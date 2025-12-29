Влада 4 областей повідомляє про постраждалих через російські обстріли

Протягом доби 28 грудня внаслідок російських обстрілів загинув один житель Слов’янська, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Ще 5 людей в області за добу дістали поранення», – додав він.

За даними ОВА, постраждали жителі Слов’янська та Лимана.

Російські війська обстрілювали населені пункти Херсонщини, заявив очільник області Олександр Прокудін. Постраждали критична та соціальна інфраструктура, житлові будинки, газогін, господарча споруда, приватні гараж і автомобілі.

«Через російську агресію дев’ять людей дістали поранення», – додав Прокудін.

Влада Харківщини зафіксувала поранення трьох людей за добу, заявив голова ОВА Олег Синєгубов:

«У с. Гроза Шевченківської громади постраждала 73-річна жінка; у сел. Золочів постраждала 54-річна жінка; у с. Новоплатонівка Борівської громади постраждав 73-річний чоловік».

Крім того, медики надали допомогу 70-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу в місті Куп’янськ 20 грудня.

Російські обстріли пошкодили та зруйнували обʼєкти цивільної інфраструктури в Богодухівському та Куп’янському районах.

У Сумській області російські військові поранили 55-річну жінку FPV-дроном, передає обласна адміністрація.

Загалом протягом доби російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 24 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксували в Сумському, Шосткинському районах.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.











