Мати загиблого Романа Сопіна розповіла, що поліція не комунікує з нею щодо розслідування

Мати загиблого мобілізованого Романа Сопіна, Лариса Сопіна, розповіла Радіо Свобода, що після трагедії правоохоронці фактично не комунікували з нею та не повідомляли деталей розслідування.

Жінку лише двічі опитувала чергова група, особисто до неї ніхто не звертався.

«Зі мною взагалі ніхто не зв’язувався. У мене таке відчуття, що поліції зовсім цинічно байдуже. Замкнене коло», – каже мати.

Вона додає, що офіційна версія про те, що Роман «втратив свідомість і впав», викликає сумніви, адже у лікарському свідоцтві про смерть йдеться про «травму тупим предметом».





Радіо Свобода запрошувало представника поліції Києва долучитися до ефіру. Але в поліції від участі в ефірі відмовилися і повідомили, що лікарське свідоцтво про смерть, яке Радіо Свобода отримало від адвоката, не є повноцінним висновком судово-медичної експертизи.

У поліції зазначили, що наразі очікується такий висновок, а також результат гістологічних досліджень.

Раніше адвокат родини загиблого у приміщенні розподільчого пункту киянина Романа Сопіна, Олександр Протас, поставив під сумнів офіційну версію територіального центру комплектування про те, що причиною черепно-мозкової травми чоловіка було падіння.

Подільський ТЦК та СП у Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ Збройних сил України стверджують, що чоловік, який був мобілізований 18 жовтня, в розподільчому пункті нібито втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Він був госпіталізований, але впав у кому і згодом помер.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. За попередніми даними поліції, 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався, присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.



