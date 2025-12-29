Повітряні сили: ППО збила 21 російський безпілотник протягом ночі

Російські війська атакували Україну 25 ударними дронами протягом ночі проти 29 грудня, повідомляє командування Повітряних сил.

За повідомленням, безпілотники Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів запускали з напрямків Орла, Міллєрова, окупованих Донецька й Гвардійського в Криму.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували влучання чотирьох ударних безпілотників на двох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



