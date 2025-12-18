Поліція розслідує побиття правоохоронця співробітниками ТЦК в Одесі

У Одесі військовослужбовці районного територіального центру комплектування напали на поліцейського, повідомляє Національна поліція 18 листопада.

За даними слідства, кілька днів тому дільничий офіцер поліції доставив до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.

«Наразі встановлено, що троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, в РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку, а коли він зробив їм зауваження – вчинили бійку», – йдеться в повідомленні.

Поліція додає, що за фактом завдання правоохоронцю тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків відкрили кримінальне провадження. Фігурантам повідомили про підозру та затримали, в разі обвинувального вироку їм загрожує до п’яти років позбавленням волі. Слідство триває, додають у поліції.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.







