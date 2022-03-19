У Маріуполі точаться бої за «Азовсталь», війська РФ майже знищили підприємство – Денисенко

У Маріуполі Донецької області точаться бої за металургійний комбінат «Азовсталь», російські війська продовжують його знищувати, повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону у суботу.

«Зараз тривають бої за «Азовсталь». По суті, за наявними даними, можу сказати, що ми втратили цього економічного гіганта. По суті, один із найбільших металургійних заводів Європи фактично знищується», – розповів Денисенко.

Він назвав ситуацію в місті «катастрофічною».

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Маріуполя, через постійні обстріли, перешкоджаючи евакуації з міста цивільних. Росія обстріли мирного населення неодноразово заперечувала.