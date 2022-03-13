Папа Римський назвав Маріуполь «містом-мучеником»

Папа Римський Франциск назвав Маріуполь, де внаслідок ударів російських військ загинули понад півтори тисячі цивільних і зруйнована міська інфраструктура, «містом-мучеником». Понтифік 13 березня присвятив війні Росії проти України серію твітів російською, українською та англійською мовами, в яких закликав «припинити цю різанину».

«Місто, яке носить імʼя Діви Марії, Маріуполь, стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Перед варварством вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення не існує жодних стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати: єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста на цвинтарі», – ідеться у зверненні глави католицької церкви.

«З болем у серці приєдную мій голос до голосу простих людей, що благають про кінець війни. Нехай же в ім’я Боже буде почутим крик страждаючих… У Боже ім’я, прошу вас: припиніть цю різанину! Хочу ще раз закликати приймати численних біженців, в яких перебуває Христос, і подякувати за велику мережу солідарності, що сформувалася», – додав папа Франциск.

Внаслідок блокади російськими військами Маріуполя в місті загинули 1 582 мирних жителі – про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ 13 березня.

Із 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.