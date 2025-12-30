Сили РФ обстріляли Костянтинівку з артилерії, загинув цивільний – МВА

Російські військові 30 грудня зі ствольної артилерії обстріляли житлові квартали Костянтинівки, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«На жаль, цей напад забрав життя цивільної особи. Отримані поранення виявилися несумісними з життям – людина загинула на місці», – розповів очільник Костянтинівки.

Горбунов назвав ситуацію в громаді «вкрай напруженою».

«Наразі провести повний огляд місць подій неможливо через безпосередню загрозу повторних обстрілів та високу активність ворожих безпілотних літальних апаратів, які постійно курсують над громадою. Ворог не дає можливості навіть гідно та безпечно забирати тіла загиблих чи надавати допомогу постраждалим, вкотре підтверджуючи свою підступну тактику терору», – додав очільник Костянтинівської МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.