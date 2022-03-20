Армія РФ втратила 14,7 тисячі особового складу − Міноборони

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на 20 березня, на 25-й день повномасштабного російського вторгнення:
- особовий склад – близько 14,7 тисячі осіб,
- 476 танків,
- 1487 бойових броньованих машин,
- 230 артсистем,
- 74 реактивні системи залпового вогню,
- 44 засоби протиповітряної оборони,
- 96 літаків,
- 118 гелікоптерів,
- 947 автомобілів,
- 3 кораблі,
- 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 21 безпілотних літальних апаратів,
- 12 одиниць спецтехніки
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.
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Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.
Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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