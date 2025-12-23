Понад 500 російських атак за 11 днів: наслідки і виклики для Одещини

Українська влада повідомляє про понад 500 російських атак ракетами і дронами території Одещини упродовж останніх 11 днів, починаючи з 13 грудня. Під прицілом – енергетика, порти, логістика. Лише по одному мосту в селі Маяки, який залишився єдиною дорогою з півдня Одеської області, було завдано, зазначається, кілька десятків ударів.

Що можна протиставити російським обстрілам? Їхні цілі, впевнені експерти, незмінні: максимальна шкода економіці та інфраструктурі, морально-психологічний тиск на населення.

Російські війська в ніч проти 23 грудня здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини, у постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Постраждалих, за його словами, немає.

Вночі 13 грудня Одеса й окремі райони області зазнали однієї з найбільш масштабних атак енергетичної інфраструктури, зауважила влада. Спочатку дронами, потім крилатими та балістичними ракетами, наголосила, були пошкоджені об’єкти передачі та розподілу електроенергії. Щонайменше на 5 днів Одеса повністю, а не окремими районами, як раніше, занурилась у пітьму, на добу припинилося водопостачання.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Як Одеса переживає блекаут через російські обстріли Російські війська вночі знову атакували Одещину, під ударом були енергетична та транспортна інфраструктура, повідомив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба.













Станом на сьогодні так і не виходять на лінії трамваї та тролейбуси, локально в окремих будинках у деяких районах міста світла немає досі, адже за тією атакою сталася нова: 19 грудня повідомили, що був пошкоджений енергетичний об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі» у спальному районі міста. На підприємстві визнають: енергетична система міста й області зазнала надзвичайних руйнувань і заживити одночасно всіх клієнтів неможливо. Роботи ускладнюються повітряними тривогами, які впродовж останніх десяти днів лунають, буває, чи не щогодини, а іще тим, що в енергосистемі, працюючій на межі можливостей, часто виникають аварійні ситуації на обладнанні.

«О четвертій годині ввечері вже сутеніє. Короткий світловий день, тому ми, як кроти, під землею. Страшно, коли самотньою живеш, а за вікном вибухи чутно», – зізналася кореспондентці Радіо Свобода 85-річна одеситка Тетяна Миколаївна. В однокімнатній квартирі, побудованій ще за радянських часів, дев’ятиповерхівки в селищі Котовського вона живе вдвох з підібраним колись псом.

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють про 23 зруйнованих упродовж 2025 року підстанції в Одесі та області. В Одеській обласній прокуратурі, куди Радіо Свобода звернулося за коментарем, зауважили, що цього року кількість атак на об'єкти енергетики регіону суттєво зросла. З початку повномасштабної війни, зауважили в прокуратурі, Збройні сили РФ здійснили 102 атаки такі атаки по енергооб’єктах Одещини, зокрема 66 – у 2025 році.

Терор щодо енергетичної інфраструктури, а також стосовно портів, морально-психологічний тиск на цивільне населення є системною роботою Росії з 2022 року

«Терор щодо енергетичної інфраструктури, а також стосовно портів, як ключової особливості Одеського регіону, знищення економічної стабільності, морально-психологічний тиск на цивільне населення є системною роботою Росії з 2022 року, – зазначив в розмові з Радіо Свобода військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. –

По Одесі «прилітало», скажімо так, регулярно з початку повномасштабної війни. Якщо згадати попередні роки, то піковий показник терористичної діяльності був, скажімо, у 2023-му, після відкриття альтернативного зернового коридору. Пам’ятаєте, як тоді щоночі по Одесі гатили ракетами? Не є секретом і те, що росіяни сприймають Одеську область випробувальним полігоном нових модифікацій Shahed-136.

Після піку наступає період зменшення активності ударів. Ворог переорієнтовується на інше місто, щоб тероризувати вже його протягом певного часу. Так хвилеподібно, тому що Росія не здатна зосередити увесь свій ресурс виключно на одному конкретному регіоні. Нині черга Одеси. Удари наносяться по енергетиці, портах – це класика, а також по логістиці, щоб ускладнити сполучення між лівим та правим берегами Дністровського лиману».

Міст у Маяках: досягли мети частково?

Пошкодження (не знищення!) мосту в селі Маяки на Одещині і в цілому намагання противника ізолювати українську Бессарабію спровокували рішучі настрої певної частини українського суспільства. Мовляв, настав час військовою операцією ліквідувати так звану «Придністровську республіку», яка простягається неподалік від Маяків.

Журналістка, письменниця, громадська активістка, уродженка півдня Одещини Зоя Казанжи застерігає: Україна, яка сама стала жертвою агресії, не може дозволити собі діяти російськими методами.

Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, є ознаки, що на території невизнаного Придністров’я російські куратори готують операторів FPV-дронів з метою диверсій на ділянці, що межує з Одеською областю. Разом з тим він впевнений: «Ми не можемо штурмувати Придністров’я, доки нас не спровокують. Не думаю, що в Тирасполі радіють перспективі відчути на собі зачистку українською морською піхотою або десантно-штурмовими військами. Тому навряд чи Придністров’я піде на провокації».

На тлі ракетно-дронових ударів останніх днів люди у внутрішньобудинкових чатах передають один одному поради запасатися водою, адже поруч із Маяками розташована станція «Дністер».

Тим часом у соцмережах розмірковують про реальність десанту противника на Одещину на тлі постійних російських ударів по мосту в Маяках. «Російське ІПСО. Не піддавайтеся психозу», – категорично висловився у мережі Сергій Гуцалюк, громадський діяч, історик, який з перших днів великої війни долучився до ЗСУ. Нині 54-річний Сергій Гуцалюк – старший лейтенант. У своєму дописі у фейсбуці він нагадав про невдалі спроби російських військ десантуватися й закріпитися в районі Тилігульського лиману неподалік Одеси в лютому 2022 року. «Елітний московський десант розбили щойно мобілізовані дядьки – бійці 28-ї ОМБр ім. Лицарів Першого зимового походу», – пригадав він ті події.

«Черговий етап російського терору» проти Одещини та заява у зв’язку з цим президента України Володимира Зеленського як верховного головнокомандувача про «розбираємось з відповідальними за ППО в Одеській області», на думку експерта Олександра Коваленка, вкотре актуалізували питання ефективності захисту на прикладі конкретного регіону.

«Ми повинні розбудувати власну унікальну ППО ешелонованого типу. Область унікальна через Чорне море, яке і годує, і водночас створює загрози. Нам потрібна система ППО, яка відрізняється від того, що стоїть у Києві чи, наприклад, у Полтаві», вважає він.

Тим часом бійці ПВК «Південь» повідомляють, що майже щодня працюють по «Шахедах» в умовах густих туманів, у так званій «нульовій видимості», орієнтуючись лише на звук двигунів, протидіють авіабомбам з підвищеною дальністю ураження. Станом на ранок 23 грудня на Одещину противник скерував 7 КАБів, повідомляє Повітряне командування «Південь».



