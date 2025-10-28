Смерть Романа Сопіна: версії метрі загиблого, ТЦК і слідства

23 жовтня від тяжких травм у лікарні помирає Роман Сопін. До закладу він прибув із будівлі ТЦК, бо був щойно мобілізований до лав Збройних Сил України, проте не встиг відслужити ні дня.

У лікарському свідоцтві про смерть, яке надав Радіо Свобода адвокат сім’ї, причиною смерті вказано: крововилив у мозок, перелом склепіння та основи черепа, закрита черепно-мозкова травма і останній пункт – травма, завдана тупим предметом.

ТЦК

Подільський ТЦК та СП у Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ Збройних сил України стверджують, що чоловік, який був мобілізований 18 жовтня, в розподільчому пункті нібито втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Він був госпіталізований, але впав у кому і згодом помер.

Адвокат

Адвокат сім’ї загиблого Олександр Протас відкидає таку версію. «Так не падають. Це був потужний удар, професійний», – сказав адвокат у етері програми «Свобода Live». Протас підкреслив, що з моменту госпіталізації Сопіна ТЦК не комунікувало ні з родиною, ні з ним.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

Матір

Мати загиблого мобілізованого Романа Сопіна, Лариса Сопіна, розповіла Радіо Свобода, що після трагедії правоохоронці фактично не комунікували з нею та не повідомляли деталей розслідування. Жінку лише двічі опитувала чергова група, особисто до неї ніхто не звертався.

«Зі мною взагалі ніхто не зв’язувався. У мене таке відчуття, що поліції зовсім цинічно байдуже. Замкнене коло», – каже мати.

Вона додає, що офіційна версія про те, що Роман «втратив свідомість і впав», викликає сумніви, адже у лікарському свідоцтві про смерть йдеться про «травму тупим предметом».

Радіо Свобода запрошувало представника поліції Києва долучитися до ефіру. Але в поліції від участі в ефірі відмовилися і повідомили, що лікарське свідоцтво про смерть, яке Радіо Свобода отримало від адвоката, не є повноцінним висновком судово-медичної експертизи. У поліції зазначили, що наразі очікується такий висновок, а також результат гістологічних досліджень.

Депутатка Яцик

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства під час здійснення заходів з оборони держави готова взятися за вивчення обставин смерті мобілізованого Романа Сопіна.

Про це Радіо Свобода повідомила членкиня ТСК, народна депутатка Юлія Яцик («Слуга народу»). Вона зазначила, що це можливо за умови, якщо родичі загиблого звернуться до комісії з таким проханням.

Омбудсмен

Військова омбудсманка Ольга Решетилова 24 жовтня прокоментувала смерть мобілізованого Романа Сопіна.

За її словами, вона отримала багато запитів на коментар щодо 43-річного новобранця за невідомих обставин і перебуває на звʼязку з адвокатом його сімʼї. Решетилова розповіла, що батьки чоловіка мають питання не лише щодо того, що сталося а й дій правоохоронців, персоналу лікарні та представника військової частини. Вона додала, що вже комунікувала з правоохоронними органами і сподівається на їхню ефективність.

Що ж сталося із чоловіком у приміщенні ТЦК?

Чому у поліції вчасно не зареєстрували заяву?

Як поліція комунікувала із сім’єю померлого після травми в ТЦК?

