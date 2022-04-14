Росію визнали державою-терористом – Рада

Верховна Рада визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою». Про це йдеться у законі №7214, який сьогодні ухвалили народні депутати.



«Політичний режим РФ є неонацистським за своєю суттю, практикою та ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим. Збройне вторгнення Російською Федерацією в Україну, розпочате 24 лютого 2022 року, є актом агресії, відповідно до міжнародного права. Будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста заборонена», – йдеться у документі.

Також законом заборонено використання символіки військового вторгнення РФ. Але ця заборона не поширюється на випадки правомірного використання. Таким, наприклад, є використання цієї символіки в фотографічних творах, інформаційних, інформаційно-аналітичних творах, матеріалах ЗМІ, якщо такі «матеріали не можуть трактуватись як такі, що спрямовані на виправдання агресії проти України чи будь-яких інших військових дій проти України, або маніпулювання суспільною свідомістю з метою створення позитивного образу держави-агресора».

Автори закону вважають, що, визнавши неонацистський характер політичного режиму сучасної Росії, Україна надасть приклад іншим країнами долучитись до ставлення до путінської Росії як звичайного «неонацистського режиму, який майже нічим не відрізняється від фашистських і нацистських режимів середини ХХ сторіччя».

Верховна Рада визнала дії російських військ в Україні від 24 лютого геноцидом українського народу.

В ООН станом на 12 квітня підтвердити загибель 1842 і поранення 2493 цивільних людей через війну Росії проти України. Про в організації зауважують, що реальні цифри є «значно вищими».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».