Росія у 2025 році вдвічі збільшила атаки на українські порти – Кулеба

Росія у 2025 році вдвічі збільшила ракетно-дронові атаки на українську портову інфраструктуру, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«За останній рік інтенсивність ударів на портову інфраструктуру значно збільшилася. До прикладу: за 2025 рік зафіксовано 90 комбінованих ударів. Для порівняння, це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року», – написав він у телеграмі.

За його словами, лише в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, їхня загальна тривалість – більше 30 днів.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.