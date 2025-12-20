Російський прапор дійсно було піднято над Києвом – Нацполіція

У суботу, 20 грудня, у мережі поширилося відео з дроном із російським прапором над Києвом. Згодом у поліції після уточнення повідомили, що кадри все-таки були реальними, а не фейком, як зазначили раніше.

«Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці. Деталі події встановлюються», – зазначила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі виданню «РБК-Україна».

Раніше стало відомо, що поліція провела перевірку відео, на якому зображений безпілотник, що нібито літав над Києвом із російським прапором, повідомила 20 грудня пресслужба поліції столиці України.

«Поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла», – вказується в повідомленні в телеграм-каналі правоохоронців.

У поліції закликали представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал.

Раніше відео з дроном і прапором РФ із відповідними підписами оприлюднили кілька українських телеграм-каналів.