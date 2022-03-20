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Армія РФ втратила 14,7 тисячі особового складу − Міноборони

Уламки російського військовго літака лежать у житловому квартилі Чернігова, фото від 5 березня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на 20 березня, на 25-й день повномасштабного російського вторгнення:

  • особовий склад – близько 14,7 тисячі осіб,
  • 476 танків,
  • 1487 бойових броньованих машин,
  • 230 артсистем,
  • 74 реактивні системи залпового вогню,
  • 44 засоби протиповітряної оборони,
  • 96 літаків,
  • 118 гелікоптерів,
  • 947 автомобілів,
  • 3 кораблі,
  • 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
  • 21 безпілотних літальних апаратів,
  • 12 одиниць спецтехніки

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.

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Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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