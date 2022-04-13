Доки Росія не поверне депортованих українців, не повинна отримувати грошей від ЄС – Зеленський

Російська агресія проти України супроводжується депортаціями з окупованих територій до Росії – про це нагадав президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Естонії 13 квітня.

«Російські намагання захопити всю Україну після 8 років війни на Донбасі повернули в реальність Європи те саме, що довелося пережити і вашому народу: масові депортації, фільтраційні табори, усвідомлене намагання знищити всіх, хто підтримує національну ідею… На сьогодні вже більш як 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли, вибачте, за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Воно було – і його немає. Це – як третина всіх ваших громадян», – порівняв Зеленський.

Він розповів, що в депортованих до Росії українців забирають документи, телефони, розлучають із дітьми.

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Голова держави припустив, що Москва відчуває власну «безкарність», забезпечену доступом до міжнародних структур (наприклад, постійним членством у Раді безпеки ООН) та переконанням, що Європа нездатна притягнути Росію до відповідальності:

«У Москві не вірять, що Європа здатна примусити Росію до миру, розраховують на розкол серед європейців і на те, що пріоритет ведення торгівлі для європейців буде вищим, ніж пріоритет безпеки чи виживання сусідніх із Росією народів».

Зеленський подякував Естонії за підтримку, зокрема, оборонну допомогу, прийом переселенців і відмову від російських енергоносіїв.

«Не мають повторитися чорні сторінки історії, коли депортовані українці й естонці залишилися на довгі роки в Сибіру чи далекого сходу Росії, там вже більше ніж достатньо українських та естонських могил тих, хто загинув цієї комуністичної депортації», – переконаний він.

Відтак президент закликав ЄС знайти інструменти впливу на Росію, аби зупинити депортацію та повернути примусово вивезених додому.

«Євросоюз має силу, щоб це забезпечити. Євросоюз повинен користуватися цією силою. Доки Росія не поверне примусово вивезених українців, доки не поверне тисячі вкрадених дітей, вона не повинна отримувати жодних грошей від європейських держав та компаній. ЄС не має права бути спонсором депортації, ЄС не має бути спонсором війни», – наголосив Зеленський.

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Він назвав санкції єдиним інструментом, щоб «примусити Росію до миру».

5 квітня постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що від початку вторгнення РФ в Україну до Росії перевезли понад 600 тисяч людей, зокрема більше ніж 119 тисяч дітей.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих із Маріуполя громадян України.