Так звані «гарантії» безпеки для проходу суден є маніпуляціями з боку Росії – ВМС ЗСУ

Військово-морські сили ЗСУ заявляють про те, що російські військові не надають ніяких гарантій безпеки для проходу кораблів, коли буцімто оголошують «гуманітарні коридори».

«З перших днів вторгнення РФ оголосила зоною бойових дій північно західну частину Чорного моря, та в порушення норм безпеки цивільного судноплавства та міжнародного гуманітарного права почала обстріли іноземних цивільних суден. В наслідок ракетних ударів вони потопили суховантажне судно під прапором Панами Helt, було вражено танкер під прапором Молдови Millennial Spirit, а у північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери Namura Queen та Lord Nelson, прапор Панами. Здійснюючи піратські дії, кораблями РФ було захоплено у полон судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало гуманітарну місію», – нагадують Військово-морські сили.

Військові кажуть: військове керівництво Росії на тлі ударів в акваторіях Чорного та Азовського морів по цивільним суднам, оголошує «створення з 25 березня гуманітарного коридору для безпечного виходу іноземних суден із українських портів».

«Водночас сьогодні о 7:15-7:30 російський корабель обстріляв населений пункт Санжійку під Одесою, а через 3 години той же корабель оголошує про «гарантії» безпеки для проходу суден. Намагання подати себе з гуманної сторони лише є маніпуляцією. Якщо РФ дійсно має намір забезпечити гуманітарні місії, то в першу чергу потрібно перестати знищувати погодженні гумунітарні коридори, припинити бойові дії та відвести свої війська з України і кораблі з української виключно морської економічної зони», – наголошують українські військові.

У західній частині Чорного моря нині оголошено про мінну небезпеку. У повідомленнях влади Болгарії та Туреччини раніше йшлося, що міни, встановлені в районах українських портів, у результаті шторму могли зірватися з кріплень і є загрозою для цивільного судноплавства.