Автобуси для евакуації з Маріуполя зупинили біля Бердянська – міська рада

Колону автобусів для вивезення жителів Маріуполя зупинили біля Бердянська і не пускають у місто, повідомила Бердянська міська рада вночі проти 20 березня.

За повідомленням, евакуаційні автобуси вирушили до Бердянська із Запоріжжя.

«Колону було зупинено на кільці перед селом Азовське Бердянської ОТГ за три кілометри від міста. Колону не пускають у місто та не дають переночувати водіям, які виїхали із Запоріжжя об 11:00», – заявляє мерія міста.

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Відтак раніше озвучені плани евакуації, повідомляють у Бердянській міськраді, «залишаються під питанням».

Як заявила напередодні міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, протягом дня 19 березня з Маріуполя вивезли понад 4 тисячі людей.

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Маріуполя через постійні обстріли, перешкоджаючи евакуації з міста цивільних. Росія обстріли мирного населення неодноразово заперечувала.