонували обмежити торгівлю з державами, які перешкоджали еміграції та порушували права людини – закону часів «холодної війни», який блокує торгівлю з країнами з неринковою економікою.
Напередодні саміту Білий дім веде переговори про доступ до одного з найбільших у світі нерозроблених родовищ вольфраму – металу, який використовується Пентагоном для виготовлення боєприпасів та іншої зброї, що розташоване у Казахстані.
За даними Bloomberg, міністр торгівлі США Говард Латнік посередниць у переговорах між американською компанією Cove Kaz Capital Group LLC та казахстанським суверенним фондом щодо спільного освоєння двох великих родовищ.
Чого хоче Центральна Азія від адміністрації Трампа?
Лідери регіону добре усвідомлюють, що перед ними відкривається шанс. Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв оголосив про проєкти з розробки рідкісноземельних металів на суму 500 млн доларів. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що рідкісноземельні елементи стали «новою нафтою» і їхня розробка є «пріоритетним завданням».
Однак більшість покладів регіону залишаються мало дослідженими або не розробленими, а деякі базуються ще на радянських геологічних даних.
Так, у квітні Казахстан повідомив про відкриття родовищ із запасами понад 20 млн тонн рідкісноземельних металів. Якщо ці дані підтвердяться, країна матиме треті за розміром у світі запаси після Китаю та Бразилії.
Колишній посол США в Казахстані Вільям Кортні зазначив, що уряди регіону прагнуть залучити США до спільної розвідки, видобутку й експорту критичних мінералів, особливо у сфері їхньої переробки, де наразі домінує Китай.
«Саме китайська монополія на переробку важливіша, ніж на самі поставки», – наголосив Кортні. – «Тому якщо США хочуть конкурувати, їм потрібні країни без надто жорстких екологічних норм, готові приймати такі виробництва».
Більшість держав Центральної Азії вже адаптували своє законодавство, щоб привабити гірничодобувні компанії, але збільшення американських інвестицій також вимагатиме зниження бар’єрів для іноземного капіталу – це питання також включено до порядку денного саміту.
Ще одне завдання – залучити більше коштів у транспортну логістику.
Транскаспійський транспортний маршрут має стати головною артерією для експорту мінеральних ресурсів регіону. Він уже привернув інвестиції з Європи, Китаю та країн Перської затоки, а лідери Центральної Азії сподіваються, що інтерес Вашингтона посилить цей тренд.
«Акцент на мінералах і їхній переробці допомагає не лише виправдати, а й зміцнити Серединний коридор», – підсумував Гусейнов.
Переглянути всі оновлення за день
CША тиснуть на Венесуелу, Мадуро просить про допомогу Путіна. Дилема для Москви й проблема для України?
Це може повторитися.
У 2019 році Сполучені Штати підтримали лідера опозиції, який прагнув усунути Ніколаса Мадуро з керівного поста Венесуелою. Росія торпедувала ці зусилля, надаючи дипломатичну допомогу та невелику військову підтримку своєму потенційно найважливішому партнеру в Латинській Америці.
Мадуро пережив кризу, коли заклик Хуана Гуайдо до військового повстання, як і спроби прийти до влади, провалилися. Для Росії це було великим полегшенням, для США, які вважають Мадуро нелегітимним, – ударом. В січні 2019-го президент Дональд Трамп за своєї першої каденції визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.
Сьогодні обставини зовсім інші, та Сполучені Штати знову посилюють тиск на Мадуро.
Вони забезпечили значну військову присутність у Карибському басейні, куди зараз відправляють авіаносець USS Gerald R Ford, що загальновизнано вважається найбільшим військовим кораблем у світі, – та завдали численних ударів по суднах, що нібито займаються наркоторгівлею, вбивши десятки людей.
Американські чиновники посилалися на обвинувальний акт 2020 року проти Мадуро у злочинах, пов'язаних з наркотиками, а державний секретар Марко Рубіо назвав його «втікачем від американського правосуддя». У серпні США подвоїли винагороду за інформацію, що допоможе його затримати, до 50 мільйонів доларів.
В інтерв’ю телеканалу CBS, оприлюдненому 2 листопада, Трамп зменшив значення побоювань щодо можливої війни США проти Венесуели, але, коли його запитали, чи полічені дні Мадуро, він відповів: «Гадаю, так».
Повідомляється, що Мадуро знову звертається за підтримкою до Росії, але аналітики стверджують, що якщо Вашингтон докладе узгоджених зусиль, щоб усунути його, важелі Москви для запобігання цьому обмежені.
«Відверто кажучи, Росія не зможе зробити багато, якщо США рішуче налаштовані усунути Мадуро, на додачу до дипломатичних зусиль», – сказав аналітик із питань Росії та почесний професор Школи слов’янських і східноєвропейських студій Лондонського університетського коледжу Марк Галеотті.
«Війна Росії проти України фактично виключає можливість розгортання російських військ у Венесуелі у разі втручання США, – сказала берлінська політична аналітикиня Олександра Сітенко. – Однак не можна виключати обмежену підтримку: Росія може передати зброю, системи протиповітряної оборони або надати розвідувальну допомогу».
«Росія не воюватиме за Венесуелу»
У репортажі від 31 жовтня газета The Washington Post повідомила, посилаючись на отримані документи, що Мадуро написав листа президенту Росії Володимиру Путіну з проханням до Москви посилити протиповітряну оборону Венесуели шляхом оновлення раніше придбаних військових літаків Сухой. Каракас начебто просив допомоги в ремонті двигунів та радарів, придбанні ракет та наданні логістичної підтримки.
Листа мав доставити міністр транспорту Венесуели, який, за повідомленнями Росії, відвідав Москву в середині жовтня, повідомляє The Washington Post. Видання також дізналося, що Мадуро шукав підтримки у Китаю та Ірану.
Незрозуміло, чи лист у Кремлі отримали. Ні російські, ні венесуельські чиновники не прокоментували це повідомлення та не зробили публічних заяв щодо конкретної нової підтримки уряду Мадуро.
Однак, за даними сайту відстеження польотів FlightData24, наприкінці жовтня до Каракаса прибув великий російський транспортний літак Іл-76, здійснивши складний маршрут із кількома зупинками. Незрозуміло, що перевозив літак.
Російські джерела припускають, що він міг доправити системи протиповітряної оборони, такі як «Панцир-С1», – сказала Сітенко в письмовому коментарі Радіо Свобода.
«Це узгоджується з рішенням Москви терміново ратифікувати нову угоду про стратегічне партнерство з Венесуелою, яка передбачає військово-технічну співпрацю для зміцнення обороноздатності та забезпечення безпеки обох країн, – написала вона. – Але Росія не воюватиме за Венесуелу».
«Готові реагувати»
1 листопада речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва засуджує «застосування надмірної військової сили під час проведення дій у межах антинаркотичних операцій» та «підтверджує нашу тверду підтримку керівництва Венесуели у захисті її національного суверенітету».
Двома днями раніше Захарова заявила, що Росія «перебуває на зв'язку з нашими партнерами» та «готова продовжувати реагувати належним чином на їхні запити, враховуючи існуючі та потенційні загрози».
Нова угода про стратегічне партнерство між Росією та Венесуелою, обговорена під час візиту Мадуро до Москви у травні, набула чинності після її підписання Путіним, повідомили російські державні ЗМІ 27 жовтня. Але такі пакти часто не містять конкретики.
Експерти зазначають, що більшість російських військових операцій у Західній півкулі здебільшого мають показовий характер. Це нагадування Заходу, що сили Москви тепер можуть діяти значно далі від своїх кордонів, ніж тоді, коли країна, що переживала фінансову кризу, була змушена скоротити свою присутність після розпаду СРСР у 1991 році.
У 2018 році два російські стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, приземлилися у військовому аеропорту поблизу Каракаса. У липні 2024 року два російські військові кораблі пришвартувалися у Венесуелі напередодні виборів, які продовжили правління Мадуро та були засуджені Сполученими Штатами як фіктивні.
На тлі спроб усунути Мадуро у 2019 році Москва визнала, що має військовий персонал на місцях після того, як з'явились фото, на яких майже 100 російських солдатів виходили з двох військових літаків.
Важелі та обмеження
У звіті, опублікованому 2020 року американським Інститутом Кеннана при Центрі Вудро Вілсона, аналітик із Колумбії Володимир Рувінський написав, що «перша постійна присутність російських військових у Західній півкулі» від часу виведення військ з Куби на початку 1990-х є «чітким свідченням рішучості Кремля утримувати Венесуелу в орбіті впливу Росії».
«Багато інших дій, здійснених за підтримки або за сприяння Росії, допомогли Мадуро втримати владу», – написав Рувінський, зокрема згадавши блокування Москвою резолюції Ради Безпеки ООН, підтриманої США.
Водночас, за його словами, «криза у Венесуелі виявила численні обмеження російської політики», серед яких – «нестача фінансових ресурсів для підтримки своєї політики в Латинській Америці».
Фінансові та військові ресурси Росії зараз більш обмежені, ніж у 2019 році: це було за три роки до того, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, взявши переважну більшість військового персоналу та ресурсів країни на дорогу нескінченну війну та спричинивши хвилі західних економічних санкцій.
Навіть якби Росія не брала участі в найбільшій війні в Європі з 1945 року, віддаленість Росії від Венесуели була б серйозним обмеженням для суттєвої підтримки, якщо до цього дійде.
«Гадаю, якщо США серйозно налаштовані на зміну режиму у Венесуелі силою, Росія навряд чи зможе якось допомогти», – сказав Радіо Свобода у коментарі поштою старший аналітик з питань Росії в Crisis Group Олег Ігнатов. «Це було неможливо як до, так і після [початку] війни в Україні. Тут грають роль елементарна географія та логістика».
Трамп посилав неоднозначні сигнали щодо того, чи розглядають Сполучені Штати можливість ударів по цілях, пов'язаних з наркотиками, у Венесуелі. «Наступною буде суша», – сказав він 23 жовтня, коментуючи удари по човнах.
Але 31 жовтня, коли президента США запитали, чи правдиві повідомлення ЗМІ про те, що він розглядає можливість ударів у Венесуелі, він відповів: «Ні».
Падіння Мадуро стане серйозним ударом для Москви, потенційно позбавивши її ключового плацдарму в Латинській Америці. Це також нагадало би Росії повалення сирійського режиму Башара Асада у грудні 2024 року, що послабило вплив Кремля на Близькому Сході.
Окрім статусу Мадуро як союзника Москви в її геополітичному протистоянні з Вашингтоном і Заходом, Росія значно інвестувала у нафтовидобуток у Венесуелі, яка має найбільші підтверджені запаси у світі. Втім, через санкції США обидві країни змушені конкурувати за одних і тих самих покупців, зокрема Китай.
Геополітичні розрахунки
Поки війна проти України змушує Москву зосереджуватися на придбанні зброї для себе, Каракас – принаймні в минулому – був значним покупцем російських озброєнь. На тлі нарощування військової присутності США поблизу Мадуро 22 жовтня заявив, що Венесуела має 5 000 російських переносних зенітно-ракетних комплексів «Ігла-С» у «ключових позиціях протиповітряної оборони».
Попри ці зв’язки, Москва може розглядати зростання тиску США на Венесуелу як подію, що відволікає Вашингтон від України, зменшуючи ймовірність додаткового тиску на Росію з метою зупинити вторгнення.
Кремль Путіна навіть може побачити певний позитив у можливому усуненні Мадуро, якщо США вдасться його повалити.
«У певному викривленому сенсі… Москва виграла б від такої операції, адже це посилило б її аргумент, що саме Захід, а не Росія, є ворогом Глобального Півдня: зарозумілим, агресивним і імперіалістичним», – написав Галеотті в коментарі, надісланому Радіо Свобода електронною поштою.
«Росія, зрештою, досі спроможна знаходити союзників і клієнтів у країнах Глобального Півдня – чи через схожість поглядів, чи частіше з їхніх прагматичних міркувань, – і завжди використовує західний авантюризм, щоб підкреслити свою тезу, що ліберальний світовий порядок – це лише обман, покликаний підкорити світ західним інтересам», – додав він.
Зустріч Трампа і Сі: в центрі уваги торговельна угода між США та Китаєм, війна в Україні та Тайвань
Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує укласти угоду під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, на тлі тривалої торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном.
«Ми, я сподіваюся, досягнемо угоди. Думаю, угода буде. І думаю, вона буде вигідною для обох сторін», – сказав Трамп 29 жовтня, за день до запланованої зустрічі із Сі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Торговельна війна: спроба перемир’я
Ключовим пунктом зустрічі 30 жовтня – першої з 2019 року – стане пошук шляхів пом’якшення виснажливої торговельної війни. Обидві сторони напередодні переговорів надсилали обережно позитивні сигнали.
Та хоча Трамп і Сі, схоже, готуються оголосити про перемир’я, експерти, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, вважають, що укласти тривалу торговельну угоду навряд чи вдасться.
Вони також не очікують, що переговори суттєво зменшать напруження між США та Китаєм щодо Тайваню – самоврядного острова, який Пекін вважає своєю територією, – чи переконають Китай обмежити підтримку президента Росії Володимира Путіна та війни Москви проти України.
жодна сторона не готова відмовитися від своїх ключових інтересівКлаус Сун
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підготовчі переговори перед зустріччю привели до погодження «рамкової угоди», яка передбачає паузу у діях Китаю щодо обмеження експорту рідкоземельних елементів, остаточне схвалення угоди, яка дозволить китайському додатку TikTok продовжити роботу у США, та зниження інших торговельних бар’єрів.
«Попри те, що зустріч може створити враження розрядки між США та Китаєм, конкуренція далеко не завершена, – сказав Клаус Сун, аналітик берлінського аналітичного центру MERICS, у коментарі Радіо Свобода. – Структурні проблеми залишаються, і жодна сторона не готова відмовитися від своїх ключових інтересів»
Чи зможе Трамп переконати Сі натиснути на Путіна?
Під час азійського турне, яке також включає візити до Малайзії та Японії, Трамп заявив журналістам, що хотів би, аби Пекін допоміг Вашингтону у спробах розпочати мирні переговори щодо завершення понад трирічної війни в Україні.
Попри ці зусилля, досягти прориву поки не вдалося. Трамп висловив сподівання, що Сі, як один із головних політичних і економічних партнерів Путіна, зможе вплинути на російського лідера, аби той погодився на переговори.
У відповідь на небажання Кремля підтримати дипломатичні ініціативи щодо припинення війни в Україні, Вашингтон цього місяця запровадив санкції проти великих російських нафтових компаній.
Цей крок, який МЗС Китаю розкритикувало, заявивши, що санкції «позбавлені будь-яких правових підстав у міжнародному праві».
Стратегічно Сі об’єднався з Путіним, і це не змінитьсяДеніс Вайлдер
Перебуваючи на борту літака Air Force One 25 жовтня, Трамп зазначив, що питання купівлі Китаєм російської нафти може обговорюватися, але додав, що Пекін «значно обмежує» такі поставки – натякнувши на те, що державні китайські нафтові компанії почали зупиняти імпорт із Росії.
Деніс Вайлдер, колишній головний радник Білого дому з питань Китаю при президентові Джорджі Буші-молодшому, сказав Радіо Свобода, що Китай міг би робити більше для скорочення закупівель російської нафти, але сумнівається, що переговори в Південній Кореї зможуть змінити позицію Сі щодо підтримки Путіна.
«Трамп насправді не тисне на Пекін у цьому питанні, адже має інші пріоритети у відносинах із Сі Цзіньпіном, – зазначив Вайлдер. – Китай не зменшить підтримку російських воєнних зусиль. Стратегічно Сі об’єднався з Путіним, і це не зміниться».
Перемир’я у торговельній війні?
26 жовтня Бессент заявив, що очікує від Китаю відновлення закупівель американської сої – важливої для фермерів США – та відтермінування нових обмежень на експорт рідкоземельних металів, які використовуються у батареях для електромобілів, смартфонах і військових технологіях.
The Wall Street Journal повідомляє, що Вашингтон готовий обговорювати скасування запланованого 100-відсоткового мита, яке мало набрати чинності 1 листопада, а також зниження на 10 % чинного 20-відсоткового тарифу, запровадженого через участь Китаю уФентаніл – це синтетичний опіоїд, який використовується в медицині для знеболювання, особливо після операцій або у хворих на рак. Він приблизно в 50-100 разів сильніший за морфін. Кримінальні угруповання його незаконно виробляють і продають. Згідно з розслідуванням The Washington Post , у США від передозування фентанілом кожні сім хвилин гине одна людина.в США.
У відповідь від Китаю очікують посилення контролю за експортом так званих прекурсорів – хімічних речовин, які використовуються для виробництва фентанілу, що призвів до сотень тисяч смертей від передозувань останніми роками.
торгівля є лише малою частиною більшого протистояння між США та КитаємГаврен
Також Пекін і Вашингтон можуть домовитися про зниження портових зборів для суден один одного.
Сарі Архо Гаврен, наукова співробітниця Лондонського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), сказала Радіо Свобода, що запропонована угода радше нагадує «угоду про припинення вогню» в поточній торговельній війні.
«Обидві сторони хочуть виграти час, – зазначила вона. – У ширшій перспективі торгівля є лише малою частиною більшого протистояння між США та Китаєм».
Чи говоритимуть Трамп і Сі про Тайвань?
Одним із найтриваліших джерел напруження між Пекіном і Вашингтоном є питання Тайваню – самоврядної демократії, яку Китай вважає своєю територією. Трамп підтвердив, що Тайвань буде серед тем для обговорення з Сі.
Раніше Радіо Свобода розповідало, як на Тайвані готуються до можливого збройного конфлікту, вивчаючи досвід України:
Згідно з давньою політикою, США дотримуються принципу «одного Китаю», визнаючи Пекін єдиним законним урядом Китаю та лише визнаючи, але не підтримуючи його позицію, що Тайвань є частиною китайської території. Цей принцип є основою так званих «трьох комюніке», які заклали основу дипломатичних відносин між США і Китаєм.
Водночас США забезпечують Тайвань зброєю для самозахисту відповідно до Закону про відносини з Тайванем.
Під час своєї кампанії Трамп залишався двозначним щодо підтримки острова: він запровадив тарифи проти Тайбея, водночас закликаючи його збільшити оборонні витрати та перенести частину виробництва напівпровідників до США.
Напередодні зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не розглядає жодних поступок Китаю щодо Тайваню в обмін на торговельну угоду.
«Якщо хтось турбується, що ми отримаємо якусь вигідну торговельну угоду в обмін на відмову від Тайваню – такого ніхто не розглядає», – сказав він журналістам під час перельоту між Ізраїлем і Катаром.
Вайлдер, який раніше готував для президента Буша аналітичні довідки з питань Китаю, вважає, що Сі, ймовірно, спробує скористатися втомою Трампа, щоб відхилити його від ретельно виваженої дипломатичної лінії США щодо Тайваню.
«Я завжди давав президенту Бушу спеціальну картку з формулюваннями, щоб він не помилився у висловлюваннях, – сказав Вайлдер.– Якщо спочатку згадати «три комюніке», а потім – «Закон про відносини з Тайванем», це в очах Тайбея означатиме, що США схиляються до позиції Пекіна».
Якщо угоду буде досягнуто – що далі?
Багато що залежатиме від того, яких саме домовленостей досягнуть Трамп і Сі в Південній Кореї.
Хоча американські чиновники говорять про те, що Китай може тимчасово відкласти запровадження нових обмежень на експорт рідкоземельних металів, невідомо, як довго це триватиме та чи стосуватиметься це інших обмежень, оголошених ще у квітні.
Трамп заявив, що планує відвідати Пекін на початку 2026 року, а згодом очікує візиту Сі до США того ж року.
Більшість експертів вважає, що будь-яка угода, укладена в Південній Кореї, буде радше тимчасовим перемир’ям, яке може відкрити шлях до подальших переговорів на найвищому рівні, але розв’язати глибокі геополітичні суперечності між США та Китаєм буде значно складніше.
«Це залишається конкуренцією – і це конкуренція з нульовою сумою, принаймні в довгостроковій перспективі, – зазначив Сун. – Китай навряд чи піде на поступки, які можуть підірвати його прагнення до статусу великої держави або зменшити вплив у міжнародних справах».
За гроші чи паспорт РФ: сотні вихідців із Центральної Азії могли загинути на війні проти України
Azattyq Asia, Uzbek Service, Kazakh Service
Фарангіс Наджибулла
Сундет Пернебек торік переїхав до Росії у пошуках нової роботи, яка дозволила би йому оплатити весілля.
Але в травні 26-річний уродженець Казахстану поповнив перелік іноземців, які загинули, воюючи за Росію на війні Україні.
Його ім'я було опубліковано державним українським проєктом «Хочу жити». В такий спосіб ідентифікують іноземців, що воюють на боці російських військ.
«Впродовж п'яти-шести місяців після того, як мій син поїхав до Росії, він регулярно телефонував своїй матері», – розповів казахській службі Радіо Свобода батько Пернебека – Бауиржан.
«Під час нашої останньої телефонної розмови він сказав: «Їду працювати в лісисту місцевість на 10 днів, і там поганий зв'язок, тому не хвилюйтеся [якщо я не подзвоню]. Ми більше ніколи не чули його голосу», – каже Бауиржан.
За допомогою в пошуках сина, батьки Пернебека звернулися до посольства Казахстану в Москві. Однак жодної відповіді не отримали. Батьки кажуть, що йому запропонували добре оплачувану роботу в Росії, і не знають, як він опинився в Україні.
Батько Пернебека сказав, що родина влаштувала символічний похорон для його сина. Але Бауиржан не збирається припиняти його пошуки.
«Ми молилися за нього, ми провели його похорон», – сказав він. «Але поки я не побачу його на власні очі і сам не покладу його до спочинку, я не припиню пошуки».
Відповідно до даних проєкту «Хочу жити», що регулярно оновлює списки, Пернебек – серед сотень вихідців із Центральної Азії, які були вбиті або зникли безвісти від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022-му. У переліку значиться понад 400 таджиків, майже 300 казахів, понад 100 узбеків та десятки туркменів і киргизів.
Вважається, що тисячі чоловіків з Центральної Азії приєдналися до російських військ в Україні. Деяким здалися привабливими пропозиції вигідної роботи. Інших, переважно засуджених та ув'язнених, змусили вступити до лав російської армії.
Точна кількість вихідців з Центральної Азії, які воювали в Україні, невідома.
За оцінками проєкту «Хочу жити», це щонайменше 3000 чоловіків, однак зауважується, що реальна цифра може бути набагато вищою.
Український проєкт пояснює походження своїх даних звітами з поля бою, допитами полонених та зверненнями сімей, що шукають своїх зниклих безвісти близьких.
Радіо Свобода не змогло незалежно перевірити імена чи цифри, опубліковані проєктом.
«Список не є повним», – сказав Радіо Свобода речник проєкту Віталій Матвієнко. «Реальна кількість громадян Казахстану, які загинули або зникли безвісти, ймовірно, у кілька разів вища…Щомісяця лише з Казахстану ми отримуємо понад 50 запитів від сімей, які шукають своїх родичів».
Російська пропаганда
Експерти кажуть, що бідність та брак можливостей працевлаштування в Центральній Азії, а також успіх російської пропаганди є основними факторами, що спонукають вихідців з Центральної Азії іти на війну на боці Росії.
«Деякі люди перебувають під впливом російської пропаганди. Вони дивляться російське телебачення й вірять, що борються за благородну справу», – сказав казахський військовий аналітик Ермек Сеітбатталов Радіо Свобода. – «Інших просто обманюють обіцянками високої оплати праці або російського громадянства»
Сеітбатталов додав, що повсюдне безробіття та низька заробітна плата в регіоні полегшили російським вербувальникам пошук вихідців з Центральної Азії, які відчайдушно прагнуть забезпечити свої сім'ї їжею.
«Ви відкриваєте будь-який сайт вакансій і бачите оголошення про роботу в Сибіру, Іркутську чи на Далекому Сході – високі зарплати, легка робота. За деякими з цих пропозицій стоять [військові] вербувальники, які відправляють людей у зону бойових дій», – сказав Сеітбатталов.
Акбар Курбонов, 23-річний трудовий мігрант з Узбекистану, сказав, що прийняв вигідну пропозицію роботи водієм у російському Ростові-на-Дону, що межує з Україною.
У відеозаписі, отриманому Радіо Свобода, Курбонов сказав, що пізніше зрозумів – робочий контракт насправді був угодою про вступ до російської армії. В результаті він опинився на сході України – на Луганщині, яка значною мірою контролюється російськими силами. На відео видно, як Курбонов благає узбецьку владу допомогти йому повернутися додому.
Радіо Свобода не змогло незалежно перевірити його заяви.
Мати Курбонова Рузігуль Бобоєва повідомила Радіо Свобода, що вона просила узбецьку владу повернути її сина з України, та допомоги практично не отримала.
Москва також завербувала сотні вихідців із Центральної Азії з в'язниць, слідчих ізоляторів та імміграційних центрів утримання по всій Росії.
Уряди Центральної Азії неодноразово застерігали своїх громадян від участі у військових конфліктах за кордоном. Це кримінальний злочин, що карається тривалими термінами ув'язнення. Але до суду поки дійшло лише кілька справ.
План завершення війни: 12 кроків досягнення миру в Україні. А який план у Путіна?
З огляду на те, що можливий саміт між президентом США Трампом та очільником Росії Путіним у Будапешті, вочевидь, відкладається, європейські союзники України пропонують свій план досягнення миру.
Європа намагається зробити себе значущою у будь-якому потенційному врегулюванні війни в Україні.
Цього разу це – 12-пунктний план із її завершення. Його ініціювала Фінляндія, а останніми тижнями ця ідея поширюється європейськими столицями.
Це не проєкт готової мирної угоди, про що свідчить обтічна назва «Елементи до миру в Україні». І цей план також не обговорювався на вищому рівні ЄС, і поки не заручився офіційною підтримкою жодної з країн.
Це радше те, над чим від весни 2025-го працювала «Коаліція охочих» – це близько двох десятків країн на чолі з Великою Британією та Францією, які хочуть надати Україні військові гарантії безпеки після досягнення перемир'я у російсько-українській війні., що об’єднує зо три десятки держав, готових гарантувати Україні безпеку в післявоєнних реаліях.
Що пропонується?
12 пунктів розписані довкола двох фаз: «припинення вогню» і «переговорів».
На необхідності того, що процес завершення війни має стартувати з «припинення вогню», в унісон з Україною наполягає більшість європейських країн, відколи адміністрація Трампа почала переговори з Кремлем.
У документі зазначено, що припинення вогню «розпочнеться через 24 години після того, як сторони приймуть цей план», і що лінія зіткнення «буде заморожена в точці, де вона пролягає на початку припинення вогню».
З огляду на провідну роль Сполучених Штатів у переговорах, також пропонується, що моніторинг припинення вогню розпочнеться «негайно під керівництвом США, з використанням супутників, безпілотників та інші технологічних засобів».
Також планується, що Україна та Росія узгодять «пакт про ненапад», що означає, що Київ також повинен утримуватися від спроб повернути військовим шляхом контрольовані Росією території в українських регіонах – Криму, на Донбас, Херсонщині, Запоріжжі.
Запорізьку атомну електростанцію пропонують передати під контроль неназваній третій стороні й почати домовлятися про її повернення Україні.
Згідно з планом, також будуть «заходи зміцнення довіри», що передбачають, зокрема, скасування «символічних санкцій після того, як припинення вогню триватиме узгоджену кількість днів».
Є також ідея повернення Росії до міжнародних організацій. Яких саме – прямо не зазначено. Та можна припустити, що йтиметься про Раду Європи, з якої Росію виключили у 2022 році, та Міжнародний олімпійський комітет.
Також пропонується створити під час фази припинення вогню «Раду миру» під головуванням президента Трампа для нагляду за реалізацією остаточного мирного плану – ідеї, яка, очевидно, запозичена з нещодавно оприлюдненого 20-пунктного мирного плану для Гази.
Другий етап – переговори – спочатку передбачає перемир'я.
А далі пропонується узгодити остаточну лінію зіткнення, «яка залишатиметься чинною, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями».
Це також включатиме створення безпекових зон навколо лінії зіткнення, де буде заборонена будь-яка військова діяльність, та їхній моніторинг із обох боків лінії багатонаціональною цивільною місією.
Гарантії безпеки, над якими «Коаліція охочих» працює вже кілька місяців, є 8-м пунктом, хоча жодних додаткових деталей не надається.
9-й пункт є суперечливим, оскільки він стосується діалогу на високому рівні між Києвом та Москвою для «посилення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мов, культур та релігій».
Посадовці зі східних країн ЄС, з якими зв'язалося Радіо Свобода, вважають, що цей пункт відображає російські звинувачення, які часто вважаються безпідставними, що російськомовні носії в Україні зазнавали дискримінації та потребували захисту з боку Москви.
Наступний пункт є суперечливим для багатьох європейських урядів, оскільки в ньому згадується «початок переговорів щодо постійного управління окупованими територіями».
Це суперечить «максималістським» поглядам багатьох столиць ЄС, що Україна не повинна відмовлятися від жодних нових територій, а її територіальна цілісність має вирішальне значення.
Нарешті, є пункт про поступове скасування санкцій проти Росії в міру реалізації плану.
Згадується, що Україна та Росія розпочнуть процес узгодження компенсацій за воєнні збитки. Заморожені активи на Заході, загальною сумою понад 200 мільярдів євро (233 мільярди доларів США), пропонується повернути після досягнення угоди між Києвом та Москвою.
Пропонується так званий механізм швидкого повернення, за яким усі санкції та ізоляційні заходи автоматично запроваджуються, якщо на Україну знову нападуть.
Наскільки це реально?
Тож які шанси на успіх має цей план? «Ймовірно, небагато», – визнає один європейський чиновник, коментуючи анонімно тему. І хоча деякі досі вважають, що Сполучені Штати можуть бути зацікавлені принаймні в деяких аспектах пропозицій, мало хто вірить, що Росія найближчим часом долучиться.
Як сказав один європейський дипломат: «У нас може бути план із 12 пунктів, але «миру не буде» – це план Путіна з одного пункту».
Скептичний щодо налаштованості президента РФ на завершення війни й Володимир Зеленський. Український президент закликає партнерів тиснути на Росію задля підвищення рівня її зацікавленості в мирі.
28 жовтня Зеленський заявив, що «риси цього плану» Коаліції охочих наприкінці тижня обговорять безпекові радники.
Як Китай може відповісти на «нафтові» санкції США?
Санкції США проти російських нафтових гігантів «Роснафти» та «Лукойл» спричинили шокові хвилі на світових енергетичних ринках і змусили найбільші державні нафтові компанії Китаю призупинити імпорт російської нафти.
Попри ризик жорстких штрафів за угоди з підсанкційними компаніями, Китай – один із головних клієнтів Росії – має власну стратегію пом’якшення наслідків, зазначають експерти.
Китай уже протягом кількох місяців нарощував запаси нафти, готуючись до можливих збоїв, а його компанії можуть знайти способи обійти санкції й продовжити закупівлі зі знижками.
Призупинення імпорту російської нафти з боку Китаю може серйозно вдарити по нафтових доходах Москви, тоді як адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на Кремль, щоб домогтися завершення війни проти України шляхом переговорів.
Оголошені 22 жовтня санкції відрізають російські компанії від американської банківської системи, забороняючи операції в доларах США. Порушникам загрожують суворі покарання, зокрема вторинні санкції.
Водночас аналітики зазначають, що вплив санкцій залежатиме від того, наскільки жорстко їх виконуватимуть і чи готові США застосовувати вторинні санкції проти країн, які продовжать торгівлю з «Роснафтою» та «Лукойлом».
«Наразі незрозуміло, чи підкріплять Сполучені Штати погрозу вторинних санкцій реальним застосуванням уже запроваджених заходів, – написали колишній спеціальний посланець США з питань міжнародної енергетики Девід Ґолдвін і дослідниця «Атлантичної ради» (США) Андреа Клабоу у статті для «Атлантичної ради» 23 жовтня. – Китайські нафтопереробники вже добре навчилися обходити американські санкції й зазвичай знаходять способи продовжувати закупівлі російських партій за найнижчими цінами».
Скільки російської нафти купує Китай?
Китай значною мірою залежить від імпорту російської нафти. За даними аналітичної компанії Kpler, «Роснафта» та «Лукойл» торік забезпечили приблизно чверть експорту російської нафти до Китаю.
До 20% усіх імпортних поставок сирої нафти до Китаю – близько 2 млн барелів на день у перші дев’ять місяців 2025 року – надходили з Росії, що робить її одним із головних джерел для виробництва дизеля, бензину й пластику.
Відтоді як ЄС наприкінці 2022 року скоротив більшість імпорту російської нафти, Китай купує близько 47% російських поставок, а Індія – 38%, за даними Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA).
Більшість поставок російської нафти з Росії до Китаю здійснюється морем, і, за словами енергетичних аналітиків, «Роснафта» та «Лукойл» продають більшу частину нафти Китаю через посередників, а не напряму.
За даними Reuters, державні компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil утримаються від закупівель російської нафти, а незалежні переробники також тимчасово призупинять закупівлі, оцінюючи наслідки санкцій.
Нові санкції означають, що покупці уникатимуть прямих угод із російськими компаніями, змушуючи їх покладатися на складніші ланцюги посередників, що підвищує витрати й ризики.
Втім, невідомо, як довго триватиме це призупинення. Також неясно, як санкції вплинуть на приблизно 900 тисяч барелів російської нафти, що щоденно надходять до Китаю трубопроводом – за довгостроковим контрактом між «Роснафтою» та державною CNPC.
Реакція Пекіна на американські санкції
Пекін розкритикував дії США. «Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не були схвалені Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй», – заявив речник китайського МЗС Го Цзякун 23 жовтня.
ЄС, зі свого боку, погодив поетапну заборону імпорту російського скрапленого газу та додав до санкційного списку дві китайські компанії – Liaoyang Petrochemical і Shandong Yulong Petrochemical.
Пекін також висловив офіційний протест Брюсселю.
«Китай рішуче засуджує та категорично відкидає чергові незаконні односторонні санкції ЄС проти китайських компаній через російське питання, – заявив Го Цзякун. – Ми неодноразово наголошували, що Китай не створював українську кризу і не є її стороною».
Чи зможе Китай продовжити купувати російську нафту?
Американські санкції мають глобальний вплив, а втрата доступу до фінансової системи США може стати екзистенційною загрозою для великих китайських банків і корпорацій.
«Найкраща стратегія адміністрації Трампа – зробити кілька гучних прикладів застосування санкцій, одночасно запевняючи Китай та Індію, що вони не залишаться без російської нафти надовго – якщо [президент Росії Володимир] Путін сяде за стіл переговорів», – зазначають Ґолдвін і Клабоу.
Росія має місяць, щоб підготуватися до повного набрання чинності обмеженнями наприкінці листопада. І Москва, і китайські компанії вже шукають способи уникнути найгіршого сценарію.
Росія давно навчилася обходити західні санкції через непрозорі торговельні схеми та «тіньовий флот» – старі судна під чужими прапорами, зареєстровані на фіктивні компанії в Азії та на Близькому Сході.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році великі китайські банки обмежили операції з російськими контрагентами. У минулому Пекін використовував дрібні банки, мало пов’язані із західною фінансовою системою, для ведення справ із підсанкційними постачальниками – наприклад, під час імпорту нафти з Ірану.
Крім того, Китай, схоже, накопичує нафту з початку року.
Хоча Пекін не оприлюднює точних даних, аналітики JPMorgan оцінюють, що близько 1 млн барелів нафти на день відкладається у стратегічні резерви.
За їхніми підрахунками, запаси Китаю становлять близько 1,25 млрд барелів і можуть зрости до 1,5 млрд наступного року – цього вистачить, щоб витримати коротку паузу, оцінюючи наслідки санкцій. Для порівняння, стратегічний нафтовий резерв США наразі містить 831 млн барелів.
Справа про диверсію на «Північному потоці»: юридичні невдачі й політичний резонанс
Справи Німеччини проти українських громадян, яких вона підозрює у вибухах, що пошкодили газопроводи «Північний потік», очікує нове випробування в залі суду, після низки юридичних та політичних невдач. Чергове судове засідання має відбутися 23 жовтня у в’язниці Болоньї на півночі Італії.
Підозрюваний, якого німецькі прокурори назвали Сергієм К., виграв апеляційний суд 15 жовтня, який заборонив його екстрадицію до Німеччини після арешту за європейським ордером під час відпочинку в Ріміні у серпні.
Справу повернули до Болоньї для нового розгляду. Сергій К. відкидає звинувачення і каже, що на момент підриву газогону був в Україні. Наразі неясно, чи буде рішення щодо його видачі вже 23 жовтня чи таких засідань в Італії буде більше.
Тим часом 17 жовтня польський суд ухвалив рішення про звільнення іншого українця – Володимира Ж., екстрадиції якого також домагалася Німеччина.
Німецькі прокурори стверджують, що ці чоловіки входили Раніше три німецькі видання – Die Zeit, Süddeutsche Zeitung і ARD – повідомляли, що німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи всіх учасників «диверсійної групи» і що всі вони – громадяни України. У розслідуванні видань йшлося про те, що попередньо Німеччина ідентифікувала сімох осіб, які здійснили підриви «Північних потоків» у 2022 році: це четверо водолазів, включно з однією жінкою – рекордсменкою України з глибоководних занурень. Також до групи входили фахівець із вибухівки, шкіпер і координатор. дайверів, які використали орендовану яхту для диверсії на газопроводах у 2022 році, через сім місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Екстрадиція Сергія К. була заблокована головним чином із процедурних причин. Його юридична команда вважає, що рішення у Варшаві зміцнить їхню позицію.
«Польський прецедент»
«Новизна полягає у польському прецеденті щодо нібито співучасника у тому самому злочині, який, я вважаю, обов’язково врахувати», – заявив адвокат Сергія К., Нікола Канестріні, у письмовому коментарі Радіо Свобода.
«Північний потік», контрольований переважно російською державною корпорацією «Газпром» і частково профінансований великими європейськими енергетичними компаніями, збудували для поставок російського газу безпосередньо до Німеччини, оминаючи транзитні держави, як-от Україна та Польща, чиї відносини з Москвою були напруженими.
Диверсія, яку підозрюють, та подальші витоки газу зробили трубопроводи непридатними для експлуатації. Німецькі прокурори не заявляли, що група діяла за наказом українського уряду чи інших державних органів, а Київ заперечує причетність.
Однак польський суд у своєму рішенні зазначив, що «особа, яку переслідують, якщо вона справді була виконавцем, має право на функціональний імунітет, який стосується його дій в інтересах української держави».
Функціональний імунітет – це юридичний термін, який означає захист від кримінального або цивільного переслідування за дії, вчинені посадовою особою під час виконання офіційних обов’язків (ред.).
Вищі польські посадовці відкрито виступили проти екстрадиції підозрюваного українця.
«Коли іноземний агресор бомбардує твою країну, ти маєш законне право завдавати ударів у відповідь, саботуючи здатність агресора фінансувати війну. Це називається самообороною», – написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережах 17 жовтня.
«Акти війни»
Захист Канестріні побудований у схожому ключі.
«Захист нагадає про контекст воєнного стану в Україні та міжнародного збройного конфлікту, в якому нібито відбулися ці події, аргументуючи, що їх слід розглядати як акти війни, виконані за наказом вищого командування, які підпадають під функціональний імунітет», – наголосив він.
Крім того, ці дії, за словами адвоката, слід кваліфікувати як «політичні злочини», що виключають можливість екстрадиції.
Газопровід «Північний потік» давно був джерелом напруження у відносинах Німеччини з Польщею та Україною, які вважали його двосторонньою угодою між Берліном і Москвою, що ігнорує їхні інтереси.
У минулому Сікорський навіть порівнював цей проєкт із таємною угодою Ріббентропа-Молотова, за якою нацистська Німеччина та Радянський Союз поділили Польщу у 1939 році.
Німецькі чиновники обережно реагували на рішення судів про екстрадицію, наголошуючи, що не мають наміру втручатися у судові процеси.
Проте юридичні та політичні наслідки справ також викликали питання всередині самої Німеччини. Коментатори німецьких ЗМІ зазначають, що ці справи є незручними для уряду ФРН.
Депутат від партії канцлера Фрідріха Мерца (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив, що прокурори, ймовірно, припинять спроби екстрадиції, і додав, що він «цілком розуміє» рішення італійського та польського судів.
«Німеччина має проявити більше гідності щодо наших партнерів, особливо Польщі, та зосередитись на з’ясуванні помилкової й фатальної російської політики попередніх німецьких урядів. Помилкою було те, що «Північний потік» взагалі було побудовано», – написав він у X.
Його слова віддзеркалюють попередню заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який сказав, що проблема полягає «не в тому, що «Північний потік» підірвали, а в тому, що його побудували».
Саме того дня, коли Володимира Ж. звільнили у Польщі, ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який у 2005 році уклав угоду про початок будівництва трубопроводу разом із Путіним, давав свідчення перед регіональним парламентом у Німеччині.
81-річний Шредер заявив, що не шкодує про цей проєкт. «Росія хотіла продавати газ. Німеччина хотіла купувати газ», – сказав він.
Спочатку західні уряди звинувачували Росію у вибухах на трубопроводах, тоді як Москва відкидала ці обвинувачення і, натомість, покладала провину на США, Британію та Україну.
- Диверсію пояснював український розвідник, полковник Роман Червінський – колишній співробітник СБУ та ГУР, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, брав участь у низці спецоперацій, що провели українські силовики у період 2014–2021 років. Від квітня 2023 року Роман Червінський перебуває під слідством за різними звинуваченнями, довгий час утримувався в СІЗО., якого західна преса пов'язувала з підривом. Радіо Свобода розпитало його про ситуацію у прямому ефірі 1 жовтня 2025 року. Червінський зазначив, що «Північний потік» був одним із ключових джерел фінансування війни Росії проти України, і у випадку, якщо підрив скоїли українські військові, це слід розцінювати як легітимну військову ціль, а не кримінальний злочин.
176 мільярдів євро із заморожених активів: як Брюссель хоче допомогти Україні без грошей США
Лідери країн Євросоюзу зберуться на саміт в Брюсселі 23 жовтня і за підсумками засідання доручать Єврокомісії підготувати юридичну пропозицію щодо використання 176 мільярдів євро заморожених російських державних активів для кредиту Україні – крок, який може покрити більшість фінансових потреб Києва протягом наступних трьох років.
Європейські дипломати, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, вважають, що існує шанс узгодити всю схему до кінця року. Це допоможе заповнити фінансову прогалину, якщо Сполучені Штати більше не зможуть фінансувати Україну в тому ж обсязі, що й раніше.
Ідея полягає не в конфіскації російських активів, які в основному зберігаються у бельгійській фінансовій компанії Euroclear, а у випуску облігацій Єврокомісією під гарантії держав-членів ЄС, а також потенційно країн «Групи семи» (G7) та інших партнерів.
Отримані кошти надходитимуть Києву у 2026–2028 роках у вигляді так званого «репараційного кредиту», який Україна повинна буде повернути лише після того, як Росія виплатить репарації.
Загалом залишаються три питання, які ще потрібно узгодити і які обговорюватимуться найближчими тижнями.
По-перше, це юридичні аспекти, які переважно порушує країна-господар – Бельгія.
По-друге, дебати про те, на що саме Україна може витрачати ці кошти – переважно з ініціативи Франції.
І, нарешті, ширше питання: хто братиме участь, у якій формі та які ризики це тягне.
Занепокоєння Бельгії
Бельгія побоюється, що деякі неєвропейські країни – наприклад, Китай – можуть почати виводити свої державні кошти з Euroclear, остерігаючись, що їх можуть заморозити з політичних причин. Подібне занепокоєння висловлював і Європейський центральний банк (ЄЦБ).
Єврокомісія, однак, чітко заявила у своєму аналітичному документі, який бачили журналісти Радіо Свобода, що ці кроки не є конфіскацією, оскільки основна сума залишається недоторканною. Це одноразовий і тимчасовий захід.
Бельгія також непокоїться, що може опинитися зобов’язаною виплатити кошти самостійно, якщо Росія подасть позов і виграє суд. Навіть якщо це станеться через 20 чи 40 років, сума заморожених російських активів у Бельгії становить третину ВВП країни і стане непідйомною у разі судових спорів.
Водночас Єврокомісія наголошує, що рішення російських судів не мають юридичної сили в ЄС. Крім того, пропонується система двосторонніх гарантійвід держав-членів для Бельгії: кожна країна-член ЄС має взяти на себе зобовʼязання гарантувати відшкодувати відсоток кредиту, залежно від її ВВП.
Систему двосторонніх гарантій за пропозицією Єврокомісії мають замінити у 2028 році на гарантію від ЄС, коли набуде чинності новий довгостроковий бюджет Євросоюзу.
Як витрачати кошти?
Постає також питання, як саме Україна зможе використовувати приблизно 45 мільярдів євро (52 мільярди доларів) щороку.
«Одні держави наполягають на переважно «європейському» підході чи преференціях для європейської оборонної промисловості, – сказав один європейський дипломат неофіційно в розмові з Радіо Свобода, – Інші закликають бути обережними й залишати більше простору, щоб кошти могли покривати також інші потреби».
Франція – серед країн, які наполягають, щоб гроші передусім спрямовувалися на оборонні закупівлі в Європі, аби в довгостроковій перспективі, навіть після завершення війни, Європа могла підтримувати українську армію.
«Інакше ми ризикуємо потрапити в замкнене коло: ми купуємо зброю там, де є запаси – у країнах, які не перебувають під загрозою, як-от США чи Південна Корея, – а потім запитуємо, чому наша промисловість не може забезпечити постачання. Звісно, якщо ми купуємо в інших, вони не отримують контрактів, не відкривають нові виробничі лінії для України», – пояснив позицію Франції дипломат, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.
Дипломат з іншої країни наполіг, що «абсолютно критично», аби країни ЄС не накладали занадто багато обмежень на те, як Україна може використовувати цей кредит.
«Надмірна кількість суто «європейських» умов стане справжньою проблемою для України. Якщо подивитися, яку кількість техніки сьогодні використовують на полі бою, – вона не є європейського виробництва. Ми, як ЄС, не зможемо легко це компенсувати», – підкреслив він.
Єврокомісія запропонувала компроміс у вигляді «двох напрямів» – одна частина коштів має піти на «технологічну та промислову оборонну базу України і її інтеграцію до європейської оборонної промисловості, зокрема через закупівлю оборонного обладнання», а інша – на класичну бюджетну підтримку, яку Україна на свій розсуд може використовувати також на оборонні потреби.
Без одностайності?
Тепер питання в тому, чи всі 27 країн-членів підтримають план.
Одностайність для схвалення «репараційного кредиту» не потрібна, але чим більше країн долучаться, тим ширше буде розподілено ризики.
Брюссель прагне залучити й деякі країни G7, щоб зробити ініціативу не лише європейською. Це також дозволить уникнути ситуації, коли іноземні інвестори або держави почнуть виводити свої кошти з єврозони, якщо, наприклад, Британія та Японія теж долучаться.
Один чиновник ЄС сказав Радіо Свобода, що якщо, скажімо, Угорщина та Словаччина не захочуть долучитися, це можна буде компенсувати участю кількох заможних країн поза межами ЄС.
«Щодо Угорщини – звісно буде краще, якщо буде одностайна підтримка усіх 27 країн. Але якщо буде треба, ми не дозволимо заблокувати рішення через вимогу одностайності», – підтвердив позицію європейський дипломат.
Угорський премʼєр Віктор Орбан не братиме участі в обговоренні питань щодо України на найближчому саміті ЄС 23 жовтня, оскільки він прибуде лише в середині дня, а обговорення України буде першим пунктом порядку денного.
Як «Шахеди», але тихі: фабрика з виробництва дронів-камікадзе зсередини
Протягом останніх місяців невелике місто Самоков у Болгарії кілька разів відвідували різні високопоставлені військові та урядовці. Це є сигналом того, що важливість одного місцевого підприємства – а точніше, його продукту – зараз зросла.
Завод «Самел-90», розташований трохи південніше від столиці Болгарії Софії, розпочав свою діяльність у 1960-х роках із розробки електроніки для болгарської армії. Разом зі стрімкою еволюцією війни, яку Росія веде проти України, підприємство змінило свій вектор – у бік повітряної зброї та антидронових систем.
«Ми почали розробляти дрони-камікадзе два роки тому», – розповіла Радіо Свобода Венета Попова, яка керує виробництвом дронів на заводі.
«Наразі ми виробляємо близько 50 одиниць на місяць, проте маємо можливість потроїти цю кількість», – каже жінка.
Болгарські ударні БПЛА, які тут можна побачити у різних стадіях розробки, зовні схожі на іранські «Шахеди» та їх російські аналоги «Герань-2».
Після краху соціалістичного режиму Болгарії в 1989 році завод «Самел-90» був приватизований. Тепер ним володіє його колишній працівник Петро Георгієв. За словами Петра, зараз є відчутний сплеск інтересу до ударних безпілотників компанії та її засобів антидронової боротьби – Європа звернула увагу на «війну дронів», у яку трансформувалися бойові дії в Україні.
Але поки Брюссель анонсує «стіну дронів», яка має захищати фланги НАТО, місце заводу «Самел-90» в оборонній стратегії ЄС залишається невизначеним. «Все залежить від уряду Болгарії», – каже Георгієв.
Пристрої для глушіння безпілотників заводу «Самел-90» наразі продають Індії, Єгипту та «іншим східним країнам» значно дешевше, ніж коштують західноєвропейські вироби за тією ж технологією.
Георгієв каже, що наразі західноєвропейські країни не купують болгарські технології. «Наші продукти такі ж якісні, але західні країни піклуються про своїх власних виробників», – каже він.
Безпілотник літакового типу під назвою Samjet, який виробляє болгарський завод, за розміром майже як дельтаплан – набагато менший за камікадзе виробництва Ірану та РФ і оснащений пропорційно меншою бойовою частиною. Двигун у «Самджеті» електричний, тому він не видає такого моторошного гудіння, як «Шахед» чи «Герань», але через це має вдесятеро меншу дальність польоту – 100 км на противагу понад тисячі, яку здатен долати його ірансько-російський аналог.
За словами Борислава Лазарова, організатора виробництва в майстерні з виготовлення дронів, збірка одного БПЛА Samjet триває від трьох днів до тижня.
Зараз лідером у галузі безпілотних технологій є Китай, а на китайський бренд DJI припадає 70% продажів споживчих дронів у світі. Технології DJI знайшли своє місце і на полі бою: найочевидніше – це розвідка (дрон Mavic), але Китай, безсумнівно, задіює їх і у розробці ударних БПЛА, кажуть аналітики.
Дрони та засоби боротьби з ними, які виробляє завод «Самел-90», для його директора Петра Георгієва є в першу чергу цінним активом Болгарії в нинішній – дедалі хиткішій – безпековій ситуації в Європі.
«Ми самі маємо діяти, і під «ми» я маю на увазі Болгарію як країну, – каже він. – Я думаю, що у нас достатньо технологічних можливостей будь-якого роду, і нам не слід себе недооцінювати».
Авторка: Дам'яна Велева, Болгарська служба Радіо Свобода
НАТО підвело Україну, а Вашингтон «схилявся до поразки». Закулісся війни у мемуарах Столтенберга
Єнс Столтенберг очолював західний військовий альянс НАТО упродовж 10 років – з 2014 до 2024 року.
Його книга мемуарів, який виходить у світ 23 жовтня, охоплює весь його період на посаді, включно з «поразкою» НАТО в Афганістані у 2021 році та початком агресії Росії в Україні у 2014 році.
Є там міркування про майбутнє альянсу після обрання Дональда Трампа президентом США як у 2018 році, так і знову у 2024 році.
«Тон серед союзників іноді різкий», – пише Столтенберг, який зараз є міністром фінансів у своїй рідній Норвегії. Ще до керівництва НАТО, він очолював її уряд.
Вимоги до Європи та Канади витрачати більше на оборону далеко не новіЄнс Столтенберг
«Однак погляди адміністрації [США] на безпекову політику та співпрацю з НАТО є впізнаваними. Китай продовжує вважатися найважливішим суперником і стратегічним конкурентом Сполучених Штатів; поворот до Індо-Тихоокеанського регіону триває та посилюється. Вимоги до Європи та Канади витрачати більше на оборону далеко не нові».
Та найпоказовіші висновки можна зробити завдяки спогадам Столтенберга про зустрічі з високопосадовцями напередодні та під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Прелюдія до війни
У своїй розповіді про підготовку до нападу він детально описує відсутність інтересу Росії до справжніх переговорів, зокрема зустріч у Нью-Йорку у вересні 2021 року, на якій міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров постійно перебивав його, а його речниця Марія Захарова «стогнала та закочувала очі» щоразу, коли говорив Столтенберг.
В середині жовтня 2021 року, пише він, офіцер розвідки НАТО сказав йому, що Росія має намір «вторгнутися». Причиною, на його думку, був страх перед «політичною загрозою», яку становила «демократична та дедалі більше орієнтована на Захід Україна».
Столтенберг також описує, як змінився президент Росії Володимир Путін, стаючи дедалі більш ізольованим, надто під час пандемії COVID-19.
Ця розповідь збігається з тією, яку розповіла світові у своїх мемуарах, опублікованих раніше цьогоріч, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. За її словами, Путін не приїхав на саміт G20 у 2021 році, бо боявся заразитися вірусом. Вона сказала, що ця ізоляція, можливо, була одним з головних факторів, що спонукали Путіна до вторгнення.
Попри це, пише Столтенберг, ключові країни НАТО Франція та Німеччина заперечували це, як і тоді, коли російські війська анексували Крим у України у 2014 році.
«Обидва випадки проілюстрували глибоку розбіжність між країнами НАТО щодо їхніх поглядів на Росію», – пише він. І приклади, що доводять розбіжності, з’являються ще не раз у міру розвитку сюжету.
Розбуджені війною
Повномасштабна війна в Європі, найбільша з часів Другої світової, розпочалася для Столтенберга з телефонного дзвінка о 4:25 ранку. Невдовзі після цього міністр оборони США Ллойд Остін висловив стурбованість щодо президента України Володимира Зеленського, сказавши Столтенбергу: «Ми боїмося за його життя».
Чотири дні потому Столтенберг нарешті зв'язався із Зеленським, який неодноразово просив про запровадження Альянсом безпольотної зони над Україною. У проханні було відхилено. «Розмова, – зазначає Столтенберг, – була болісною».
Пізніше він пише, що в НАТО було поширеним уявлення, що Київ впаде протягом кількох днів.
Країни НАТО запровадили широкомасштабні економічні санкції проти Росії та почали постачати зброю, а також надавати Україні економічну та гуманітарну допомогу. Мільйони українських біженців отримали притулок у західних країнах.
За даними Кільського інституту, європейські країни надали Україні допомогу на суму 177 мільярдів євро (206,4 мільярда доларів) у період з січня 2022 року по серпень 2025 року, тоді як Сполучені Штати надали 115 мільярдів євро за той самий період.
У цьому контексті Вашингтон є найбільшим постачальником військової допомоги, давши зброї на суму близько 64,6 мільярда євро. Німеччина посідає друге місце з 17,7 мільярдами євро. Поставки включали системи протиракетної оборони Patriot, танки, артилерію та винищувачі, а також британські та французькі крилаті ракети Storm Shadow/SCALP.
У наших партнерах у Вашингтоні було щось пасивне та схильне до поразкиЄнс Столтенберг
Але критики давно стверджують, що зроблено недостатньо, і що надана допомога часто надходить занадто пізно. Столтенберг погоджується.
«Пасивний та схильний до поразки»
Згадуючи підготовку до саміту НАТО в липні 2024 року, він пише: «У наших партнерах у Вашингтоні було щось пасивне та схильне до поразки. Вони мало ризикували, не змогли перейти в наступ і сховали свого президента».
Столтенберг каже, що тодішнього президента США Джо Байдена стримували від прийняття рішень його побоювання щодо того, що скаже «інший хлопець», маючи на увазі Трампа.
«Але не лише США підводили Україну», – пише він. «ЄС обіцяв надати Україні мільйон артилерійських снарядів з березня 2023 року по березень 2024 року, але було доставлено менше половини».
Росія, підтримана Китаєм економічно та Північною Кореєю військово, мала більше ресурсів, ніж Україна, у війні на виснаження, пише Столтенберг. Однак деякі країни НАТО, замість того, щоб схилити шальки терезів, «просто запропонували мінімальну підтримку».
Минуло трохи більше року, відколи Столтенберг пішов з посади генсекретаря НАТО. У лютому 66-річний чоловік обійняв нову посаду міністра фінансів у своїй рідній Норвегії.
Виступаючи на Франкфуртському книжковому ярмарку 17 жовтня, він заявив, що країни НАТО все ще дають «занадто мало і занадто повільно».
За його словами, це прямо пов’язано з запланованою зустріччю в Будапешті між Трампом і Путіним.
«Ми повинні розмовляти з росіянами. Але коли ви розмовляєте з росіянами, це має ґрунтуватися на силі… вони повинні знати, що ми підтримуємо українців. Чим сильніші вони на полі бою, тим сильнішою буде їхня рука за столом переговорів», – додав він.
EUMAM і EUAM. ЄС може почати навчання військових в Україні
Європейський Союз наближається до рішення проводити навчання українських військових безпосередньо на території України, а також розширювати інші форми підтримки – зокрема моніторинг кордону, допомогу ветеранам війни та зміцнення кібербезпеки України.
Брюссель також розглядає можливість відкрити в Україні координаційні центри місій ЄС, які могли б розпочати роботу у разі майбутнього припинення вогню.
Про це свідчать стратегічні огляди двох місій ЄС, що працюють з Україною: Консультативної місії ЄС (EUAM), яка зосереджена на зміцненні цивільного сектору безпеки, та Військової місії допомоги ЄС (EUMAM), яка наразі підготувала 80 тисяч українських військових на території ЄС.
Огляди з’являються на тлі дискусій у ЄС про те, які гарантії безпеки він може запропонувати Києву у разі припинення війни.
У документах також зазначається, що Росія «зберігає мету перекроїти європейський порядок безпеки», а її «військова агресія та підхід до дипломатичного процесу демонструють, що кінцева мета – підпорядкування України – не змінилася».
Розгортання військ на території України – що багато хто розглядає як найвищу форму гарантії безпеки – залишається рішенням кожної держави, однак навчальні місії ЄС дозволяють Брюсселю надавати Україні широку підтримку.
Зміна мандату обох місій, EUMAM і EUAM, вимагає одностайності, і саме цього домагаються обидва стратегічні огляди.
Історія успіху
Місію EUMAM було започатковано наприкінці 2022 року як безпосередню відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, і вона стала однією з історій успіху ЄС у підтримці України.
П’ятнадцять повноцінних бойових бригад пройшли навчання у 18 країнах ЄС, які запропонували 1750 різних навчальних модулів – зокрема тренування на літаках F-16 і Mirage – при відносно скромному бюджеті у 360 мільйонів євро (420 мільйонів доларів).
Київ неодноразово закликав проводити частину підготовки безпосередньо на українській території. Україна також прагне збільшити кількість військових, які проходять навчання, з 4 000 до 20 000 на місяць.
У стратегічному огляді EUMAM зазначається, що на заході України вже створено три навчальні центри, однак жоден з них поки що не працює повноцінно через нестачу належної інфраструктури та кваліфікованих зовнішніх інструкторів.
У документі підкреслюються недоліки відсутності місії ЄС безпосередньо в Україні, серед яких – логістичні труднощі та ризики, пов’язані з необхідністю відправляти військових далеко від лінії фронту.
Також зазначається, що «тренування на території ЄС, у мирному середовищі, ускладнює використання систем БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби, які широко застосовуються у цьому конфлікті». У документі додається, що існує ризик, що у разі зволікання Брюсселя навчання можуть почати проводити неєвропейські партнери.
Водночас визнається, що перенесення частини або всієї місії EUMAM до України «передбачає наявність припинення вогню чи будь-якої форми перемир’я». Також наголошується, що розгортання має бути «скоординоване з внеском США або їхньою підтримкою гарантій безпеки».
Для того щоб у разі потреби швидко перенести місію в Україну – тобто фактично змінити її мандат – стратегічний огляд пропонує дворівневий підхід: спершу погодити новий стратегічний напрям і переглянути план місії вже зараз, а потім ухвалити необхідні зміни, коли умови на місці дозволять.
Підготовка України до членства в ЄС
Якщо EUMAM є відносно новою місією і не має присутності в Україні, то EUAM діє у кількох українських містах ще з часів Революції Гідності 2014 року, яка привела до влади проєвропейські сили після того, як президент Віктор Янукович, який відмовився підписати Угоду про Асоціацію України з ЄС, втік до Росії.
Місія залишалася в Україні навіть після початку повномасштабної війни, хоча змушена була залишити свої офіси в Харкові та Маріуполі.
Нині близько 400 співробітників місії працюють спільно з представниками цивільного сектору безпеки – поліцією, Національною гвардією, прокуратурою та прикордонною службою.
Її головна мета – реформування цих інституцій відповідно до стандартів ЄС щодо цивільного контролю та управління, щоб підготувати країну до майбутнього членства в Євросоюзі.
Втім, стратегічний огляд EUAM пропонує нові напрями діяльності місії – зокрема підтримку спроможності України здійснювати моніторинг кордонів з Росією та Білоруссю, а також присутність на потенційній майбутній лінії розмежування у разі припинення вогню.
Інші нові ідеї, засновані на запитах Києва, включають допомогу у сфері кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури. За даними документа, протягом минулого року в Україні було затримано майже 600 осіб, пов’язаних з Росією, за підривну діяльність.
Брюссель також заявив про готовність допомагати з реінтеграцією ветеранів війни у цивільний сектор безпеки та систему цивільного захисту.
«Томагавки» у центрі уваги зустрічі Трамп-Зеленський
Президент України Володимир Зеленський хоче ракети «Томагавк» для війни проти Росії.
Президент США Дональд Трамп, звертаючи свою увагу на війну Москви проти України після успішного дипломатичного поштовху на Близькому Сході, каже, що США можуть їх надати.
А президент Росії Володимир Путін застерігає від ескалації.
Ось що варто знати, коли Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня.
Томагавки…
Оскільки повномасштабне вторгнення наближається до чотирирічної позначки, Україна прагне отримати ракети «Томагавк» американського виробництва, щоб послабити військові зусилля Росії, завдаючи ударів по нафтових та енергетичних об'єктах глибоко всередині її території.
Критичне питання полягає в тому, скільки «Томагавків» США нададуть УкраїніМарк Кансіан
Дональд Трамп заявив, що США можуть надати крилаті ракети, дальність яких становить від 1250 до 2500 кілометрів, але він не оголосив про остаточне рішення та припустив, що може обговорити це питання з Володимиром Путіним, перш ніж приймати його.
«Я міг би сказати: «Дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я можу надіслати [Україні] «Томагавки». Росії це не потрібно. Я думаю, що доречно порушити це питання», – заявив Трамп журналістам 12 жовтня, який висловив розчарування відмовою Росії припинити війну проти України.
Тема справді порушувалася під час телефонної розмови 16 жовтня: Путін сказав Трампу, що постачання Україні ракет завдасть «суттєвого» удару по американсько-російських відносинах та шансах на мир в Україні, повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков.
Після розмови Трамп припустив, що внутрішні потреби США ускладнять постачання «Томагавків» Україні.
«Нам потрібні «Томагавки» і для Сполучених Штатів Америки, – сказав він журналістам. – У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їх для нашої країни... Тому я не знаю, що ми можемо з цим зробити».
Трамп сподівається продовжити імпульс, досягнутий завдяки угоді про припинення вогню та звільнення заручників у Газі, укладеній за посередництва США, і наблизитися до завершення найгіршого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.
Аналітики кажуть, що самі по собі «Томагавки» навряд чи змінять правила гри, але можуть значно посилити кампанію ударів Києва глибоко всередині Росії.
«Томагавки» можуть бути спрямовані на об'єкти глибоко всередині РосіїДара Массікот
Війна показала, що «немає жодної зброї чи боєприпасів, які могли б служити панацеєю», – заявив Радіо Свобода у коментарях електронною поштою Люк Коффі, старший науковий співробітник американського Інституту Гудзону.
«Однак «Томагавки» матимуть практичний вплив на полі бою, порушуючи російське оборонне виробництво та логістику далеко за лінією фронту, – сказав він. – Вони також матимуть символічний вплив, демонструючи, що президент Трамп справді має рішучість чинити більший тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів».
Аналітики кажуть, що якщо США нададуть ракети Україні, насправді важливо скільки і як швидко.
«Критичне питання полягає в тому, скільки США [нададуть] Україні», – сказав у телефонному інтерв'ю Марк Кансіан, військовий експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.
«Трамп хоче укласти угоду, – сказав він. – Якщо він хоче чинити тиск на Росію, він повинен знайти спосіб швидко доставити зброю Україні».
«Томагавки» можуть бути спрямовані на об'єкти глибоко всередині Росії, але щоб мати шанс успішно пройти повз російські системи ППО, Україні, найімовірніше, доведеться випустити кілька ракет одночасно», – сказала Дара Массікот, старша наукова співробітниця Фонду Карнегі та експертка з російських військових справ, у коментарі електронною поштою.
«Томагавки» – політичні символиМарк Галеотті
«Томагавки» додають тиску, але величина тиску дуже залежить від того, коли вони прибудуть, скільки їх може бути доставлено та як вони будуть запущені», – сказала вона.
Оцінки того, скільки «Томагавків» можуть надати США, різняться.
Маккензі Іглен, старший науковий співробітник та військовий експерт Американського інституту підприємництва, вважає, що ВМС, можливо, «зможуть надати Україні лише кілька» варіантів ракети.
Кансіан сказав, що загальна цифра може становити кілька сотень або до приблизно 1000, якщо врахувати старішу версію.
Марк Галеотті, британський аналітик і автор статей про російську політику та безпеку, сказав, що «відносно невелика кількість, яку США, ймовірно, будуть готові запропонувати» Україні, зробить «Томагавки» радше «політичними символами», ніж військовим переломним моментом.
«Якщо Трамп пропонує їх у конкретних термінах, він сигналізує про чітке посилення своєї позиції», – написав Галеотті в електронному листі.
Або без «Томагавків»
Кілька високопоставлених українських чиновників цього тижня перебували у Вашингтоні, готуючись до зустрічі 17 жовтня, враховуючи прем'єрку Юлію Свириденко та керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Трамп і Зеленський двічі розмовляли телефоном протягом минулих вихідних.
З огляду на всі розмови про «Томагавки», якщо зустріч Трампа та Зеленського не призведе до обіцянки їх постачати, це стане невдачею для Києва.
Але справа не лише в «Томагавках». Оскільки Росія невпинно атакує українську енергетичну інфраструктуру напередодні зими та вражає цивільних осіб у їхніх будинках, лікарнях та поїздах, Україна також прагне отримати більше озброєння ППО в рамках програми, в рамках якої європейські країни закуповують американську зброю для постачання до України.
Галеотті припустив, що Україна прагне високих цілей, але готова погодитися на менше. «Певною мірою, – сказав він, – Зеленський застосовує свою звичну тактику розкручування однієї конкретної зброї, яку, як він знає, навряд чи отримає, щоб спробувати змусити іншу запропонувати щось інше як втішний приз».
Навіть без угоди щодо «Томагавків» зустріч може показати, що Вашингтон не збирається покидати Україну чи штовхати її на швидкі поступки, як-от передача території Росії, навіть неформально, в ім'я мирної угоди.
Реакція Росії
Москва голосно попередила Вашингтон не постачати Україні «Томагавки», а колишній президент, заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв висловив завуальовану ядерну погрозу, заявивши, що це «може погано закінчитися для всіх», оскільки Росія не зможе визначити, чи є ракета звичайною, чи ядерною.
Росія часто використовує ядерну риторику, щоб вплинути на нас, щоб ми не постачали ці системи УкраїніДара Массікот
Путін заявив, що постачання «Томагавків» безпосередньо втягне США у війну, стверджуючи, що американському персоналу потрібно буде керувати будь-якими пусковими установками – твердження, яке заперечували аналітики.
Кілька експертів відкинули коментарі Медведєва як брязкання зброєю, посилаючись на попередні ядерні попередження колись лагідного, але тепер відверто войовничого заступника секретаря Ради безпеки Путіна.
«Я думаю, що їхні побоювання щирі, але водночас Росія часто використовує ядерну риторику, щоб вплинути на нас, щоб ми не постачали ці системи Україні, а ядерні загрози в його контексті не є для мене особливо правдоподібними», – сказала Дара Массікот.
Кансіан зі свого боку сказав, що Росія «роздратована» перспективою «Томагавків», але наголосив, що «немає сумнівів, що вони звичайні».
Путін справді готовий воювати «стільки, скільки потрібно», щоб підкорити УкраїнуЛуціан Кім
Він додав, що удари по енергетичних об'єктах, ймовірно, є найкращим шансом України «достатньо сильно тиснути на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів».
Але немає жодної гарантії, що це станеться.
«Це не змусить Путіна сісти за стіл переговорів, – сказав Галеотті про потенційні поставки «Томагавків». – Навіть своїми безпілотниками над Європою та зміною законів, які дозволяють йому розгортати резервістів у війні, він сигналізує, що має також варіанти ескалації».
«Для Путіна війна в Україні – це екзистенційна боротьба за місце Росії у світі, а також за його власну історичну спадщину. Путін справді готовий воювати «стільки, скільки потрібно», щоб підкорити Україну», – сказав аналітик Кризової групи Луціан Кім Радіо Свобода в коментарях електронною поштою.
«Хоча Росія, можливо, не досягла жодних значних перемог на полі бою цього року, Кремль вважає, що він переможе у війні на виснаження, що супроводжується зменшенням підтримки Заходу», – додав він.
Колишньому російському дипломату, причетному до скандалу з агентом ФБР, винесуть вирок
Вирок Сергію Шестакову, запланований на 16 жовтня у федеральному суді Мангеттена, завершує розділ у справі, яка одночасно збентежила ФБР і пролила нове світло на Олега Дерипаску, пов'язаного з Кремлем мільярдера, який давно перебуває під пильним поглядом ФБР.
В остаточних судових документах американські прокурори стверджували, що 71-річний Сергій Шестаков, який працював уповноваженим перекладачем федерального суду після отримання громадянства США у 2013 році, знав, що брехати агентам ФБР, які розслідують справу відставного агента ФБР Чарльза Макгонігала, є злочином.
На момент виходу на пенсію у 2018 році Макгонігал був провідним спеціальним агентом у нью-йоркських офісах ФБР, де, серед іншого, контролював контррозвідувальні розслідування діяльності російських шпигунів та олігархів. Чарльза Макгонігала, який очолював відділ контррозвідки ФБР в Нью-Йорку, заарештували 21 січня за звинуваченнями в тому, що він погодився за плату провести розслідування проти олігарха-конкурента російського підсанкційного магната Дерипаски.
За даними слідства, у 2021 році Макгонігал і Шестаков (Сергій Шестаков – інший підсудний ) змовилися надавати послуги Дерипасці, порушуючи санкції США, накладені на Дерипаску в 2018 році.
Прокурори просили про відносно м'яке покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі плюс штраф у розмірі 5000 доларів.
Тим часом адвокат Шестакова просив, щоб його засудили до терміну, проведеного під вартою: по суті, до короткого часу, проведеного під федеральною тюремною ув'язненням у 2023 році, перш ніж його звільнили під заставу.
«Його почуття страху, підозра щодо агентів та недоречне почуття лояльності взяли гору над тим, щоб чинити правильно та бути повністю чесним», – написала Ріта Галвін. «Він також назавжди буде пов’язаний із корумпованим агентом ФБР Чарльзом Макгонігалом і житиме під хмарою підозр, що він був російським шпигуном (яким він не був) і зрадником»
Галвін не відповів на електронні листи з проханням про подальші коментарі. Електронний лист, надісланий до федеральної прокуратури Мангеттена, яка займається справою, отримав автоматичну відповідь, у якій йшлося про те, що операції зі зв’язків з громадськістю були призупинені через припинення роботи уряду США.
У центрі справи – розмови Шестакова з Євгеном Фокіним, росіянином та колишнім дипломатом, якого він називав старим другом.
Згідно з судовими протоколами, Фокін, топ-менеджер основної холдингової компанії Олега Дерипаски En+, був взятий під нагляд ФБР із липня 2019 року, а його електронні пристрої були вилучені та перевірені під час в'їзду до Сполучених Штатів у серпні 2021 року.
Візу Фокіна у США скасували наступного року за клопотанням ФБР, яке заявило, що він був пов'язаний з російською Службою зовнішньої розвідки.
У судових документах американські прокурори також стверджують, що Фокін був «незвинуваченим співучасником» Шестакова та Макгонігала.
Дерипаска, чию візу заблокувало ФБР у 2000-х роках, потрапив під санкції, запроваджені Міністерством фінансів США у квітні 2018 року за його зв'язки з Кремлем; через три роки, у 2022 році, йому було пред'явлено звинувачення у нібито змові з метою організації пологів його вагітної дівчини в США, щоб дитина мала американське громадянство.
Згідно з судовими документами, Макгонігала познайомив із Фокіним Шестаков. Пізніше Макгонігал розслідував діяльність іншого російського олігарха, який був суперником і конкурентом Дерипаски, а також отримував платежі через кіпрську компанію.
Під час судового розгляду адвокати захисту стверджували, що робота була виконана від імені En+, а не Дерипаски, та посилалися на свідчення Фокіна. Макгонігал також забезпечив стажування для доньки Фокіна в поліцейському департаменті Нью-Йорка.
21 листопада 2021 року на зустрічі з агентами ФБР Шестаков применшив значення своїх стосунків та стосунків Макгонігала з Фокіним. Потім агенти вилучили його мобільний телефон.
Через тиждень Шестаков подав заяву про статус іноземного агента відповідно до Закону про реєстрацію іноземних агентів, розкривши свою роботу на Фокіна та En+.
Арешти
У січні 2023 року Шестакова заарештували у його будинку в Коннектикуті за п'ятьма пунктами звинувачення, включаючи брехню про його стосунки з Фокіним, як агентам ФБР, так і під час реєстрації Закону про іноземних агентів.
У червні цього року, після того, як Міністерство юстиції США зняло з нього чотири пункти звинувачення, він визнав себе винним.
Серед тих, хто подав листи до суду від імені Шестакова, був Володимир Гусинський, колишній російський олігарх, який роками працевлаштовував його та Фокіна у своїй медіакомпанії Media Most.
Гусинський, який також жив у Коннектикуті, сам привернув увагу ФБР, яке допитувало його про стосунки з обома чоловіками, а також про Дерипаску. Гусинському не висунуто жодних звинувачень у правопорушеннях.
Макгонігала у грудні 2023 року спочатку засудили до понад двох років позбавлення волі після того, як він визнав себе винним у відмиванні грошей та ухиленні від санкцій.
Макгонігала також переслідували за його роботу на албансько-американського бізнесмена на ім'я Агрон Незай.
У лютому 2024 року Макгонігала було засуджено до понад двох років позбавлення волі за отримання хабара у розмірі 225 000 доларів.
«Проти оборонного сектору». Який вплив матимуть обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних металів
Напруга у відносинах між Пекіном і Вашингтоном знову зросла через рідкісноземельні метали – групу з 17 елементів, які використовуються у всьому – від акумуляторів електромобілів і смартфонів до ключових технологій оборони.
«Крок Пекіна знову звертає увагу на те, як Китай використовує свій вплив як найбільша торговельна нація світу та свій контроль над виробничими ланцюгами, щоб проєктувати силу у міжнародних справах», – написав у своєму аналізі старший науковий співробітник британського аналітичного центру Chatham House Джеймс Кінге.
Цей крок було зроблено за кілька тижнів до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, і аналітики розглядають його як різку ескалацію довгострокової стратегії Пекіна щодо використання своєї домінантної ролі у сфері рідкісноземельних металів як інструменту тиску.
Китай контролює понад 70 % світового видобутку, 90 % переробки та 93 % виробництва магнітів із цих металів.
Відтепер іноземним компаніям доведеться отримувати спеціальний дозвіл від Пекіна, якщо вони хочуть експортувати з Китаю рідкісноземельні магніти або певні напівпровідникові матеріали, що містять щонайменше 0,1 % таких металів.
Нові правила також передбачають, що компаніям, пов’язаним із іноземними арміями (зокрема США), у більшості випадків відмовлятимуть у видачі експортних ліцензій.
«Ці нові обмеження є найсуттєвішими заходами Китаю, спрямованими проти оборонного сектору, з усіх, запроваджених досі», – заявила Грейслін Баскаран, директорка Програми безпеки критичних мінералів у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні.
«Фактично політика має на меті запобігти прямій або опосередкованій участі китайських рідкісноземельних металів чи пов’язаних технологій у закордонних оборонних ланцюгах постачання»
Що це означає для Європи та війни в Україні?
Це викликало побоювання в Європі, що нові правила можуть ускладнити надання військової допомоги Україні.
Наразі США погодилися продавати сучасне озброєння союзникам по НАТО у Європі, які потім передають його Києву для відсічі російського вторгнення. Європейські уряди також постачають Україні власне вироблену зброю.
Втім, багато видів сучасного озброєння залежать від рідкісноземельних металів – зокрема винищувачі F-35, підводні човни класів Virginia і Columbia, радарні системи, безпілотники Predator, високоточні авіабомби JDAM та крилаті ракети Tomahawk, які, за словами Трампа, він розглядає для передачі Україні.
Хоча багато імпортерів, включно з Пентагоном, мають накопичені резерви рідкісноземельних металів, нові обмеження можуть вплинути на постачання Україні у середньостроковій перспективі – особливо з огляду на те, що США, за даними CSIS, досі відстають у виробництві багатьох видів сучасного озброєння.
Європейська торгова палата в Китаї вже заявила, що нові обмеження «ще більше ускладнюють глобальні ланцюги постачання рідкісноземельних елементів». Посадовці повідомили, що вони вже стикаються із затримками у видачі експортних ліцензій, які накопичилися ще після квітневих обмежень Китаю на сім видів рідкісноземельних металів.
Запровадження нової системи для усунення «вузьких місць» у сфері рідкісноземельних ресурсів було однією з ключових ініціатив президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на саміті ЄС–Китай у липні. Проте багато європейських компаній кажуть, що процедура отримання дозволів у Пекіні є повільною та вже призводить до затримок у виробництві.
Чи можуть Центральна та Південна Азія допомогти зменшити домінування Китаю?
Останній пакет експортних обмежень набуде чинності у грудні, а підвищення тарифів, оголошене Трампом, – з 1 листопада.
Але майже монополія Китаю на видобуток і переробку рідкісноземельних металів уже змушує інші держави шукати альтернативи.
У вересні Пакистан підписав меморандум про взаєморозуміння на суму 500 млн доларів із американською приватною компанією US Strategic Metals; перша партія рідкісноземельних металів прибула на початку жовтня.
США та ЄС також звертають увагу на ресурсо-багаті країни Центральної Азії, які мають значні запаси критичних мінералів і рідкісноземельних елементів.
Вашингтон створив C5+1 Critical Minerals Dialogue, а також використовує формати «Групи семи» (G7) через ініціативу Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) і низку двосторонніх меморандумів про співпрацю з країнами Центральної Азії.
Критичні мінерали та рідкісноземельні метали були також у центрі уваги саміту ЄС–Центральна Азія у квітні в Самарканді, де зустрілися лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану.
Казахстан у квітні оголосив про відкриття величезного родовища – понад 20 млн тонн рідкісноземельних металів. Ці дані ще перевіряються міжнародними компаніями, але якщо вони підтвердяться, країна отримає третє місце у світі за запасами таких металів – після Китаю та Бразилії.
Втім, попри зростаючу увагу до Казахстану, існує низка чинників, що заважають Центральній Азії стати потужним центром видобутку критичних мінералів.
У звіті Атлантичної ради (Atlantic Council), оприлюдненому на початку року, зазначено, що регіон стримує висока вартість транзиту, нестача експортної інфраструктури та високі інвестиційні ризики, які значно зменшують його комерційну привабливість.
У документі робиться висновок, що США у коротко- та середньостроковій перспективі слід орієнтуватися на країни з розвиненішим експортним сектором мінеральних ресурсів, як-от Канаду та Чилі.
«Швидке забезпечення партнерств у сфері критичних мінералів має вирішальне значення для зусиль США щодо зменшення залежності від Китаю. Однак Сполученим Штатам варто уникати нереалістичних очікувань щодо потенціалу Центральної Азії», – йдеться у звіті.
Картель «мильні квіти». Як турагентка та перукарка з Рязані постачали іноземців на війну проти України – і самі опинилися в окопах
Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:
Четверо жителів російської Рязані опинилися в центрі міжнародного скандалу. Вони створили канал, через який до російської армії відправляли іноземців – переважно кубинців і шрі-ланкійців. Людей виманювали оголошеннями про «роботу на будівництві» та обіцянками великих виплат за контракт із Міноборони. Декотрі з цих «працівників», опинившись в окопах, почали помічати, що з їхніх карт зникають гроші, і звернулися до поліції.
«Система» (підрозділ розслідувань Радіо Свобода) вперше розповідає, хто стояв за цим вербувальним бізнесом – і як дві його учасниці зрештою самі опинилися на фронті.
19-річні кубинці Алекс Вега та Андорф Веласкес сидять у тісній кімнаті з казенним освітленням, імовірно, у калінінградському військовому госпіталі, і розповідають, як потрапили на війну проти України. Обидва коротко підстрижені, Вега – у тільнику. Вони кажуть, що приїхали до Росії «на заробітки»: оголошення й контакт їм перекинули знайомі, за вказаним номером вони заповнили анкети та отримали квитки до Москви. Після прильоту їм дали підписати контракт російською мовою та поселили у спортивній школі в Рязані. Зрештою Вега і Веласкес опинилися на навчанні у військовій частині, а невдовзі – у траншеях під обстрілами.
Це інтерв’ю вийшло 31 серпня 2023 року на каналі Алайна Ламберта – американського блогера кубинського походження. Через кілька днів після цього МЗС Куби заявив про викриття «злочинної мережі торгівлі людьми», яка вербувала громадян Куби для участі у війні Росії проти України. Кубинська влада наголосила, що не має жодного стосунку до цієї вербувальної діяльності. Розслідування Politico, El Pais, The Moscow Times, Радіо Свобода та інших світових медіа показали, що з початку повномасштабного вторгнення воювати на боці Росії вирушили сотні – якщо не тисячі – кубинців.
У жовтні 2025 року Держдепартамент США в закритій телеграмі для посольств написав, що Куба стала «найбільшим після Північної Кореї постачальником іноземних військ для російської агресії», а чисельність кубинців, які воюють за Росію, може сягати 5 тисяч осіб. У відповідь кубинське МЗС назвало твердження США про участь Куби у конфлікті «брехливими».
«Наші органи влади не мають точних даних щодо громадян Куби, які з власної ініціативи брали або беруть участь у бойових діях на боці будь-якої зі сторін конфлікту. Безсумнівним є те, що жоден із них не діє за підбуренням, прихильністю чи згодою держави Куба», – йдеться у заяві МЗС від 11 жовтня 2025 року.
Російська влада участь кубинців у війні не коментувала. Дотепер не було відомо, хто саме і як організував цей канал постачання рекрутів.
Веласкес і Вега у своєму інтерв’ю розповіли, що до Росії та на війну їх заманили три жінки: дві росіянки та одна кубинка.
«Система» знайшла цих жінок.
Мама трьох янголят
Олені Смирновій 41 рік, і більшу частину життя вона працювала у сфері туризму. Спершу – у У її трудовій книжці, яка доступна в витоках персональних даних, є записи про роботу в міжнародному туроператорі «Корал Тревел» та московській компанії «Капітал Тур», а останні вісім років – на себе.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олена багато подорожувала – бувала в Об’єднаних Арабських Еміратах, Іспанії, Таїланді та на Кубі. Вона говорить шістьма мовами, зокрема іспанською, португальською та турецькою. Від першого шлюбу має трьох дітей із доволі екзотичними для рідної Рязані іменами: Вівіан, Генрі та Ніколас.
Із кубинцями в Олени були не просто тісні, а буквально сімейні стосунки. Няня її дітей від першого шлюбу була кубинка на ім’я Іксі. Щоб допомогти їй із легалізацією, батько Олени одружився з нянею та офіційно всиновив її дітей. У 2022 році Олена вдруге вийшла заміж – за Санчеса Гомеса Йоанкі, батька дітей тієї самої Іксі, – аби і він отримав російське громадянство.
У 2023 році туроператорка Олена почала продавати путівки зовсім іншого роду. Вона знаходила громадян Куби та Шрі-Ланки, які мріяли заробити й вирватися зі своїх країн, і зводила їх із військовими, що вручали шукачам великих грошей контракт із російською армією. Умови, які Олена пропонувала іноземцям, виглядали більш ніж привабливо: одноразова виплата, а потім зарплата у 204 тисячі рублів (приблизно $2000) і в перспективі – У 2023 році Путін підписав закон про спрощену натуралізацію для іноземців, які воюють на боці Росії.
Це в десятки разів більше, ніж можна заробити на Кубі чи у Шрі-Ланці. Середня заробітна плата на Шрі-Ланці становить близько 200–250 доларів США.
У квітні 2025 року офіційна середня місячна зарплата на Кубі становила трохи більше ніж 6500 кубинських песо. За офіційним курсом це близько 270 доларів США. Однак через дефіцит валюти та високий попит на долари медіа для оцінки використовують «неофіційний» або «чорний» курс, який точніше відображає реалії обміну. За оцінкою порталу Cibercuba.com, 6500 кубинських песо реально можна обміняти лише приблизно на 17 доларів США.
Рекрутів Олена шукала у соцмережах. У Facebook та «ВКонтакті» (заборонена в Україні російська соцмережа) вона була зареєстрована під своїм дівочим прізвищем – Шувалова. Саме як Олену Шувалову її знали кубинці, які пізніше розповідали про вербування на війну.
Наприклад, Elena Shuvalova часто розміщувала оголошення у групі Cubanos en Moscú («Кубинці в Москві»). Нині ці пости (як і акаунт Шувалової у Facebook) видалені, але збереглися скриншоти оголошень.
За задумом, схема мала виглядати так. Олена самостійно оплачувала майбутньому контрактнику переліт, дорогу, проживання в Росії та супутні витрати. А найманець повертав їй ці кошти після підписання контракту. Для зручності й за згодою рекрута Олена та її колеги робили копію його банківської картки й знімали з неї першу виплату – у рахунок своїх витрат.
Контракти кубинці та ланкійці підписували у військкоматі Рязані. У 2023 році газета «Рязанські відомості» згадувала в новині про призов «кількох громадян Республіки Куба».
Виплати за вербування росіян, іноземців і осіб без громадянства до російської армії запровадили в Рязанській області на початку серпня 2025 року. Тоді за громадян Росії та осіб без громадянства виплачували 57,5 тисячі рублів ($711), за росіян із інших регіонів – 344,8 тисячі рублів ($4267), а за будь-якого іноземця – 80,5 тисяч рублів ($995).
У жовтні влада Рязані збільшила розміри виплат рекрутерам, звернуло увагу видання «7×7».
Суми за вербування громадян Росії залишилися без змін – 57,5 і 344,8 тисячі рублів, проте іноземців розділили на категорії: за вихідця з країн СНД тепер платять 80 тисяч рублів, а за іноземця не з країн СНД – 574,7 тисячі рублів ($7112).
Доволі скоро схема почала давати збої. Частина завербованих просто не повертала Олені гроші. Дехто – як, наприклад, Вега та Веласкес – скаржився, що про війну їх ніхто не попереджав. Вони думали, що їдуть на будівництво, а натомість їх силою та обманом відправили на навчання та в траншеї. Що вони підписали контракт, не знаючи російської мови й не розуміючи, що там написано. Подібну історію розповідав, зокрема, 36-річний Франк Даріо Яроссей, який потрапив в український полон, у інтерв’ю Розслідувальний проєкт Української служби Радіо Свобода.
Деякі кубинці скаржилися, що обіцяні виплати надходили на їхні картки не повністю, і підозрювали, що «вербувальники» знімали частину грошей собі. Один із завербованих розповідав виданню elTOQUE, що переглянув банківську виписку й запідозрив, що деякі суми зі рахунку могли осідати в кишенях вербувальників.
У результаті наприкінці квітня 2024 року кілька кубинців написали заяви до російської поліції. Проти Олени порушили кримінальну справу про крадіжку та відправили її до СІЗО.
Справжнє ім’я Олени, її дата народження та фабула справи стали відомі «Системі» з листа адвоката Олени Сергія Поселягіна на ім’я уповноваженого з прав людини в Росії. Лист «Системі» передав депутат Верховної Ради України Мар’ян Заблоцький, який отримав його зі «своїх джерел». «Система» перевірила достовірність викладених у листі фактів за допомогою відкритих даних, витоків російських баз даних, а також поспілкувалася зі знайомими Олени та іншими учасниками схеми.
Адвокат Олени стверджує в листі, що вона відправила на війну з Україною понад три тисячі іноземців. Приблизно таку ж цифру «Системі» назвала знайома Олени, яка попросила про анонімність. Мар’ян Заблоцький, який присвятив багато часу вивченню кубинців, що воюють проти України, каже, що достовірно знає про понад тисячу кубинців, які підписали контракт із Міноборони РФ із липня 2023 року по лютий 2024-го – і за останні кілька років їхня кількість значно зросла.
Адвокат у листі запевняє, що слідство «перевертає факти», і насправді Олена нічого не крала. За його словами, усі, з ким працювала Олена, були попереджені, що їм доведеться повернути їй гроші з першої виплати після підписання контракту. Свої банківські картки та доступ до рахунків кубинці віддавали Олені самі, бо не володіли російською. І якщо Олена й знімала з карт «клієнтів» трохи більше, ніж витратила на їхню дорогу, то ці гроші потім переводила російським військовим у вигляді гуманітарної допомоги. «За один рік роботи (з березня 2023-го по квітень 2024-го) у зону «СВО» (так в Росії називають війну проти України – ред.) Смирнова О. відправила квадрокоптери, нічні приціли, глушники, бронежилети та ін. на суму близько 50 млн рублів [понад 545 тисяч доларів за курсом на 30 квітня 2024 року]», – запевняє адвокат.
За версією захисника, скарги та кримінальна справа проти Олени з’явилися внаслідок «змови». «Перші кубинці, 300–400 осіб, частково переводили Смірновій О. суми самостійно, проте до липня 2023 року пішли групи по 15–30 осіб, які, домовившись, просто відмовилися повертати гроші», – стверджує адвокат. За його словами, 11 осіб, які поскаржилися на Олену, зробили це «під тиском оперативних співробітників». На запитання «Системи», надіслані електронною поштою, адвокат не відповів.
У витоках російських баз даних «Система» виявила дані про трьох людей, які звернулися до рязанської поліції з заявою на Смирнову. Заяви датовані 25 і 26 квітня 2024 року. Усі заявники – громадяни Куби, зареєстровані за рязанськими адресами. У одного з них, Рене Реяса Флейтаса, є акаунт у Facebook – останнє фото в ньому датоване 11 березня, він стоїть у центрі Москви на тлі Кремля.
Він давно не був онлайн і не відповів на запитання «Системи». Його родичка, однак, написала нам кілька речень іспанською:
«На жаль, мій двоюрідний брат зник безвісти.
Зараз він записався [на війну] вдруге, і його не знайшли. Була група із 12 осіб, і дрон влучив у бункер, залишивши живим лише одного. Вони думають, що це він.
Коли він уперше пішов на війну, якісь жінки його обманули, і він із іншими хлопцями подав заяву, але це ні до чого не призвело».
Із даних про заявників на Смірнову «Система» дізналася ім’я другої жінки, яку кубинці також звинувачували в крадіжці грошей.
Дружина військового
40-річна Ольга Шиляєва познайомилася з Оленою у травні 2023 року біля колишнього «МакДональдза» на Московському шосе в Рязані (зараз – «Вкусно и точка»). Ольга звернула увагу на авто Kia Carnival з невідомим їй прапором і літерою Z – за кермом мікроавтобуса була Олена. Між жінками зав’язалася розмова про паркувальне місце, і тоді Ольга поцікавилася, що це за синьо-білий прапор зі зіркою висить на машині.
Тоді Олена розплакалася і почала розповідати, що допомагає кубинцям пройти через рязанський пункт відбору на війну, що їй дуже важко одній і вона не справляється з обсягом завдань. Ольга запитала, чим може допомогти, і тоді Олена сказала, що їй потрібна допомога у легалізації сімей іноземців, які воюють у складі російських збройних сил.
На той момент Ольга майже не працювала: більшість часу проводила вдома з чотирма дітьми, іноді підробляла стрижкою волосся.
Чоловік Ольги Роман Шиляєв – військовий. Із 2018 року у відкритих джерелах він зазначав місцем роботи військову частину 41495-2 за адресою: Рязань, вулиця Бєлякова, 42. У відкритих джерелах небагето згадок про військову частину з таким номером, але вказана адреса – це сусідня вулиця з військовим аеродромом «Дягілєво». Там базується 43-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу і стоять стратегічні бомбардувальники. У 2022 році українські військові повідомляли, що з одного з таких бомбардувальників Ту-22М3 був нанесений авіаудар по Маріуполю. У червні 2025 року сам аеродром став мішенню українських безпілотників.
До цього Шиляєв вказував місцем роботи військову частину 95846, до якої приписаний 117-й військово-транспортний авіаційний полк, що базується в Оренбурзі.
Для Ольги, дружини військовослужбовця, всі питання щодо сімей військових та самої служби були простими й знайомими, і вона погодилася допомогти Олені.
Ольга відмовилася спілкуватися з «Системою», але деталі її роботи з вербування іноземців розповіла спільна знайома жінок, яка попросила анонімності з міркувань безпеки.
За словами знайомої, спочатку Ольга займалася лише питаннями сімей найманців, але потім почала опікуватися взагалі всім, включно з військовими контрактами. І Ольга, і Олена практично безперервно сиділи на рязанському пункті підписання контрактів, і на день могли відправляти на війну по 30–40 осіб. У жінок навіть був окремий кабінет у обласному управлінні транспорту, недалеко від пункту відбору.
З оформленням та купівлею квитків і зустріччю майбутніх найманців Ользі та Олені допомагали кубинська няня та чоловік цієї няні (формально чоловік самої Олени).
Знайома Ольги стверджує, що спочатку вона нічого не знала про обман іноземців, і кубинців точно попереджали, що їм доведеться віддати першу виплату «турагентам» – а деякі нібито навіть писали розписку про це російською та іспанською мовами (про це ж у своєму зверненні писав адвокат Олени Смірнової).
Але одного разу перекладачка переказала Ользі підслухану розмову Олени зі своїми клієнтами. З неї випливало, що громадяни Шрі-Ланки, яких вербувала Олена, не знали, що їм доведеться віддати першу виплату «агентам».
Пізніше Ольга дізналася, що їхня «фірма» обманювала не лише ланкійців. За словами її знайомої, щонайменше частина кубинців, приїжджаючи до Росії, не знала, що відправиться на війну – вони думали, що їдуть на будівництво або на іншу подібну роботу, а насправді опинялися на фронті. І це було не наслідком непорозуміння чи мовного бар’єру, а продуманою бізнес-схемою.
«Поки Олена була одна, це була ідея допомогти кубинцям, а коли з’явилася Даяна, уже суто пішли гроші», – розповідає знайома жінок.
Продавчиня сувенірів
37-річна кубинка Даяна Ечемендія Діас – досить відома серед воюючих кубинців жінка. Її номер телефону також згадувався в оголошеннях про вербування на війну, які вона залишала разом з Оленою у соцмережах. Про контакт із жінкою на ім’я Даяна розповідали в першому інтерв’ю кубинці Вега та Веласкес, її згадували й інші рекрути в інтерв’ю ЗМІ. Деякі учасники фейсбук-групи «Кубинцы в Москве» посилають їй прокльони за обман співвітчизників і за те, що відправляє їх гинути на чужу війну.
Даяна переїхала до Росії не пізніше 2021 року. У неї є телеграм-канал «Мильні квіти в Рязані», у якому вона продає квіти, вирізані з мила, свічки та кружки з романтичними фотографіями. Нічого в цьому каналі не натякає на те, що ця мила кубинка також продала своїм співвітчизникам сотні путівок у окопи та на «м’ясні» штурми.
Журналістка «Системи» запитала у Даяни в телеграмі, чи правда, що вона допомагає з працевлаштуванням іноземцям та з контрактами на війну. Даяна відповіла: «Ні».
У Сторінка прив'язана до номера телефону, який був в оголошеннях про найм – фото в кепці з літерою V і російським триколором, на рукаві – нашивка з кубинським прапором. На останньому опублікованому відео – у футболці камуфляжного забарвлення.
Хоча Даяна активно носить військову символіку, сама вона не на фронті. На відміну від своїх колишніх колег – Єлени та Ольги.
На війну з СІЗО
Адвокат Олени Смірнової не просто так писав уповноваженому з прав людини в Росії. За його словами, за місяці, проведені під вартою, турагентка-вербувальниця відчула «порочність і недовіру до об’єктивного розслідування», «прийняла як даність неминучість покарання судом у вигляді позбавлення волі на довгі роки» і написала заяву слідчому з проханням дозволити їй підписати контракт із Міноборони та поїхати воювати – наприклад, у частинах радіорозвідки як перекладачка. Адвокат просив уповноваженого посприяти цьому.
Коли саме Олена попросилася на війну, точно невідомо: лист адвоката датований 23 жовтня 2024 року.
Можливо, бажання Олени піти воювати було не зовсім щирим. Її колегу Ольгу Шиляєву, наприклад, відправили з СІЗО на війну «обманним шляхом», стверджує сестра Шиляєвої у «ВКонтакте» в коментарі до посту про пошук військових. З цього повідомлення випливає, що Ольга опинилася на війні не пізніше від травня 2025 року.
Судячи з повідомлення сестри, уже в армії Шиляєва опинилася у «тюрмі Зайцево» – так називають підвальну катівню на окупованій частині Луганської області, куди саджають відмовників і військових, які провинилися.
Знайома Шиляєвої та Смірнової підтвердила, що обидві жінки зараз служать у складі штурмової роти «Шторм V» однієї з бригад 1-ї танкової армії.
За словами знайомої, Ольга впевнена, що вся ця історія з кримінальною справою та службою – це помста військових за те, що вона допомагала деяким кубинцям оскаржити У ЗМІ справді з’являлися свідчення про звільнення кубинських рекрутів із російської армії. У травні 2024 року видання elTOQUE опублікувало свідчення кубинців Йоана та Луїса. Йоан розповів, що одного разу офіцер наказав йому повернутися до Росії для легалізації свого статусу. Не знаючи мови, він не розумів, що відбувається, і раптово дізнався про своє звільнення. Луїс розповідав, що «підписав якийсь документ», у якому нічого не зрозумів, а потім дізнався, що це був наказ про звільнення з російських військ.
Ольга та Олена не відповіли на повідомлення «Системи» в соцмережах. Колишній чоловік Олени відмовився відповідати на запитання. На прохання допомогти зв’язатися з Оленою він відповів, що «не буде в цьому брати участі». Знайома Олени передала, що та не хоче спілкуватися з журналістами.
«Олег Рязань Овочі»
Ім’я ще одного важливого учасника цієї схеми – Олега Ковешникова – раніше не з’являлося в відкритих джерелах. Його «Системі» назвала знайома співробітників «фірми», стверджуючи, що Ковешников із самого початку працював із Оленою Смірновою. За словами тієї ж співрозмовниці, Ковешников і зараз продовжує залучати іноземців до російської армії та заробляти на цьому.
Журналістка «Системи» написала Олегу Ковешникову в телеграм – так, як міг би написати будь-який охочий укласти контракт із російською армією. Ковешников не став заперечувати свою причетність до військових контрактів і залученню найманців. Його цікавило, де перебуває співрозмовник, яка його національність і легальний статус у Росії. Він попросив надіслати фото паспорта та дані реєстрації – за його словами, ця інформація потрібна для перевірки майбутнього найманця, зокрема через ФСБ. Не отримавши копії документів, Ковешников відмовився розповідати подробиці роботи.
Олегу Ковешникову 56 років, він також із Рязані. За словами знайомої Олени Смірнової, вона знала його вже багато років. Офіційно він працює в компанії ТОВ «Агро універсал», яку очолює його донька. Галузь компанії – «вирощування овочів, баштанних, коренеплодів і клубнеплодів, грибів та трюфелів». За даними Показує, як номер людини записаний у телефонних книжках інших користувачів, один із його номерів у когось записаний як «Олег Рязань Овочі».
До роботи з овочами в житті Олега Ковешникова була охорона: з 2002 по 2017 роки він працював у ПОПах. В останні роки Ковешников брав багато кредитів і не всі повертав вчасно. Судячи з даних реєстру ФССП, він фігурує в десятках виконавчих проваджень за прострочення виплат кредитів на загальну суму понад 1,2 млн рублів (близько $15 тисяч). Його офіційний дохід у овочевій компанії становив 15 тисяч рублів на місяць (близько $200) станом на 2021 рік.
«Система» знайшла кілька фотографій Ковешникова, які можуть свідчити про його колишню причетність до силових структур. На цих групових фото він тримає прапор Асоціації ветеранів бойових дій органів внутрішніх справ Росії – простіше кажучи, профспілки ветеранів спецназу та поліції.
Однак знайома Смірнової стверджує, що наразі Ковешников не має жодних зв’язків із силовиками, а досвід роботи в охороні – це все, що в нього за плечима. Тим не менш, другий номер телефону Ковешникова в сервісі Numbuster визначається як «Олег ФСБ». На запитання в телеграмі, чи є він співробітником ФСБ, Ковешников заперечив.
Бізнес чи держпрограма?
Головне питання цієї історії, яке залишається без відповіді, – чи були ці вербувальники просто ділками, що побачили можливість заробити на торгівлі людьми. Або ж усе це – контора-прикриття для великої міждержавної програми вербування латиноамериканців і ланкійців на війну Росії проти України.
«Система» на сьогодні не виявила даних, що свідчать про прямий зв’язок Олени Смірнової, Ольги Шиляєвої, Даяни Діас чи Олега Ковешникова з російськими спецслужбами або військовими – якщо не рахувати чоловіка Шиляєвої, кадрового офіцера. У листі адвоката Смірнової зазначено, що їй свого часу «надходили пропозиції» щодо організації перельотів і підписання контрактів іноземців – але від кого саме були ці пропозиції, у документі не уточнюється. Знайома Шиляєвої стверджує, що ані Міноборони, ані регіональні влади не мали відношення до роботи «фірми».
Мар’ян Заблоцький, який досліджував кубинських найманців і їхню роль у російській військовій агресії та розповідав про це в Конгресі США, переконаний, що туроператорка Смірнова – це банальний посередник для спецслужб.
«Туроператори традиційно були прикриттям ворога у побудові логістики. Конкретно на прикладі Куби вони не принципові. Ми бачимо вербування від агентів ФСБ і ГРУ, дані про яких достовірно відомі. Те, що один із них має туроператора, зовсім не дивує», – каже Заблоцький.
Попри те, що Куба – давній стратегічний партнер Росії, а президент Куби навіть побажав Путіну успіху «у спецоперації», офіційна Гавана всіляко підкреслювала, що не має жодного стосунку до відправки кількох тисяч кубинців на війну проти України. Офіційно Гавана навіть заявляла про арешт 17 осіб на Кубі, ймовірно причетних до цієї схеми. У заяві кубинського МЗС від 11 жовтня 2025 року зазначено, що у 2023–2025 роках кубинські суди провели дев’ять кримінальних процесів за обвинуваченням у найманстві щодо сорока осіб, і за п’ятьма з них уже були винесені обвинувальні вироки. Заболоцький же стверджує, що жодних реальних наслідків ці кримінальні справи не мали: «Жодних розслідувань чи зупинки процесу режим Гавани не проводив. Просто змінив комунікаційну стратегію, щоб не накликати на себе додаткові санкції».
Влада Шрі-Ланки також офіційно заявляла, що не має стосунку до масового вербування своїх громадян на війну проти України. Вона порахувала, що за військовими контрактами поїхали близько 300 осіб, і МЗС країни навіть офіційно запитував у Росії компенсацію за загиблих шрі-ланкійців.
Українська розвідка стверджує, що вербування кубинців на війну не лише не припинилося, а й продовжується з більш високими темпами. 19 вересня представник ГУР Андрій Юсов надав членам Конгресу США дані про те, що невдовзі на боці Росії можуть воювати до 25 тисяч кубинців.
Держдепартамент США у своїй закритій телеграмі повідомляв послам, що слід закликати уряди країн голосувати проти резолюції ООН, яка закликає зняти багаторічну блокаду Куби. Згідно з документом, який цитує Reuters, посли мають пояснювати урядам, що Куба активно бере участь у російській військовій агресії, а отже, пом’якшувати багаторічні санкції не слід.
Російська влада жодного разу не коментувала участь кубинців та шрі-ланкійців у війні проти України. Представник МЗС Росії, отримавши запитання від «Системи», запропонував звернутися за коментарями до Міноборони. У військовому відомстві на запит «Системи» не відповіли.
Форум