Федоров: через удар Росії по Оріхову загинула людина, є поранена

Російські війська атакували Оріхів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 29 грудня.

За його даними, армія РФ ударила по місту КАБами.

«46-річний чоловік загинув під час обстрілу, 49-річна жінка поранена. Їй надається необхідна допомога», – повідомив Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.