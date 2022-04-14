ООН: майже 5 мільйонів людей виїхали з України за 50 днів вторгнення Росії

Агентство ООН у справах біженців повідомляє, що майже п’ять мільйонів людей виїхали з України за 50 днів неспровокованого вторгнення Росії.

Нова статистика, опублікована 14 квітня УВКБ ООН, показує, що 4 736 471 українець залишив країну через війну, що майже на 80 тисяч більше, ніж напередодні.

В ООН повідомили, що 90 відсотків тих, хто втік від війни, становлять жінки і діти, оскільки чоловікам призовного віку заборонено залишати Україну.

5 квітня ООН заявила, що через війну в Україні внутрішньо переміщені – близько 7,1 мільйона людей.

Польща, яка прийняла приблизно 2,69 мільйона біженців, була основним пунктом призначення для тих, хто перетинає кордон. Наступною є Румунія з приблизно 716,7 тисячі людей, які прибули на її територію.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді раніше назвав хвилю біженців з України «найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої світової війни».

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