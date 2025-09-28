Десятки ракет і сотні дронів. Масована російська повітряна атака на Київ і Київщину: що відомо?

(оновлюється)

У ніч на 28 вересня на Київщину і столицю України російська арамія запустила десятки ракет і сотні дронів.

Повітряна атака розпочалася на початку нової доби і тривала до початку 10-ї години ранку є станом на 8:40 ранку.

ЗРК Протиповітряної оборони України і мобільні групи зі знищення «шахедів» працювали всю ніч.

Що у Києві?

Ще посеред ночі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що є пошкодження п'ятиповерхового будинку.

Станом на 08:30 Кличко у своєму телеграмі уточнив, що зафіксували наслідки повітряної атаки Росії на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах столиці.

Восьмеро людей постраждали. Сімох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці.

У Соломʼянському районі, в пʼятиповерхівці, де сталося часткове руйнування, рятувальники деблокують виявлене тіло жінки.

Також внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу. Також уламки впали на приватну садибу й нежитлову забудову.



У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу.



У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа. Її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували в дворі житлового будинку та на відкритій території.



У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА на три приватних житлових будинки.



У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували.



В Оболонському районі уламки впали на кількох локаціях. Зокрема, на нежитлову забудову. А також, попередньо, біля житлових будинків.



Аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки тривають.

Що на Київщині?

По 5-й ранку у телеграм-каналі Київської військової адміністрації повідомили, що наслідки атаки зафіксовані у 4-ох районах області: Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Обухівському.

Пізніше в ОВА уточнили, що у Фастівському районі травми отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається на місці. На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована.



У ДСНС повідомили, що значних руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці, де тривають роботи з ліквідації наслідків.

Постраждалим надається допомога, працюють психологи. Інформація щодо загиблих уточнюється.



