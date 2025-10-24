Поліція розпочала провадження через смерть чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту у Києві

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

Як пише пресслужба поліції, попередньо встановлено, що 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався, присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.



Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків, додають у поліції.



Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Для встановлення причини смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

У соцмережах Дарина Трунова, яка представилася подругою родини загиблого, писала, що його затримали працівники ТЦК, він проходив ВЛК, а наступного дня чоловік опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом.

Натомість Київський міський ТЦК та СП заявив, що у мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі.

У ТЦК стверджують, що після проведення військово-лікарської комісії чоловіка було направлено для подальшого проходження служби в одну з військових частин, де після обов’язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини.

Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою, наголошує Київський міський ТЦК.



