Генштаб ЗСУ надав зведену інформацію на початку 23-ї доби війни РФ проти України

Генеральний штаб Збройних сил України на початку 23-ї доби російського вторгнення повідомив, що українські військові напередодні продовжували завдати «нищівних ударів» по угрупованнях російських військ, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.

«Протягом доби українськими захисниками та захисницями було частково знищено і зупинено просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил Російської Федерації, втрати ворога уточнюються. Також, за попередню добу, бомбардувальною і штурмовою авіацією Повітряних сил ЗСУ було завдано потужних ударів по колонах військової техніки противника. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети)», – йдеться в повідомленні.

За даними ЗСУ, командування збройних сил РФ проводить приховану мобілізацію, залучає так званих «добровольців», строковиків та курсантів, а також найманців з Сирії.

«На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас, проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації. Ворог продовжує нести втрати», – підсумовує Генштаб.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

За останніми даними Генештабу Збройних сил України, орієнтовні втрати російської армії становлять майже 14 тисяч осіб. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні, і оприлюднювала ці дані лише один раз – 2 березня. На той момент Міноборони РФ визнало втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.