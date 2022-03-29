Україна чекає від Росії на списки примусово вивезених на територію Федерації українців — Денісова

Уповноважена з прав людини України Людмила Денісова запросила у своєї російської колеги Тетяни Москалькової списки українців, яких примусово вивезли на територію Росії.

Говорячи про кількість вивезених українців, Денісова називає цифру в пів мільйона людей. Перші 90 тисяч, за її даними, забрали з територій окремих районів Донецької та Луганської областей ще 18-го лютого, тобто до початку повномасштабного російського вторгнення.

Спершу, за словами Денісової, люди потрапляють до так званих фільтраційних таборів Донецької області. Потім їх везуть автобусами до російського Таганрога, а звідти вже потягами розвозять по Росії – до Омської, Томської областей, Пермського краю. Є випадки вивезення українців на Сахалін.

«На жаль, у нас немає списків цих людей. Є тільки окремі свідчення родичів або самих людей, які зателефонували нам на гарячу лінію й повідомили, що їх примусово вивезли і вони знаходяться там у якомусь дитячому садочку міста Таганрог, сплять на підлозі… Ну, і всі ці жахи їх пересувань до тих пір, поки у них є зв’язок», – сказала Денісова, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про наявність списків українців, вивезених до Росії.

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При цьому, додала вона, за якийсь час після перетину кордону з Росією зв’язок із вивезеними обривається, у них забирають телефону та «надають їм посвідку про те, що вони два роки не можуть виїхати з території Російської Федерації додому».

Українська омбудсменка також звернулася до російської колеги із запитом перевірити умови, в яких перебувають у Росії громадяни України, й залучити до співпраці Міжнародний Комітет Червоного Хреста, аби сприяти їх поверненню додому. Відповіді від російського офісу омбудсмена Денісова, стверджує, не отримала.

За словами генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, станом на 28 березня Офіс генпрокурора розслідує дві справи про депортацію українців до Росії – загальну та окрему про вивезення дітей.