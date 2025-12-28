Доступність посилання

Росія у 2025 році вдвічі збільшила атаки на українські порти – Кулеба

За 2025 рік зафіксовано 90 комбінованих ударів по портовій інфраструктурі
Росія у 2025 році вдвічі збільшила ракетно-дронові атаки на українську портову інфраструктуру, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«За останній рік інтенсивність ударів на портову інфраструктуру значно збільшилася. До прикладу: за 2025 рік зафіксовано 90 комбінованих ударів. Для порівняння, це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року», – написав він у телеграмі.

За його словами, лише в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, їхня загальна тривалість – більше 30 днів.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, цілями атак були, серед іншого, порти.

В Одесі гинуть птахи через вилив соняшникової олії в море після атаки РФ (відео) В Одесі гинуть птахи через вилив соняшникової олії в море після атаки РФ (відео)
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

