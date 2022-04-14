Рада визнала дії військ Росії в Україні геноцидом українського народу

Верховна Рада визнала дії російських військ в Україні від 24 лютого геноцидом українського народу.

Депутати ухвалили постанову, якою затвердила заяву щодо визнання геноциду.

«Вчинені ЗС РФ дії є не просто злочином агресії, а переслідують мету системного та послідовного знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Це потребує невідкладного визнання дій, вчинених ЗС РФ під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу», – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

У заяві Ради вказується, що акти геноциду в діях Росії проявляються, зокрема, у вчиненні масових звірств в містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та інших.

Народні депутати звертаються до ООН, ПАРЄ, Європарламенту, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.

Президент США Джо Байден 12 квітня вперше означив словом «геноцид» дії, до яких вдається Росія на території України. Звертаючись до американців, він наголосив, що їхній добробут не має залежати від того, чи «диктатор вчинить геноцид», маючи на увазі дії російського лідера Володимира Путіна щодо українців.

Інші світові лідери, такі як британський премʼєр Борис Джонсон та польський президент Анджей Дуда, також використовували слово «геноцид», щоб описати дії Росії в Україні. Використання такої риторики наразі не тягне за собою ніяких юридичних наслідків, але має значну політичну вагу.