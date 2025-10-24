«Так не падають»: адвокат родини Сопіна відкидає версію ТЦК про причини смерті чоловіка

Адвокат родини загиблого у приміщенні розподільчого пункту киянина Романа Сопіна, Олександр Протас, поставив під сумнів офіційну версію територіального центру комплектування про те, що причиною черепно-мозкової травми чоловіка було падіння. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

За словами Протаса, лікарі зафіксували у Сопіна тріщину черепа, проводили трепанацію та констатували забій усієї правої частини мозку.

«Так не падають. Це був потужний удар, професійний», – сказав адвокат у етері програми «Свобода Live».

Протас підкреслив, що з моменту госпіталізації Сопіна ТЦК не комунікувало ні з родиною, ні з ним.

«Коли адвокат звертається до ТЦК, і це вже давно пора припинити, ТЦК не реагує належним чином, прикривається то «військовою таємницею», то «режимними обєктами». А насправді за цими словами просто приховуються події, які носять ознаки кримінальних злочинів», – заявив він.

Адвокат наголосив, що слідство було розпочате із запізненням. За його словами, справу мали зареєструвати ще в день інциденту, однак цього не зробили.

Протас зазначив, що Роман Сопін не відмовлявся від мобілізації: він телефонував матері, просив привезти речі:

«Він не заперечував. Він подзвонив своїй мамі, попросив, щоб вона привезла йому лінзи, бо в нього поганий зір. І він якраз збирався іти виконувати свій обов’язок».

Представник родини також розповів, що, за наявною у нього інформацією від одного з військовослужбовців цієї частини, перед госпіталізацією між Романом і двома невідомими особами у ТЦК стався конфлікт.

«І після цього він побачив, що Роман лежить. Що це за особи – мені не сказали», – сказав адвокат.

Подільський ТЦК та СП у Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ Збройних сил України стверджують, що чоловік, який був мобілізований 18 жовтня, в розподільчому пункті нібито втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Він був госпіталізований, але впав у кому і згодом помер.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. За попередніми даними поліції, 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався, присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.



