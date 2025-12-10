Міноборони: електронний документ у «Резерв+» стає основним для військовозобов’язаних

Уряд оновив правила військового обліку – відтепер військово-облікові документи створюються лише в електронному вигляді, повідомляє пресслужба Міноборони.



Таким чином, Резерв ID у застосунку «Резерв+» стає основною формою документа для призовників, військовозобов’язаних і резервістів.



Для тих, хто не завжди може користуватися електронною версією, доступна паперова копія – її можна самостійно роздрукувати через «Резерв+» чи портал Дія або отримати у ТЦК та СП, додають у відомстві.

«Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документа», – зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

«Резерв+» – це офіційний мобільний застосунок Міністерства оборони України, запущений 18 травня 2024 року. Він призначений для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, надаючи можливість оновлювати персональні дані та отримувати електронні військово-облікові документ.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.