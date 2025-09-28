Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Війна

Десятки ракет і сотні дронів. Масована російська повітряна атака на Київ і Київщину: що відомо?

Наслідки російського повітряного удару по Петропавлівській Борщагівці. Київщина, Україна. 28 вересня 2025 року
Наслідки російського повітряного удару по Петропавлівській Борщагівці. Київщина, Україна. 28 вересня 2025 року

(оновлюється)

У ніч на 28 вересня на Київщину і столицю України російська арамія запустила десятки ракет і сотні дронів.

Повітряна атака розпочалася на початку нової доби і тривала до початку 10-ї години ранку є станом на 8:40 ранку.

ЗРК Протиповітряної оборони України і мобільні групи зі знищення «шахедів» працювали всю ніч.

Що у Києві?

Ще посеред ночі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що є пошкодження п'ятиповерхового будинку.

Станом на 08:30 Кличко у своєму телеграмі уточнив, що зафіксували наслідки повітряної атаки Росії на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах столиці.

Збиття російських дронів у небі над Києвом
Збиття російських дронів у небі над Києвом

Восьмеро людей постраждали. Сімох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці.

У Соломʼянському районі, в пʼятиповерхівці, де сталося часткове руйнування, рятувальники деблокують виявлене тіло жінки.

Також внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу. Також уламки впали на приватну садибу й нежитлову забудову.

У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу.

У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа. Її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували в дворі житлового будинку та на відкритій території.

У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА на три приватних житлових будинки.

У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали на кількох локаціях. Зокрема, на нежитлову забудову. А також, попередньо, біля житлових будинків.

Аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки тривають.

Наслідки російського повітряного удару по Петропавлівській Борщагівці. Київщина, Україна. 28 вересня 2025 року
Наслідки російського повітряного удару по Петропавлівській Борщагівці. Київщина, Україна. 28 вересня 2025 року

Що на Київщині?

По 5-й ранку у телеграм-каналі Київської військової адміністрації повідомили, що наслідки атаки зафіксовані у 4-ох районах області: Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Обухівському.

Пізніше в ОВА уточнили, що у Фастівському районі травми отримали пʼятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся необхідна медична допомога надається на місці. На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована.

У ДСНС повідомили, що значних руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці, де тривають роботи з ліквідації наслідків.

Наслідки російського повітряного удару по Петропавлівській Борщагівці. Київщина, Україна. 28 вересня 2025 року
Наслідки російського повітряного удару по Петропавлівській Борщагівці. Київщина, Україна. 28 вересня 2025 року

Постраждалим надається допомога, працюють психологи. Інформація щодо загиблих уточнюється.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG