«Закінчиться поразкою Росії»: як Україна відбиває атаки РФ і змінює світ?

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже місяць. 24 лютого російська армія на світанку почала бомбардувати українські міста. Це призвело до масових жертв серед мирного населення. Вже точно відомо – загинуло щонайменше 112 дітей і 140 отримали поранення. Запеклі бої тривають. Проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» розповідає про ситуацію на трьох важливих напрямках: київському, миколаївському та маріупольському, а також розмірковує про світові геополітичні зміни.

На Київщині російську армію не лише зупинили, але й починають витісняти з зайнятих позицій. Наслідок однієї з контратак української армії – п'ять знешкоджених бронемашин, спалена техніка перебуває поблизу лінії зіткнення. Тут же знайшли сержантські погони бійця збройних сил Росії та шеврон з прізвищем Воробйов.

Коли вони рухалися, то потрапили в нашу пастку. Вони підірвались, потім ми накрили їх артилерією

«Нас зустріли збройні сили Російської Федерації. Ми не могли продовжити свій наступ, так як нас зустріли досить кваліфіковані військові формування збройних сил Росії. Ми наступали декілька днів і на третій день змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх основних сил. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, то потрапили в нашу пастку. Вони підірвались на ТМ-ках (протитанкові міни – ред.). Потім ми накрили їх артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій», – розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним «Демон».

Місцеві постійно розповідають, що у них є така манера – зламувати закриті магазини і забирати звідти товари

«Повна рукавиця копійок, невже ти за цим сюди приїхав? По гривні, по дві: видно те, що в касі в магазині залишалось. Вони ж по магазинах лазять. Навіщо? Ви що закуповуватись зібрались? Чи вони трофеї такі собі шукають – я не знаю. Якщо ти сюди за дріб’язком приїхав і втратив ногу, то розуму у тебе… Місцеві постійно розповідають, що у них є ось така манера – зламувати закриті магазини і забирати звідти товари. Сам не бачив, але місцеві дають актуальну інформацію», – розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним «Сайгон».

Попри те, що бій на цьому місці відбувся за кілька днів до приїзду журналістів, але і зараз поруч дуже добре чути, як розривається реактивна артилерія.

Зараз вони зрозуміли, що не можуть продовжити свій наступ. Тому вони вирішили зайняти оборону

«Їхня тактика: вони наступали, зараз вони зрозуміли, що не можуть продовжити свій наступ. Тому вони вирішили зайняти оборону. Вони займають села, роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Але оскільки рухатись далі вони не можуть, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю», – продовжує військовослужбовець ЗСУ з позивним «Демон».

Окрім бронетехніки в російській колоні були вантажівки. Одна з них, судячи з того, що залишилось в кузові, перевозила протитанкові міни.

Ворог видихнувся. Перший ешелон вже або втрачений, або частково втрачений, величезна кількість підрозділів знищена, величезна кількість техніки знищена

«Наші збройні сили наносять вже контрудари, зупиняючи ворога. Ворог видихнувся. Перший ешелон вже або втрачений, або частково втрачений, величезна кількість підрозділів знищена, величезна кількість техніки знищена. Зараз ворог намагається налагодити систему управління, підтягуючи пункти управління до Києва, підтягуючи логістику. Завдання номер один для нас наразі – не допустити того, щоб він став міцно на ноги. Наше завдання і в подальшому руйнувати його пункти управління, наносити ураження живій силі і техніці, і в першу чергу це, мабуть, – по логістиці. Це паливозаправники, машини з продовольством, бо якраз це забезпечує нормальну діяльність будь-якої армії», – розповідає колишній заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ (2016–2019) Сергій Кривонос.

Вони його просто кинули, через те, що закінчився керосин і не змогли завести

Водночас частину техніки українським військовим вдається захопити цілком справною. Бійці одного з підрозділів демонструють трофейний російський танк. Це сучасна модифікація Т-80БВМ. На озброєння армії РФ бронемашина почала надходити тільки у 2018 році.

«В ньому є і тепловізори, і «нічники», повністю заряджений різною електронікою – сучасна зброя, нічого не скажеш. Він до використання придатний абсолютно. Він не ушкоджений. Вони його просто кинули, через те, що закінчився керосин і не змогли завести», – розповідає військовослужбовець ЗСУ Микита.

Ще один трофей, яким пишаються українські бійці – автомат для безшумної стрільби «Вал». Такою стрілецькою зброєю користуються російські спецпідрозділи.

«Дальність цієї штуки – 400 метрів. Тут є приціл – 4-кратний і 1-кратний. Переводиться отак. Знімається глушник з подовженим стволом. Так само складається приклад, як у наших автоматах. Це на ближні дистанції. Тут у них прилад з підсвіткою – одиничка, двійка, трійка, четвірка. Вона в них пристріляна, досить тихенько працює, калібр 9 міліметрів», – демонструє автомат військовослужбовець ЗСУ з позивним «Демон».

Росія змінила тактику?

В українському Генштабі заявляють: на правому березі російські війська вдалося відкинути від Києва на відстань до 70 кілометрів. В області вже звільнили 30 населених пунктів. Тепер, на думку військових, підрозділи РФ змінили тактику і почали цілеспрямовано розстрілювати інфраструктуру. 18 березня російська армія обстріляла мікрорайон Виноградар в Києві. Ракета влучила у житловий квартал. Одна людина загинула, ще 19 отримали поранення. Окрім будинків, пошкоджені місцева школа і дитячий садок.

Ми такого ніколи не бачили і ніколи в житті не робили. Це гірше від німців

«Ось, дорогий братик, подивись, що твій « русский мир» робить. Бачиш, це називається – вони б'ють тільки по військових об'єктах. Ми з тобою народилися разом, разом служили, що ти робиш, гад? Це відео для мого брата-близнюка. Я офіцер української армії, а він офіцер російської армії. Я брав участь у багатьох боях. Ми такого ніколи не бачили і ніколи в житті не робили. Це гірше від німців. Яке після цього примирення? Не буде цього ніколи», – розповідає житель Києва.

«Зранку була повітряна тривога. А через секунду такий вибух, у нас теж вікна повилітали. Це жах! Ми сховалися у коридорі. У нас вибило вікна. Уявіть, де був вибух і наш будинок ось. Подивіться, яка хвиля накрила. Тварюки!» – розповідає жителька Києва Олена.

Дуже страшно. Мене підкинуло і будинок підскочив на 20 сантиметрів

«Приїхав з роботи десь о 7:15, а о 7:20 стався вибух. Якщо б я був біля машини – все. Ось цей металолом – моя машина. Там двигун відділило від коробки – уявіть. Передок машини з одного боку, зад – з іншого. Чесно, дуже страшно. Мене підкинуло і будинок підскочив на 20 сантиметрів. Я сидів на дивані і мене підкинуло разом з будинком», – розповідає житель Києва Олександр.

Загалом з 24 лютого у Києві загинули 60 мирних жителів, поранено понад 200. Пошкоджено 60 будинків, 6 шкіл і чотири дитячих садки.

Такі дії тільки ще більше мотивують кожного з українців давати відсіч кожному, хто приходить на нашу землю

«Якщо росіяни кажуть, що вони б’ють по військових об’єктах – оце військовий об’єкт, можете подивитись, в якому живуть цивільні. І там такий самий цивільний лежить зараз, військової форми у нього нема. І взагалі: мета – посіяти паніку і зруйнувати. Нас українців хочуть вбити. Ми комусь там не подобаємося. Одне можу сказати, отакі дії тільки ще більше мотивують кожного з українців давати відсіч кожному, хто приходить на нашу землю», – розповідає міський голова Києва Віталій Кличко.

Рятувальники у столиці перейшли на посилене чергування. Майже всі пожежі тепер – це наслідки обстрілів. Їх хоч і стало менше, але деякі доводиться гасити годинами.

«Є небезпека, тому що внаслідок обстрілів є загроза обвалення конструкцій і так само ж може прилетіти – якісь снаряди ворожі. Стали складніші, масштабніші пожежі», – розповідає рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Бочковський.

За даними Генштабу ЗСУ, в армії РФ закінчуються запаси високоточних ракет, тому вони все частіше використовують некеровані авіаційні бомби.

У Росії в будь-якому випадку залишилось багато ракет, виготовлених і в радянські часи, і за ці 30 років

«У Росії в будь-якому випадку залишилось багато ракет, виготовлених і в радянські часи, і за ці 30 років. Зверніть увагу, останні удари і по Києву, і по інших містах, у тому числі по Львову, здійснюються не морськими ракетами, ракетами не морського базування, а повітряного базування. Це означає, що Росія дістає зі своїх арсеналів ракети повітряного базування, оснащує ними стратегічні бомбардувальники, наприклад Ту-95 чи Ту-22М3 і здійснює удари по Україні. Дальність таких ракет близько 2-3 тисяч кілометрів, тому вони можуть не входити в зону дії ППО і можуть наносити удари без загрози бути збитими. У цьому проблема для української протиповітряної оборони, що ці літаки перебувають або над Чорним морем, або на території РФ, або на території Білорусі, яка зараз повністю використовується для нанесення ударів по Україні. «Калібри» у них дійсно майже закінчилися, тому що у них в принципі були оснащені ними підводні човни і кораблі. До війни ми їх нарахували близько 100-150 ракет. Очевидно, що запаси наближаються до завершення, але, звичайно, їх можна випускати далі. Так само мова йде про «Іскандери» і так само можна говорити про те, що Росія може випускати і ракети повітряного базування», – розповідає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Російська авіація працює у тому числі по мирних житлових кварталах з перших днів війни. Щоб по справжньому зрозуміти потужність цієї зброї, варто подивитися на вирви, які залишаються після влучання авіаційного снаряду. Глибина, щонайменше, шість метрів.

«Вони тут часто літають, часто таке роблять. Вже потроху звикаємо до цього. Треба враховувати, що авіаційна компонента війни додалась. Війна вже не гібридна, а повномасштабна. І вже ніхто не соромиться в засобах ведення і їхня авіація сковує нашу роботу. Її треба враховувати і з урахуванням цього діяти. Це дуже вагомий фактор, тому що в період з 2014 до 2022 року ми його майже не бачили. Трохи там в 2014 році авіація попрацювала на самому початку АТО і все. В принципі, ми вели тільки наземну операцію, з наземними силами і засобами. Їхня авіація працює ночами і, як бачите, працює регулярно. І іноді навіть влучають», – розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним «Сайгон».

Наслідки авіаційних атак також добре видно у містечку Малин Житомирської області. Тут ударили по центральній площі міста.

«Літак, чи їх два було – одна бомба попала в міст, вибухнув міст, а друга – у військкомат. Один співробітник загинув, але хлопці чудом врятувались. Оце все був військкомат. А це все і церква – це вже хвилею. Я живу трохи далі, мене скинуло з дивану, вибило вінка, двері, дах посунуло – дико і жахливо», – розповідає житель Малина Борис.

Не минулося без жертв. Внаслідок одного з ударів постраждав приватний сектор міста. Загинула сім'я з п'яти людей.

Ракетою довбонуло і сім будинків згоріло. З ким же ти воюєш?

«Чоловік, жінка, їхня мати і двоє діток – там же нічого нема, на околиці Малина. Ракетою довбонуло і сім будинків згоріло. З ким же ти воюєш, паскуда? З мирним населенням воюєш? Ну, хай військові – це їхня робота, а по кому ж ти б’єш?» – обурюється Борис.

Якщо нам додадуть ще комплексів С-300, у Росії можливість використання авіації стане практично нульова

«Нам потрібні комплекси протиповітряної оборони. Зараз мова йде про те, щоб поставити нам знову ж таки радянські комплекси, мова йде про комплекс «Оса», комплекс тактичного дивізіонного рівня і комплекси С-300, які є більш потужними. Якщо нам додадуть ще комплексів С-300, я можу точно сказати, що у Росії можливість використання авіації стане практично нульова. Тобто з моменту, коли ми отримаємо декілька комплексів, а хотілося б отримати декілька дивізіонів С-300, з того моменту можливості великої авіації, традиційних літаків, які вони використовують, Су-30, Су-34, Су-25 – вона дуже сильно знизиться. Крім того, якщо Велика Британія дійсно нам поставить новітні комплекси Starstreak – це спеціально розроблені високошвидкісні ракети. Ракетний комплекс, який ідеально підходить для знищення російської авіації, особливо штурмовиків Су-25, які є дозвуковими, а ці ракети мають швидкість три махи, тобто це такі невеликі дротики, які просто пронизують у тому числі і титанову кабіну Су-25», – розповідає Михайло Самусь.

Рятуючи цивільних від обстрілів, українська влада намагається організувати гуманітарні коридори, робота яких постійно зривається російською стороною. Але навіть погоджені маршрути ще не гарантія безпеки. У Макарівському районі Київської області військовослужбовці РФ відкрили вогонь по автомобілях під час евакуації.

Почався обстріл окупантів по наших мирних. Загинула дівчина і чоловік

«Цей автомобіль був останній в колоні. Їхали всі з білими прапорцями. Почався обстріл окупантів по наших мирних і цей автомобіль постраждав. Загинула дівчина років тридцяти і так само чоловік загинув десь близько 60 років – пів голови взагалі не було. Вижила дитина років семи і водій, які тікали», – розповідає житель села Ставище Дмитро.

Усім зрозуміло, що перший раунд війни Росія програла начисто. Всім прекрасно зрозуміло, що на сьогодні імідж російської армії як номер два у світі повністю зруйновано

«Захід зрозумів, що такі країни, як Росія, можливо і Китай, – не зупиняться, вони хочуть сфер впливу, вони не хочуть жити так, як зараз за правилами, які встановлені у світі, вони хочуть встановлювати свої правила. Цього ніколи не буде, це теж зрозуміло. Захід почав змінюватися ментально. Він почав постачати, на жаль пізно, але почав постачати реальну зброю і я сподіваюсь, що цей процес триватиме. Спочатку Китай нічого не говорив. Старався маневрувати, а тепер китайське телебачення показує сюжети, як вбивають мирних людей в Україні. Китайський лідер говорить про те, що ця війна нікому не потрібна і насправді Китай зрозумів, що ціни на енергоносії, ціни на їжу, та й взагалі імідж Китаю можуть дуже сильно постраждати в результаті війни. Плюс усім зрозуміло, що перший раунд війни Росія програла начисто. Всім прекрасно зрозуміло, що на сьогодні імідж російської армії як номер два у світі повністю зруйновано. Китайці теж тримаються за голову як армія номер три, тому що вони дуже багато вчилися у росіян і природно зараз будуть зовсім нові процеси у світі, будуть спроби Сполучених Штатів і Китаю працювати разом», – розповідає колищній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін.

Ситуація на півдні

Невдалі атаки російська армія здійснює і на півдні України. Спробу захопити Вознесенськ – він за 80 кілометрів на північ від Миколаєва – ЗСУ відбили.

Це ті, що хотіли наступати на Вознесенськ. Є що ще збирати. Не встигаємо. Їх було багато і вони всі по периметру району так і лежать

«Це трупи «200-і» – це ті, що хотіли наступати на Вознесенськ, наступали. Їхня доля розпорядилась так, що вони тепер їдуть вантажем «200». По 20 років пацани, молоді хлопці за документами. Видно, що молоді, ну. Тут зараз більше десяти, що більш-менш залишки. Решта всі – ті, що розірвана техніка, те, що ми порозбивали, те що розбили збройні сили, всі разом так з технікою і згоріли. Є що ще збирати. Не встигаємо. Їх було багато і вони всі по периметру Вознесенського району так і лежать», – розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним «Привид».

«Побачив по вулиці, що йде на зустріч по тій стороні піхота. Чоловік 10-15. Бачу по камерах, що вриваються у двір росіяни. Три чоловіка, здається. Російськими матами їх зустрічали. «Лежати! Руки вверх!» Ми їх знову послали по-російськи. Потім у повітря почали стріляти, щоб нас налякати. Потім на дружину наставили автомат, щоб телефони віддати. Дружина сказала «через мій труп тільки». Потім трохи заспокоїлись, один адекватний був, а два придурки. Потім ми потроху їх вигнали з нашого двору. Пішли вниз по вулиці назад», – розповідає житель Вознесенська Володимир Дошкар.

Вони не жаліли ні мирних жителів, ні дітей

«Я не можу на них сказати військові, с*ки, я не можу. В мене слів немає просто. Мабуть, Путін і його помічники вирішили, що ми жити не повинні. Вони не жаліли ні мирних жителів, ні дітей, нічого. Їх нагнали з одного боку, вони ганяли тут по всьому району і жалості не було ніякої взагалі», – розповідає жителька Вознесенська Олена Гаєнко.

«У нас загалом по району 143 об’єкти, по яких потрапили снаряди, які, скажімо чітко, – без даху. Продовжуємо працювати над укріпленням міста. Ми вже знаємо стратегію ворога. Бачимо, що він іде по одних і тих самих дорогах. Відрізаємо деякі ділянки тактично для того, щоб звузити його до одного напрямку в нашому місці», – розповідає міський голова Вознесенська Євген Величко.

Росіяни побоюються, що ми зможемо відрізати угруповання росіян на херсонському виступі

«Росіяни насправді побоюються, що ми зможемо, контратакуючи, – відрізати угруповання росіян на цьому херсонському виступі і якщо захопити або знищити херсонський міст, то це буде 100% мішок для підрозділів російської армії, які перебувають на території Херсонської і Миколаївської областей. Вони це розуміють, тому вони і нервують, і хочуть якнайшвидше вирішити питання по Миколаєву. Але поки у них не складається і ми нищимо їх. Потрохи, потрохи наносимо ураження», – розповідає Сергій Кривонос.

Маріуполь у блокаді

Вже понад три тижні Маріуполь – в облозі. За цей час загинули, щонайменше, понад дві тисячі цивільних. Просуваючись углиб міста, російські танки розстрілюють житлові будинки. Тут з'явилися братські могили, місто рівняє з землею авіація РФ. Лікарі не встигають рятувати від поранень ні дорослих, ні дітей.

Російська авіація 16 березня скинула бомбу на драматичний театр Маріуполя, незважаючи на написи «діти», які видно на фото навіть з супутника.

Завдання номер один – вирішити питання по Маріуполю, бо місто перебуває в складній ситуації

«Питання полягає в тому, що завдання номер один – це якраз вирішити питання по Маріуполю, бо місто перебуває в достатньо складній ситуації і з боку влади мусить бути чітко визначена позиція: чи виводити мирне населення і виводити війська звідти і залишати місто, чи продовжувати утримувати це місто, чинячи опір. А для того, щоб чинити опір, потрібно туди доставляти і озброєння, і боєприпаси. Яким чином там буде ухвалене рішення на рівні керівництва держави, зараз важко сказати», – зазначає Сергій Кривонос.

Україна сама може закрити над собою небо, тільки для цього потрібна достатня кількість систем ППО

«Україна сама може закрити над собою небо, тільки для цього потрібна достатня кількість систем протиповітряної оборони. Іншого способу немає. Тобто тут Сполученим Штатам не потрібно заявляти про закриття неба над Україною і вступати у війну з Росією, а просто потрібно надати допомогу Україні в купівлі достатньої кількості систем протиповітряної оборони, авіації і систем протиракетної оборони, які військовим шляхом закриють небо над Україною», – наголошує Михайло Самусь.

Це шлях в нікуди і він закінчиться поразкою Росії

«Вони наодинці. Їх спроби робити те, що вирішується засобами сили, насправді ведуть увесь світ у глухий кут. І ведуть увесь світ на межу катастрофи. Причому і економічної, і екологічної, і політичної, і врешті-решт військової. І всім зрозуміло, що ці з палицями диктатури – вони можуть підірвати світ. Тому сьогодні це і на Заході зайшло, і потихеньку починає заходити в Китаї. Китай також хоче сфер впливу, але Китай хоче їх отримати як комбінацію м'якої сили і жорсткої сили. А ось Путін, це його принципова відмінність, хоче вибивати це для себе. Це насправді шлях в нікуди і він закінчиться поразкою Росії», – вважає Павло Клімкін.

За час повномасштабної війни втрати російської армії, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 20 березня вже склали понад 14 тисяч військовослужбовців. Американська розвідка раніше заявила про 7 тисяч вбитих російських військових. У Міноборони Росії визнали загиблими 498 своїх солдат. Ця цифра з РФ ще за 2 березня. В Україні офіційно повідомили про смерть 1300 військовослужбовців.