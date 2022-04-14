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ООН: майже 5 мільйонів людей виїхали з України за 50 днів вторгнення Росії

В ООН повідомили, що 90 відсотків тих, хто втік від війни, становлять жінки і діти

Агентство ООН у справах біженців повідомляє, що майже п’ять мільйонів людей виїхали з України за 50 днів неспровокованого вторгнення Росії.

Нова статистика, опублікована 14 квітня УВКБ ООН, показує, що 4 736 471 українець залишив країну через війну, що майже на 80 тисяч більше, ніж напередодні.

В ООН повідомили, що 90 відсотків тих, хто втік від війни, становлять жінки і діти, оскільки чоловікам призовного віку заборонено залишати Україну.

5 квітня ООН заявила, що через війну в Україні внутрішньо переміщені – близько 7,1 мільйона людей.

Польща, яка прийняла приблизно 2,69 мільйона біженців, була основним пунктом призначення для тих, хто перетинає кордон. Наступною є Румунія з приблизно 716,7 тисячі людей, які прибули на її територію.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді раніше назвав хвилю біженців з України «найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої світової війни».

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Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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