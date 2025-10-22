Суд призначив працівнику ТЦК штраф на 34 тисяч гривень за мобілізацію чоловіка-опікуна батька

Золочівський районний суд у Львівській області покарав співробітника Золочівського районного ТЦК і СП Богдана О. за незаконну мобілізацію 44-річного Володимира Маліцького, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Посадовець матиме сплатити штраф на суму 34 тисячі гривень.

44-річний Маліцький є єдиним опікуном 82-річного батька, який прикутий до ліжка. Він отримав повістку 17 вересня цього року.

Чоловік, що живе в селі Сасів, прийшов до Золочівського територіального центру комплектування поновити свої дані, але не мав однієї довідки, яку йому не видали в Пенсійному фонді. 18 вересня його мобілізували й відвезли на полігон.

Під час відсутності сина за батьком доглядали сусіди і медичні працівники.

27 вересня командир військової частини відпустив Маліцького додому на 10 днів, щоб упорядкувати документи. Володимира Маліцького звільнили з військової служби після розголосу у суспільстві.

Справа незаконно мобілізованого громадянина набула широкого розголосу, про це писали численні засоби інформації, в тому числі і Радіо Свобода.











