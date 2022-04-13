«Братній народ не вбиває дітей» – у МЗС відповіли Макрону щодо «двох народів-братів»

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який відмовився назвати дії Росії проти України «геноцидом» і назвав український і російський народ «братами».

«Небажання президента Франції Емманюеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує. Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братні народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році. Тоді російські «брати» нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тисяч українців. Цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому», – ідеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

Представник українського зовнішньополітичного відомства також додав: «Братній» народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого «братнього» народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги. Наразі немає ані моральних, ані реальних підстав вести розмови про «братні» зв‘язки російського та українського народів».

Раніше цього тижня президент Франції Емманюель Макрон відмовився називати «геноцидом» дії Росії у війні проти України, а також стверджував, що росіяни і українці є «братами». Відповідаючи в інтервʼю телеканалу France 2, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін «геноцид» на означення вбивства українців російськими військовими, Макрон сказав: «Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці – ред.) – брати».

Президент США Джо Байден 12 квітня вперше означив словом «геноцид» дії, до яких вдається Росія на території України. Звертаючись до американців, він наголосив, що їхній добробут не має залежати від того, чи «диктатор вчинить геноцид», маючи на увазі дії російського лідера Володимира Путіна щодо українців.

Інші світові лідери, такі як британський премʼєр Борис Джонсон та польський президент Анджей Дуда, також використовували слово «геноцид», щоб описати дії Росії в Україні.

Використання такої риторики наразі не тягне за собою ніяких юридичних наслідків, але має значну політичну вагу.