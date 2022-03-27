Денісова: російські військові проводять масову депортацію населення окупованих територій

Російські військові масово депортують громадян України з окупованих територій. Про це 27 березня повідомили у фейсбуці уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Міністерство оброни окупанта рапортує, що з Херсонської області вже вивезено 90 тисяч громадян України, Молдови та РФ. Підставами для переміщення рашисти називають «звернення посольств та заявки, подані у військову комендатуру Херсона», – написала Денісова.

Тільки упродовж минулої доби з непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей вивезли понад 19,6 тисяч мирних жителів, зокрема 3300 дітей. Повідомила Денісова з посиланням на начальника Національного центру управління обороною РФ генерал-полковника Михайла Мізінцева.

За його словами, з України російськими військовими вже вивезено майже 440 тисяч мирних жителів, з них понад 91 тисяча – діти. Зокрема, з Маріуполя російською армією вивезено понад 98 тисяч осіб.

«Масштаби примусового переміщення співставні лише з депортацією, що проводилася Гітлером у ІІ Світову Війну. Країна-окупант цинічно та грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території. Звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для сприяння у поверненні незаконно вивезених до РФ українців та відкриття безпечних гуманітарних коридорів з регіонів ведення бойових дій. Закликаю міжнародну спільноту ще більше тиснути на державу-окупанта для звільнення всієї території України від рашистської армії», – заявила омбудсмен.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих ситуацій Ірина Верещук раніше повідомила, що українська влада звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх примусово депортованих з Маріуполя громадян України.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.