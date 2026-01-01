ППО знешкодила 176 російських дронів у новорічну ніч – Повітряні сили

Російська армія в ніч на 1 січня 2026 року атакувала Україну 205 ударними безпілотниками, повідомляє командування Повітряних сил вранці в четвер.

За даними військових, дрони типу Shahed, «Гербера» та інших типів запускали з Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрова, а також окупованих Чауди в Криму та Донецька. Близько 130 із застосованих дронів – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – повідомило командування.

Повітряні сили зафіксували влучання 24 ударних безпілотників у 15 місцях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



