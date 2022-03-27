Малюська про можливе визнання МКС воєнних злочинів Росії: «наслідки будуть сумні»

В разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських військ причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська 27 березня.

Таким чином він прокоментував можливий результат такого рішення МКС – за його оцінкою, «наслідки будуть сумні».

«Всі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже ведеться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви і підтримали таке розслідування МКС. Такі особи, яких суд визнає винними, зрештою отримають покарання у вигляді, наприклад, тривалого позбавлення волі», – сказав він.

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За словами Малюськи, умови утримання ув’язнених Міжнародним кримінальним судом кращі, ніж в українських тюрмах, але при цьому й можливості суду в Гаазі «набагато більші», ніж в українського правосуддя.

«Мені складно уявити цивілізовану європейську країну, яка б не затримала і не передала МКС якогось воєнного злочинця, наприклад, політичного чи військового керівника з Росії. Такий вирок буде означати, що дипломатичний паспорт, скоріш за все, росіянам не допоможе, вони будуть ув’язнені на території будь-якої європейської або іншої країни, яка визнає юрисдикцію МКС, передані в Гаагу і отримають ув’язнення. Тобто це такий серйозний ризик, якого росіяни, очевидно, дуже бояться», – вважає Малюська.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 23 березня заявив, що російські військові скоїли воєнні злочини під час свого вторгнення в Україну.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть заборонених фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».