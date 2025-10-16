«Заставили бігти голим перед машиною». Суд розглядає справу проти чинних військовослужбовців за підозрою у катуванні та вимаганні

Тернопіль – Тернопільський міськрайонний суд обирає запобіжні заходи військовослужбовцям, яких підозрюють у вчиненні насильницьких і майнових злочинів на території Тернопільської області. Напередодні їх затримала поліція.

Радіо Свобода розповідає про цей резонансний випадок.

Група діючих військовослужбовців прибула у Тернопіль півтора місяця тому. Цей факт підтвердили Радіо Свобода у Нацполіції Тернопільської області. За однією з версій, військових прислали допомогти активізувати мобілізацію і, нібито, долучали до додаткового оповіщення населення.

Днями у Тернополі виникла сутичка з людьми у військовій формі, які блокували автомобіль із цивільними, зокрема чоловіками призовного віку.

Після цього Тернопільський обласний ТЦК повідомив:

«Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності»

Чи саме ця група підозрюваних військових прибула у Тернопіль з такою метою, поки офіційного підтвердження цього немає.

Із перших днів прибуття цієї групи у поліцію почали надходити заяви від громадян про адмінправопорушення щодо дій окремих військових.

Це були заяви про словесні перепалки, інше адміністративного характеру

«Це були заяви про словесні перепалки й таке інше –адміністративного характеру. Поліція у кожній ситуації надавала правову оцінку, а коли побачили, що є кримінальні прояви, то почали документувати. Люди з бойових бригад, вони мають психологічні травми. Ми помірковано до цього ставилися, проводили роз’яснювальну роботу, але коли вже бачили, що це незаконні дії, на це не могли закривати очі. Для нас є закон і всі під нього підпадають», – говорить Радіо Свобода керівник Тернопільської Нацполіції Сергій Зюбаненко.

Серед потерпілих є військові

Як з’ясувало слідство, група військових у Тернополі та області незаконно позбавляла людей волі, застосовувала до них фізичне насильство, катувала, вимагала гроші та відбирала майно.

Всі підозрювані є з інших регіонів України

«Підозру оголошено сімом військовим, із них затримані на сьогодні шестеро. Вивчаємо чи були інші особи, причетні до скоєння даного злочину. Всі підозрювані є з інших регіонів України. Офіційно у справі – четверо потерпілих, але їх може бути більше. Ми вивчаємо всі докази і працюємо з заявниками. З етичних міркувань не буду називати, які роди військ і з яких бригад підозрювані. Коли завершиться слідство, то вже буде об’єктивна інформація», – розповів Сергій Зюбаненко.

Серед потерпілих є поранений військовослужбовець, який проходив реабілітацію.

Нацполіція Тернопільської області поширила відео, на якому чути, як хтось розповідає колегам, що побили чоловіка і заставили бігти голим.

Також на цьому записі про це більш детально говорить сам потерпілий:

Коли зупинились, мене вивели з машини, почали бити, заставили роздягнутись до гола і облили якоюсь речовиною

«З п’ятниці вечора до понеділка вечора вони мене утримували. Ми їхали за містом хвилин 20-ть. Коли зупинились, мене вивели з машини, почали бити, заставили роздягнутися до гола і облили якоюсь речовиною, не розумію чи це бензин чи солярка, заставили перед машинами бігти, а вони позаду їхали. Я пів кілометра пробіг і сказав, що більше не можу, впав на землю і один витягнув пістолет і вистрілив мені біля руки. Потім мене голого завантажили у бус і повезли у бліндаж. Питали, чи можу їм щось запропонувати, чи хочу жінку і дітей бачити. Запропонувати якусь машину, щоб мене відпустили, щоб щось дав».

У відеоматеріалі, поширеному Нацполіцією Тернопільської області інший потерплий чоловік розповідає:

Назвали конкретну суму 50 тисяч

«Ми приїхали до ТЦК, я був у машині. Один з них вийшов пішов у ТЦК. І сказав, що треба їхати в ВСП (Військова служба правопорядку). Потім сказали, що можна не їхати в ВСП, бо є альтернативний варіант вирішення проблеми. Ми поїхали у сторону лісу, де трошки я отримав тілесні ушкодження, потім вони сказали, чи є при мені кошти. У мене було десь 200 гривень, вони мені назвали конкретну суму, яка потрібна, 50 тисяч».

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у Тернопільському міськрайонному суді прокурор повідомив, що 4 жовтня цей військовий, за попередньою змовою з іншими, напав на чоловіка, погрожуючи, затягнув його у бус і вимагав 50 тисяч. Оскільки у потерпілого не було такої суми, то нападник забрав у нього банківську картку і телефон.

Під час обшуків у Тернопільський, Київській, Харківській областях у підозрюваних вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю, інші речові докази.

Усім фігурантам оголошені підозри за різними статтями, зокрема за катування, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом.

Заходи з викриття та припинення незаконної діяльності групи військових проводили оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за сприяння керівництва Міністерства оборони, Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Чи всі підозрювані військовослужбовці мали бойовий досвід до прибуття в Тернопіль, у поліції не кажуть. Не називають і військовий підрозділ.

Однак, після затримання військовослужбовців і оголошення їм підозри, ось таку заяву оприлюднила Третя окрема штурмова бригада:

«Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України. Третя штурмова – один із підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії»

Прокоментувати більш детально, зокрема, яке завдання виконували військовослужбовці у Тернополі, у пресслужбі Третьої ОШБ відмовилися. Не коментують поки цю справу і військові прокурори.