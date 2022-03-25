Верещук: гумкоридорами вивезли понад 7 тисяч людей, Київ звернувся до МКЧХ щодо вивезених до Росії

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих ситуацій Ірина Верещук повідомила про роботу гуманітарних коридорів 25 березня.

За її словами, протягом дня спрацювали два гуманітарних коридори, ними виїхала 7 331 людина.

«З міста Маріуполь до Запоріжжя власним транспортом сьогодні доїхало 2 800 людей. Також 4 000 маріупольців було централізовано евакуйовано з міста Бердянськ автобусами. Зараз колона автобусів на шляху до міста Запоріжжя», – сказала Верещук.

Вона повідомила, що до Бердянська доставили бензин для дозаправки автомобілів маріупольців, заправка розташована за адресою Мелітопольське шосе, 87-б. Крім того, до міста завезли 80 тонн гуманітарних вантажів для штабів допомоги евакуйованим. Туди входять харчі, ліки, предмети першої необхідності та борошно.

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«Контакти гуманітарних штабів: 3-62-76, 3-52-52, 097-551-59-17, 050-439-75-29. Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами колцентру в місто Запоріжжя: 095-220-41-11, 067-220-41-12, 0800-503-508», – додала міністерка.

З Мелітополя до Запоріжжя евакуювали 531 людину, до міста доправили гуманітарну допомогу. Завтра, за словами Верещук, українська сторона планує продовжити переговори щодо гуманітарних коридорів із Маріуполя та населених пунктів Київщини та Луганщини.

Також міністерка прокоментувала повідомлення про те, що Міжнародний комітет Червоного Хреста планує відкрити офіс для допомоги українцям у російському Ростові-на-Дону.

«Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Пітера Маурера з вимогою отримати від Російської Федерації списки усіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну. Про результати розгляду такого звернення проінформую пізніше», – повідомила Верещук.

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У Маріупольській міській раді 24 березня повідомили про примусове вивезення тисяч маріупольців на територію Росії. За даними влади, під незаконну депортацію потрапили майже 15 тисяч місцевих жителів, вже вивезено до РФ понад 6 тисяч людей. За інформацією міськради, загарбники змушували людей сідати в автобуси, також є повідомлення про вилучення паспортів та інших документів, що засвідчують особу.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.