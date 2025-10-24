«При свідках втратив свідомість, впав і вдарився головою» – заява ТЦК та 71-ї бригади про смерть мобілізованого

Подільський ТЦК та СП у Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ Збройних сил України дали роз’яснення щодо смерті військовозобов’язаного у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі.

Як йдеться у спільній заяві, чоловік дійсно 18 жовтня був мобілізований Подільським ТЦК та СП, а після проходження всіх встановлених процедур 19 жовтня він був доставлений до розподільчого пункту та включений до складу команди для подальшого переміщення до 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.



«Під час інформування представниками частини призовників про бригаду та майбутню службу чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Це сталося на очах багатьох свідків – військовослужбовців та військовозобов’язаних. Постраждалий був негайно госпіталізований до лікарні», – йдеться у заяві.

Зазначається, що поліцейські після опитування у приміщеннях розподільчого пункту та в лікарні попередньо встановили, що чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою, але самого травмованого опитати не вдалося, оскільки на той час він перебував у комі.

Фактів, які б свідчили про «вчинення будь-яких неправомірних дій щодо цього військовозобов’язаного встановлено під час опитування не було», наголошують ТЦК та 71 окрема єгерська бригада.

За інформацією представників військово-лікарської комісії, усі медичні фахівці під час огляду визнали чоловіка придатним до військової служби, а оскільки скарг на стан здоров’я від нього не надходило, його не направляли на дообстеження.

Справа витребувана правоохоронними органами для детального розслідування обставин.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. За попередніми даними поліції, 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався, присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.