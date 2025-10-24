Військова омбудсманка закликала «з’ясувати правду» про загибель чоловіка після мобілізації в Києві

Військова омбудсманка Ольга Решетилова 24 жовтня прокоментувала смерть мобілізованого Романа Сопіна, який помер у лікарні після мобілізації.

За її словами, вона отримала багато запитів на коментар щодо 43-річного новобранця за невідомих обставин і перебуває на звʼязку з адвокатом його сімʼї.

Решетилова розповіла, що батьки чоловіка мають питання не лише щодо того, що сталося а й дій правоохоронців, персоналу лікарні та представника військової частини. Вона додала, що вже комунікувала з правоохоронними органами і сподівається на їхню ефективність.

«Важко підібрати правильні слова в такій ситуації. Ми маємо зробити все, щоб зʼясувати правду про те, що призвело до смерті чоловіка, похвилинно відтворити події і у разі насильницької смерті притягнути винних до відповідальності», – заявила вона.





Омбудсманка закликала свідків того, що сталося, або тих, кому достеменно відомі обставини смерті мобілізованого, зв’язатися з нею.

Раніше адвокат родини загиблого у приміщенні розподільчого пункту киянина Романа Сопіна, Олександр Протас, поставив під сумнів офіційну версію територіального центру комплектування про те, що причиною черепно-мозкової травми чоловіка було падіння.

Подільський ТЦК та СП у Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ Збройних сил України стверджують, що чоловік, який був мобілізований 18 жовтня, в розподільчому пункті нібито втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Він був госпіталізований, але впав у кому і згодом помер.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. За попередніми даними поліції, 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався, присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.



