Російські війська скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалися містяни – мерія

Російські військові бомбардували школу мистецтв у Маріуполі, де ховалися місцеві жителі, повідомила міська рада вранці 20 березня.

«Вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку», – заявила маріупольська мерія.

За даними міської влади, будівля зруйнована, а під завалами залишилися мирні люди. Точних даних про постраждалих зараз немає.

«Фашистські війська росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя», – коментують у міській раді.

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16 березня російські загарбники скинули бомбу на будівлю Драматичного театру Маріуполя на Донеччині, де від обстрілу ховалися понад 1 300 жителів міста.

Наступного дня стало відомо, що розблокування підвалу драмтеатру у заблокованому російськими військами Маріуполі триває. За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на 18 березня з-під завали визволили 130 людей.

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Маріуполя через постійні обстріли, перешкоджаючи евакуації з міста цивільних. Росія обстріли мирного населення неодноразово заперечувала.