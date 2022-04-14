У Росії опозиційного політика затримали за звинуваченням у «дискредитації» армії РФ

У російському Пскові співробітники Центру з протидії екстремізму затримали голову місцевого відділення партії «Яблуко», опозиційного політика Лева Шлосберга, повідомляє проєкт Радіо Свобода Север.Реалии.

Разом із ним затримали активіста Миколу Глушкова. Обидва наразі перебувають у відділі поліції. За даними ЗМІ, їх звинувачують у «дискредитації» дій збройних сил РФ.

Раніше у голови регіонального «Яблука» пройшли обшуки у справі про наклеп на губернатора Псковської області, члена партії «Єдина Росія» Михайла Ведернікова. Шлосберг заявляв, що «кримінальна справа повністю сфальшована і має всі ознаки прямого політичного замовлення».

Лев Шлосберг – один із небагатьох опозиційних політиків, які залишилися в Росії, хто відкрито виступив проти російського збройного вторгнення на територію України. До цього він публічно підтримував опозиціонера Олексія Навального і його команду, незважаючи на протилежну позицію федерального керівництва партії «Яблуко», а також критикував анексію Криму і дії Росії на Донбасі.

Після російського вторгнення в Україну влада РФ ввела новий закон про адміністративне і кримінальне покарання за «дискредитацію дій російської армії» і «публічне поширення свідомо неправдивої інформації» про російських військових. Обвинуваченим за цими статтями загрожують як великі штрафи, до 100 тисяч рублів, так і позбавлення волі на строк до 15 років. У Росії порушено вже десятки таких справ.