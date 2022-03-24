«Росія вийшла за межі морського та гуманітарного права». Андрій Клименко – про ситуацію у Чорному морі

У західній частині Чорного моря оголошено про мінну небезпеку. У повідомленнях влади Болгарії та Туреччини йдеться про те, що міни, встановлені в районах українських портів, у результаті шторму могли зірватися з кріплень, що становить небезпеку для цивільного судноплавства. ВМС Румунії 21 березня повідомило про те, що на протимінну розвідку відправили тральщика, який поки що дрейфуючих мін не виявив.

Три дні тому морський порт російського Сочі спрямував судновласникам і капітанам суден у регіоні попередження про загрозу «підриву на мінах українських ВМС, що дрейфують у Чорному морі», аналогічну заяву зробили й у російській ФСБ. Військово-морські сили України цю інформацію наразі не коментували.

Головний редактор BlackSeaNews, голова моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко говорить про те, що мінування цієї ділянки Чорного моря – це черговий акт економічної блокади України з боку Росії. Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії поговорили з експертом про ситуацію в Чорному морі, про те, як на війну реагують країни Чорноморського басейну, і чи може НАТО провести в Чорному морі гуманітарну операцію.

За словами Андрія Клименка, економічну активність українських портів на Азовському та Чорному морях було перекрито з першого дня широкомасштабного наступу Росії на Україну.

Щодня через турецькі протоки з російських портів Чорного моря експортується пів мільйона тонн нафти, 500 тисяч тонн – це 50 нових ракет «Калібр»

«В українських портах з 24 лютого перебувало від 70 до 90 торговельних суден, 90% з них – судна не українські, різних країн і різних прапорів. П’ять суден у перші дні отримали ракетні удари, одне судно затонуло, були жертви та поранені. Залишається поки що морський трафік через дельту Дунаю і залишається морський трафік через чорноморські порти Туреччини, Румунії та Болгарії», – каже експерт.

Вже зараз, за його словами, комерційні судна різних країн змушені «тиснутись до берега» через використання Росією Чорного моря як плацдарму для ракетних ударів по Україні. А створення мінної загрози на великій ділянці Чорного моря може низку економічних зв'язків зовсім відсікти.

При цьому власний трафік у Чорному морі Росія намагається зберегти, в Азовському – відновила за тиждень після початку атаки на Україну.

«Щодня через турецькі протоки з російських портів Чорного моря експортується пів мільйона тонн нафти, 500 тисяч тонн – це 50 нових ракет «Калібр», якими російська армія стріляє по українських містах», – каже Андрій Клименко. Серед покупців російської нафти експерт називає Німеччину, Францію, Італію та Нідерланди.

Біда в тому, що правове поле створювалося та діяло в умовах мирного часу

На думку Андрія Клименка, багато країн Причорномор'я не можуть зважитися на протидію Росії поза межами законів мирного часу, яких, безумовно, дотримуються: «Біда в тому, що правове поле створювалося та діяло в умовах мирного часу. І зараз, на мій погляд, наші сусіди та союзники не можуть зрозуміти, коли країна-агресор вийшла за всі межі будь-якого права: морського, авіаційного, кримінального, гуманітарного тощо, вони продовжують намагатися діяти в рамках права мирного часу. Хоча у цій ситуації, особливо в ситуації мінної небезпеки, вже неможливо діяти в рамках мирного часу».

Прикладом рішучості для країн Чорноморського басейну Андрій Клименко називає Туреччину, яка третього дня перекрила Босфор, згідно з конвенцією Монтре.

За словами Клименка, Росія зібрала в Чорному морі групу з 12 великих десантних кораблів і вже заявила про прохід через турецькі протоки чотирьох ударних ракетних кораблів.

Без підтримки висадка десанту на укріплену територію Одеської області – це авантюра, яка закінчиться пшиком

«Вийшло так, що Росія в Чорному морі має величезне угруповання десантних військових кораблів, але в неї немає достатньої кількості надводних кораблів артилерійської та ракетної підтримки. Без чого висадка десанту на укріплену територію Одеської області – це авантюра, що закінчиться пшиком», – каже Андрій Клименко.

Голова Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень вважає, що позиція Туреччини показує решті країн-членів НАТО, що не «треба боятися Росії».

«Ну, зробили вони малоймовірною висадку десанту під Одесою. І що? Росія щось сказала Туреччині? Росія обірвала з нею відносини, вжила якихось заходів? Та нічого подібного. Декілька років тому Туреччина збила російський військовий літак, що літав бомбити райони в Сирії. І що? І нічого, імпорт помідорів у Росії на якийсь час заборонили», – каже Клименко.

Прикладом реакції на події у Чорному морі, на думку експерта, могла б стати гуманітарна операція з виявлення та знешкодження мін, що дозволить вийти іноземним суднам з українських портів і відновити постачання продовольства для того, щоб уникнути гуманітарної кризи.

Україна має ініціювати таку гуманітарну операцію

«Україна має ініціювати таку гуманітарну операцію, прибережні країни, Болгарія, Румунія, Туреччина не просто мають право – вони несуть відповідальність за безпеку судноплавства не лише у 12-мильній зоні, територіальних водах, а й у межах своєї виняткової морської економічної зони», – каже експерт.

На його думку, НАТО має у своєму розпорядженні необхідну групу тральщиків у Середземному морі та ресурси, необхідні для того, щоб «закрити небо» над Чорним морем на час проведення гуманітарної операції.