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Внаслідок блокади Маріуполя загинули понад 1,5 тисячі жителів – дані МВС

Пожежа в промисловому районі Маріуполя, супутниковий знімок, 12 березня 2022 року

Внаслідок блокади російськими військами Маріуполя в місті загинули 1 582 мирних жителя – про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ 13 березня.

Відповідну заяву відомство оприлюднило з посиланням на заступницю міністра Мері Акопян.

«За 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів 1582 мирних маріупольців вбито російськими окупаційними військами. Це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позиції ще з 2014 року. Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють в заручники невинних мирних людей», – заявила Акопян.

Маріуполь: супутникові знімки показують пошкодження лікарні та житлових будинків від авіаударів Росії – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Маріуполь: супутникові знімки показують пошкодження лікарні та житлових будинків від авіаударів Росії – фотогалерея

На нових супутникових знімках видно значні пошкодження цивільної інфраструктури по всьому місту

Вона додала, що кругова оборона Маріуполя триває, військове та політичне керівництво України розцінюють його блокаду як «проблему номер один».

«Очевидно, що місто для ворога має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим із окупованої території півдня Донецької області, яку контролює РФ», – прокоментувала заступниця міністра.

Із 24 лютого, від самого початку нового вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

Маріуполь після російських обстрілів та авіабомбардування (фото)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Маріуполь після російських обстрілів та авіабомбардування (фото)

Маріуполь після російських обстрілів та авіабомбардування: загиблі люди, вщент зруйновані будинки, обгорілі дерева, знищена інфраструктура.
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