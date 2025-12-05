У РФ проти політика Шлосберга порушили кримінальну справу про військові «фейки»

У Росії проти заступника голови партії «Яблуко» Лева Шлосберга порушили нову кримінальну справу – про військові «фейки». Як повідомили в пресслужбі партії, приводом став репост публікації в телеграм-каналі, зроблений у лютому 2022 року. Зміст повідомлення не уточнюється.

8 грудня у політика спливав граничний шестимісячний термін домашнього арешту в справі про «дискредитацію» російської армії. Шлосберг провину не визнає. Засідання щодо обрання запобіжного заходу в новій справі призначене на 5 грудня в Псковському міському суді.

Раніше проти Шлосберга вже порушували дві кримінальні справи. У справі про невиконання обов’язків «іноагента» 5 листопада суд у Пскові засудив його до 420 годин обов’язкових робіт. Друга справа – про повторну «дискредитацію» армії – була пов’язана з публікацією запису дебатів у соцмережі «Однокласники», де політик закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Росією та Україною.