Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Поліція розпочала провадження через смерть чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту у Києві

Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України
Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

Як пише пресслужба поліції, попередньо встановлено, що 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався, присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків, додають у поліції.

Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Для встановлення причини смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

У соцмережах Дарина Трунова, яка представилася подругою родини загиблого, писала, що його затримали працівники ТЦК, він проходив ВЛК, а наступного дня чоловік опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом.

Натомість Київський міський ТЦК та СП заявив, що у мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі.

У ТЦК стверджують, що після проведення військово-лікарської комісії чоловіка було направлено для подальшого проходження служби в одну з військових частин, де після обов’язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини.

Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою, наголошує Київський міський ТЦК.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG