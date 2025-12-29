Федоров: через удар Росії по Оріхову загинула людина, є поранена

Російські війська атакували Оріхів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 29 грудня.
За його даними, армія РФ ударила по місту КАБами.
«46-річний чоловік загинув під час обстрілу, 49-річна жінка поранена. Їй надається необхідна допомога», – повідомив Федоров.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
