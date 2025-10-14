Тисячі у СЗЧ. Що має зробити влада, щоб втечі з фронту припинилися?

Кількість самовільного залишення військової частини (СЗЧ) в українській армії росте?

Майже 290 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення частини порушили в Україні з січня 2022 по вересень 2025 року - йдеться у відповіді Офісу Генпрокурора на запит видання Українська правда.

Від січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, а 53 954 – за дезертирство.

Завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, повернулися в армію після СЗЧ –за даними директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова – за період від 29 листопада 2024 року по серпень 2025-го понад 29 тисяч військовослужбовців.

Восени 2024 року президент України підписав закон, який декриміналізував СЗЧ. З того часу термін, до якого військовослужбовці мали право повернутись до служби продовжували кілька разів. Однак, остаточно він сплив 30 серпня 2025 року. У першому читанні вже ухвалений законопроєкт, який передбачає повернення повної кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство. Проте, не усі підтримують цю ініціативу.

Які причини масових СЗЧ?

На думку військовослужбовців, які тримають фронт, причин СЗЧ багато. Ось деякі з них:

погана підготовка у навчальних центрах;

виснаження піхотинців і відсутність ротацій на «нулі»;

відсутність визначених термінів служби, поки триває війна;

глибоке протиріччя між тим, що одні на війні безстроково, а інші й не планують мобілізуватися;

несправедливість командирів;

неадекватні накази;

влада чесно не говорить із суспільством про реалії затяжної війни;

Чи треба кримінальна відповідальність за СЗЧ?

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький не підтримує ідею посилити покарання за самовільне залишення частини (СЗЧ) і скасувати спрощене повернення для військових. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

На його думку, якщо бійці не матимуть можливості безкарно повернутися із СЗЧ, вони й надалі будуть переховуватися й чекати завершення війни.

То що робити? І яких кроків чекає армія від Президента, уряду і парламенту?

Радіо Свобода зібрали думки про проблему самовільного залишення служби.

Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» бригади НГУ «Рубіж» у коментарі Радіо Свобода наголосив, що зараз «найкращим поповненням» до підрозділу є військові з бойовим досвідом, які в певний момент пішли у СЗЧ. Тому він наголошує, що розглядати ситуації, коли певний солдат залишив службу необхідно індивідуально. А також називає несправедливою ситуацію, коли за СЗЧ є кримінальна відповідальність, а за ухиляння від служби – ні.

«Я вважаю, що людина, яка була хоча би один день на фронті, вона уже заслуговує на мільйон більшу повагу, ніж той, хто просто відсидівся вдома і ухилявся і тікав», – сказав Іллєнко в етері програми «Свобода Live».

На іншому аспекті СЗЧ в етері Радіо Свобода наголосив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко. Він каже – велика кількість людей в СЗЧ – щойно мобілізовані, які втекли по дорозі або вже навчальному центрі. Також депутат запевнив, що існують випадки мобілізації з порушеннями: хворих чи людей з відстрочкою.

«Тобто в нас частина людей потрапляє в СЗЧ навіть без того, що вони були на лінії фронту. Це наслідки системи, в якій весь акцент тільки на примус, без мотивації», – каже Олексій Гончаренко.

У відповідь на це, депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко звертає увагу, що ТЦК не мають права мобілізувати людей з хворобами. Проте зазначає – корупція у цій сфері існує, але це не має стосунку до СЗЧ, і нею мають займатися правоохоронні органи. Що ж до СЗЧ, то Федієнко наголошує, що у законопроєкті, який скоро мають розглянути у другому читанні передбачено, як військовослужбовець може звільнитись від відповідальності, якщо пішов у СЗЧ.

«Як мінімум 4 складових, по яких військовослужбовець, який пішов у СЗЧ має усі права для того, щоб безкарно повернутись до ЗСУ та інших військових формувань в бойові підрозділи. Що ще треба зробити?», – запитує Олександр Федієнко.

Про це дивіться у програмі Свобода Live: