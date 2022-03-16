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Генштаб ЗСУ каже, що втрати особового складу РФ у війні проти України наближаються до 14 тисяч

Підрахунок втрат РФ ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 16 березня, на 21-й день повномасштабного російського вторгнення:

  • особовий склад – понад 13 800 осіб,
  • 430 танків,
  • 1375 бойових броньованих машин,
  • 190 артилерійських систем,
  • 70 реактивних системи залпового вогню,
  • 43 засобів протиповітряної оборони,
  • 84 літаки,
  • 108 гелікоптерів,
  • 6819 автомобілів,
  • 3 кораблі,
  • 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
  • 11 безпілотних літальних апаратів,
  • 10 одиниць спецтехніки

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначає Генштаб.

Війна Росії проти України триває 21-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 13 тисяч осіб, Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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