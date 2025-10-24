ТСК готова розслідувати обставини смерті мобілізованого Романа Сопіна – депутатка Яцик

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства під час здійснення заходів з оборони держави готова взятися за вивчення обставин смерті мобілізованого Романа Сопіна. Про це Радіо Свобода повідомила членкиня ТСК, народна депутатка Юлія Яцик («Слуга народу»).

Вона зазначила, що це можливо за умови, якщо родичі загиблого звернуться до комісії з таким проханням.

«Ми можемо повністю як слідчий орган розслідувати цю справу. Бо 100% в тому, що Нацпол порушив провадження, бо йому передувала службова перевірка з боку Генерального штабу або Сухопутки. І, на жаль, такі службові перевірки вкрай спотворюють реальні обставини і фактично оформлюються для приховування дій військовослужбовців РТЦК та СП», – пояснила депутатка в етері програми «Свобода Live».

За словами Яцик, ТСК може об’єктивно дослідити всі матеріали та за потреби передати їх до правоохоронних органів за підслідністю.

Подільський ТЦК та СП у Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ Збройних сил України стверджують, що чоловік, який був мобілізований 18 жовтня, в розподільчому пункті нібито втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Він був госпіталізований, але впав у кому і згодом помер.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. За попередніми даними поліції, 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався, присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.



