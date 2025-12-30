ОВА: через обстріли Росії за добу загинули двоє жителів Херсонщини, серед поранених – дитина

Російські війська протягом попередньої доби атакували 19 населених пунктів Херсонської області, включно з обласним центром, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 30 грудня.

За його даними, ударів зазнали житлові квартали, пошкоджені приватні будинки, магазин і приватний автомобіль.

«Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 – дістали поранення, з них – 1 дитина», – заявив Прокудін.

Також напередодні загинув житель Дружківки на Донеччині, повідомив очільник області Вадим Філашкін. Четверо людей зазнали поранень: у Дружківці, Лимані, Слов’янську та Ганнівці.

«Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 120 людей, у тому числі 21 дитину», – повідомив він.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, напередодні внаслідок російського обстрілу постраждав 54-річний житель села Прокопівка Куп’янської громади.

«Також медики надали допомогу 61-річній жінці, яка 22 грудня постраждала внаслідок обстрілу в с. Кіндрашівка», – додав він.

Влада Сумщини зафіксувала 50 російських обстрілів у 13 територіальних громадах за добу.

«У Бездрицькій громаді внаслідок вибуху керованої авіаційної бомби поранено 60-річного чоловіка», – зазначили в ОВА.





Вранці 30 грудня російська армія атакувала Запоріжжя. Очільник регіону Іван Федоров повідомив про пошкодження та руйнування приватних будинків, господарчих споруд, ліній електропередачі та об’єкта промислової інфраструктури.

«За уточненою інформацією, за медичною допомогою звернулася жінка 43-х років, з попереднім діагнозом осколкове поранення», – додав він згодом.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



