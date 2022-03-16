Генштаб ЗСУ каже, що втрати особового складу РФ у війні проти України наближаються до 14 тисяч

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 16 березня, на 21-й день повномасштабного російського вторгнення:
- особовий склад – понад 13 800 осіб,
- 430 танків,
- 1375 бойових броньованих машин,
- 190 артилерійських систем,
- 70 реактивних системи залпового вогню,
- 43 засобів протиповітряної оборони,
- 84 літаки,
- 108 гелікоптерів,
- 6819 автомобілів,
- 3 кораблі,
- 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 11 безпілотних літальних апаратів,
- 10 одиниць спецтехніки
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.
Війна Росії проти України триває 21-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 13 тисяч осіб, Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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