«Отримав указівку не розслідувати справу» – адвокат родини загиблого мобілізованого заявляє про бездіяльність слідчого

Адвокат і родина загиблого мобілізованого Романа Сопіна звернулися до суду зі скаргою на слідчого. Вони звинувачують його в тому, що він свідомо не призначає ряд експертиз, які б допомогли розкрити обставини смерті чоловіка, розповів адвокат Олександр Протас 10 грудня в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Live).

«На сьогодні ми підготували певний ряд клопотань. І ми зіткнулися з тим, що слідчий навіть не розглядає і не відповідає на них своєчасно. Тобто якби слідчий хотів розслідувати цю справу, навіть якби він був дуже заклопотаний, то він точно б знайшов би час для того, щоб розглянути наші клопотання», – пояснив позицію родини адвокат.

Олександр Протас вважає, що слідчий робить це навмисно: «Він отримав від когось указівку не розслідувати цю справу».

Розгляд скарги родини Романа перенесли на 11 грудня, адже на момент розгляду у приміщенні суду зникло світло. Слідчий, на якого подали скаргу, не з’явився на розгляд, але пояснив свою позицію Радіо Свобода. В коментарі він указав, що мав займатися іншими справами, за якими спливає термін досудового розслідування.

Радіо Свобода запрошувало долучитися до ефіру програми Свобода Live представника Подільського управління поліції та представника Міністерства внутрішніх справ, але відповіді не отримали.

Раніше адвокат родини загиблого у приміщенні розподільчого пункту киянина Романа Сопіна, Олександр Протас, поставив під сумнів офіційну версію територіального центру комплектування про те, що причиною черепно-мозкової травми чоловіка було падіння.

Подільський ТЦК та СП у Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ Збройних сил України стверджують, що чоловік, який був мобілізований 18 жовтня, в розподільчому пункті нібито втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Він був госпіталізований, але впав у кому і згодом помер.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. За попередніми даними поліції, 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався, присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.



