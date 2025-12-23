Атака РФ по Україні «фактично в розпал перемовин»: відомо про трьох загиблих

Унаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки 23 грудня у Київській, Хмельницькій та Житомирській області загинули люди, є поранені. Постраждалі є і в Києві. Про це повідомляє місцева влада.

Загалом, зазначив президент України, армія РФ атакувала 13 областей, застосувавши понад три десятки ракет і більш ніж 650 БПЛА.

Хмельниччина

У Хмельницькій області через російський удар 23 грудня загинула людина 1953 року народження, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Крім того, за його словами, через обстріли є перебої з електропостачанням.

Житомирщина

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок нічної російської атаки в області загинула дитина 2021 року народження, ще п’ять людей постраждали.

«Її (дитину – ред.) було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її врешті решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним. Ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях», – написав Бунечко у телеграмі, додавши, що Житомирщина другу добу поспіль перебуває під російськими повітряними атаками.

Голова ОВА також повідомив, що цієї ночі на території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе, пошкоджені житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Київська область

Одна людина загинула, ще троє осіб зазнали поранень внаслідок масованого російського удару в Київській області 23 грудня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження… Ще троє людей тут травмовано: чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження і дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення. Всім постраждалим на місці надана медична допомога», – написав Калашник у телеграмі.

Він додав, що в Обухівському районі пошкоджені два приватні будинки, у них вибиті вікна, пошкоджені фасади й покрівлі.

Київ

Унаслідок падіння уламків під час російської атаки у Святошинському районі Києва п’ять людей постраждали (серед них дитина 16 років), повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

«Є пошкодження скління вікон багатоповерхового будинку. Є заблоковані люди в квартирі. Інформація уточнюється».

Міський голова столиці Віталій Кличко інформував у телеграмі про пошкоджені вікна на рівні п’ятого поверху.

Рівненщина

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що через російську атаку в області пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна.

«Крім того, знищено дерев’яну господарську будівлю, пошкоджено три автомобілі. Люди не поранені», – йдеться в повідомленні.

Одещина

Російські війська в ніч проти 23 грудня здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини, у постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж і складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення», – написав Кіпер у телеграмі.

Постраждалих, за його словами, немає.

Чернігівщина

Про пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, зокрема енергооб’єкт у Новгород-Сіверському, повідомив також очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Крім того, за його словами, у Прилуцькому районі російські безпілотники вдарили по об’єктах критичної інфраструктури.

Для цього ворог використав більше 10 «Гераней». Був удар по одному з підприємств у Прилуках – пошкоджений автопарк. В одному із сіл – влучання в ангар фермерського господарства. Пошкоджена сама будівля і техніка. Під атакою – Семенівка. Били FPV-дронами. Пошкоджений звичайний житловий будинок. Був удар по лісгоспу», – йдеться в повідомленні.

Львівщина

Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що «цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині:

«На жаль, є наслідки».

Міненерго: через атаку РФ майже повністю знеструмлені Рівненська, Тернопільська й Хмельницька області

Внаслідок російської атаки вночі і вранці 23 грудня найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки», – написала вона у телеграмі.

В.о. міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що внаслідок чергової, вже дев’ятої з початку року, масованої атаки РФ на енергосистему України, на ранок 23 грудня майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

«Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині й у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті, як тільки це дозволить безпекова ситуація», – повідомив урядовець.

Він додав, що на Одещині триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, і значна кількість споживачів залишається знеструмленою.

У Міненерго нагадали, що через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет.

«Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати»

Армія РФ під час нинішнього масованого удару по Україні застосувала 635 БПЛА різних типів і 38 ракет, кажуть у Повітряних силах ЗСУ. І додають, що українські військові знешкодили 34 ракети і 587 дронів:

«Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються)».

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що армія РФ загалом атакувала 13 областей.

«Цей російський удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети. Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і в свята – Україна захищає життя людей. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні. Треба бути відданими захисту життя, щоб нарешті досягти миру. Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному лідеру, кожному політику, хто сьогодні не мовчатиме й засуджуватиме Росію за скоєне».