Генштаб ЗСУ каже, що втрати особового складу РФ у війні проти України наближаються до 14 тисяч

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 16 березня, на 21-й день повномасштабного російського вторгнення:

особовий склад – понад 13 800 осіб,

430 танків,

1375 бойових броньованих машин,

190 артилерійських систем,

70 реактивних системи залпового вогню,

43 засобів протиповітряної оборони,

84 літаки,

108 гелікоптерів,

6819 автомобілів,

3 кораблі,

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

11 безпілотних літальних апаратів,

10 одиниць спецтехніки

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.

Війна Росії проти України триває 21-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 13 тисяч осіб, Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.