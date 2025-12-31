Київщина: двоє жителів Білої Церкви постраждали через нічну атаку Росії

Російська армія атакувала Білу Церкву вночі проти 31 грудня, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його даними, постраждали двоє людей.

«Чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження – гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, на щастя, без госпіталізації», – уточнив голова області.

Калашник додав, що російська атака пошкодила два багатоповерхових житлових будинки – там вибиті вікна та понівечені балкони.

Читайте також: Повітряні сили: Росія запустила 127 безпілотник вночі, 101 збили

Голова області закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й перебувати в безпечних місцях під час атак.

Раніше голова області повідомив про пошкодження внаслідок атаки дронів на Київщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



