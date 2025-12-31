Унаслідок атаки РФ по Запоріжжю в новорічну ніч поранені п’ятеро людей – ДСНС

Унаслідок здійсненого ввечері 31 грудня російського обстрілу травмовані п’ятеро людей, з них один підліток, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У новорічну ніч російські війська атакували обласний центр безпілотним літальним апаратом. Унаслідок обстрілу отримали поранення 44- та 59-річні жінки, двоє чоловіків віком 56 і 76 років та 15-річний хлопець. Парамедики надали допомогу усім постраждалим та транспортували одного потерпілого до медичного закладу. Психологи ДСНС надали допомогу 7 громадянам, з них 3 дитини», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники вказують, що ударною хвилею пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та легкові автівки, а інформація щодо постраждалих уточнюється.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







